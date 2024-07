נתניהו וגלנט הוסמכו להחליט על אופן התגובה נגד חיזבאללה

05:14 - אזעקות בגליל המערבי

03:34 - דיווחים ערביים: כוחות צה"ל פועלים בשעה זו בשטחי יהודה ושומרון

00:26 - ראש ממשלת בריטניה לנשיא הרצוג: נדרשים "צעדים מיידיים" להשגת הפסקת אש בעזה

בהודעה שפורסמה מטעם משרדו של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, נכתב כי המנהיג הבריטי נפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בפריז במסגרת האולימפיאדה, ואמר לו שנדרשים "צעדים מיידיים" להשגת הפסקת אש במלחמה בעזה. עוד נכתב בהודעה: "ראש הממשלה חזר על תמיכתו המתמשכת בזכותה של ישראל להגנה עצמית בהתאם לחוק הבין-לאומי".

22:59 - הנרצח ה-12: נקבע מותו של ג'יפארה בן ה-10 שנעדר מאז פגיעת הטיל במג'דל שמס

22:59 - לשכת ראש הממשלה: הסתיימה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני

חברי הקבינט הסמיכו את ראש הממשלה ושר הביטחון להחליט על אופן התגובה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, ועל מועדה.

22:01 - מקור בכיר בחמאס לאל-מיאדין: "הפגישות ברומא לא השיגו כל התקדמות. המשלחת הישראלית הציגה תנאים חדשים כדי לסבך את השגת ההסכם"

21:30 - ארדואן מאיים בפלישה לישראל: "אנחנו חייבים להיות חזקים"

ארדואן: עלינו להיות חזקים כדי שישראל לא תוכל לעשות דברים כאלה לפלסטינים. כמו שעשינו בקרבאך, בלוב, נוכל לעשות גם להם. אין נדבר שנותר לעשות, אנחנו חייבים להיות חזקים. לכתבה המלאה

Erdogan: "We must be very strong so that Israel can’t do these things to Palestine. Just as we entered Karabakh, just as we entered Libya, we might do the same to them. There is nothing we cannot do. Only we must be strong. "

