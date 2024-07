נשים הופכות פוליטיקה בשלוש יבשות, והדוח הקודר על מצב הרעב

לסכם שבוע כזה? איפה להתחיל? זה היה השבוע הראשון של ג'ו ביידן בסטאטוס המעורר את חלחלת כל הפוליטיקאים: 'ברווז צולע'. זו התווית הלא־מצודדת שהעגה הפוליטית מעניקה לפוליטיקאי ברגע שבו נודע תאריך התפוגה שלו. בארה"ב מקובל להניח כי נשיאים עם תאריך תפוגה מאבדים גובה במהירות.

במוצאי שבת הוא עדיין היה המועמד הדמוקרטי לנשיאות. במוצאי יום ראשון הוא כבר היה מי־שהיה. במהלך יום שני המפלגה הדמוקרטית התלכדה במהירות סביב קאמלה האריס. ביום שלישי היא כבר היתה המועמדת דה־פקטו לנשיאות.

מהלך העניינים היה כה מסחרר עד שהוא בלבל את הרפובליקאים. רק ביום רביעי בערב הגיב טראמפ על התהפוכה בהתקפה אישית מרה על "קמאלה" (הוא משבש את הגיית שמה, כנראה בכוונה, באמצעות הטעמת ההברה השנייה), "רדיקלית מטורפת" אשר "הרסה כל מה שבו נגעה".

הנהלת המפלגה הרפובליקאית הודאגה מן הטון של אחדים מדובריה, ויעצה להם להימנע מהערות גזעניות או מיזוגניות כלפי האריס. קצת קשה, בהתחשב בזה שטראמפ עצמו הכריז בשעתו, "קמאלה לא תהיה נשיאה, במיוחד מפני שהיא נקבה".

השדר הימני הקיצוני טאקר קרלסון, עם קהל מעריצים נרחב, אמר שנשים בעמדות מנהיגות הן "זדוניות", "מטומטמות" ו"צמאות דם".

