קמלה האריס כבר בפנים: מה עומד מאחורי הטרנד שמשגע את הרשת?

כשבראדלי מוס ראה פוסטים במדיה החברתית על "brats" (פרחחים או מפונקים בתרגום חופשי), הוא היה מבולבל. לבסוף הוא ביקש מבתו בת ה-10 שתסביר לו במה מדובר.

"אחרי שהיא סיימה לגלגל אליי את עיניה, היא אמרה משהו בסגנון, 'אבא, זה רק אומר שאתה נהנה מהחיים. לא אכפת לך מה מישהו אחר חושב'", אמר מוס, בן 43, עורך דין לביטחון לאומי בוושינגטון בארה"ב.

● הכסף שהפך את טראמפ ממתנגד קריפטו לאיש שרוצה להיות "נשיא הביטקוין"

● אלף איש קיבלו כל חודש אלף דולר. מה הם עשו בכסף? התוצאות מפתיעות

● WSJ | איך קמלה האריס מנהלת את הכסף שלה: קרנות עוקבות מדד ומשכנתה בריבית של 2.62%

הסלנג "brats" אינו חדש באנגלית. הוא משמש בדרך-כלל כדי להתייחס למישהו מפונק או ילדותי, אבל קיבל משמעות חדשה הקיץ לאחר יציאתו בחודש יוני של אלבום ההיפר-פופ של הזמרת הבריטית צ'רלי XCX - בשם "brat". בשבוע האחרון, לאחר שסגנית הנשיא קמלה האריס, שהכריזה על התמודדותה לנשיאות ארה"ב, אימצה את הטרנד, הסלנג הגיע לקהלים חדשים.

עבור המעריצים של צ'רלי XCX, שניגנו את האלבום מעל 400 מיליון פעמים בספוטיפיי, המונח הוא מחמאה שמשמעותה אדם חסר דאגות, מסובך ונועז. ההגדרה נזילה מספיק כדי שחלקם יישארו מבולבלים, ואי אפשר להאשים אותם.

בעידן המקוון בו אנו חיים, מגמות בתרבות הפופולרית מתפתחות ומשתנות בקצב מהיר. זמן לא רב לאחר שהאלבום שוחרר ב-7 ביוני, המעריצים החלו לפרסם תמונות של פריטים בצבע ירוק ליים כמו משקאות מאצ'ה ולכנות אותם "בסגנון brat". צעירים משתפים סרטונים של עצמם רוקדים לצלילי השיר הוויראלי מהאלבום "אפל" (Apple).

אבל עבור רבים מבני ה-40 ומעלה, או פשוט אלה הנמצאים פחות ברשות החברתיות, השינויים התרבותיים המהירים מטרנד אחד לאחר עלול להיות קשה לפענוח. חלקם עדיין מנסים לפצח את הביטויים החדשים כמו 'ריז' (RIZZ, המושג החדש לכריזמה), נקודות הילה (רמת מגניבות).

רג'ינה וולש, עובדת סוציאלית בדימוס בת 63, אמרה שההייפ סביב brat הזכיר לה את התקופה לפני מספר שנים, בו שהשם "קארן" הפך לכינוי, כפי שבנה נאלץ להסביר לה. היא אמרה שהיא לא מבינה השבוע למה היא שומעת על brats בחדשות הטלוויזיה. "הייתי מזועזעת שהם קוראים ככה לקמלה האריס, סגנית הנשיא שלנו", אמרה. בנה בן ה-30, ג'ון, הסביר לה שזה סימן טוב. "איך זה יכול להיות דבר טוב? המילה מתארת ילד קטן מפונק", היא ענתה. בנה הסביר ש-brat הוא טרנד של טיקטוק והסביר את המשמעות החדשה של המושג.

וולש, מבלמאר, ניו ג'רזי, אמרה שהיא מפרשת כעת את המונח כמי שמגיע רחוק ויכול אף להיות נשיא. היא הוסיפה כי הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, המועמד הרפובליקני לנשיאות, לא תואם את ההגדרה.

"לא הייתי קוראת לטראמפ brat עכשיו כשאני יודעת מה זה אומר", אמרה, "אבל לפני חודש אולי כן".

לאחרונה, הסלנג כבש פינה נוספת באינטרנט, אחרי שחברות כמו טארגט, טאקו בל ומותג האופנה קייט ספיד הצטרפו לטרנד.

בפלטפורמת הרכישות המקוונת 'אטסי' (Etsy) דיווחו שהחיפושים אחר פריטים בצבע ירוק ליים באתר זינקו ב-40% בשלושת החודשים האחרונים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

לאחר שהנשיא ביידן פרש מהמירוץ לנשיאות ב-2024 ותמך במועמדותה של האריס, ממים בנושא תפסו תאוצה. צ'רלי XCX פרסמה ביום ראשון, 'קמלה היא brat'. לציוץ שלה יש יותר מ-53 מיליון צפיות.

המועמדת הדמוקרטית הצפויה לנשיאות משתמשת כעת ברקע הירוק-ליים של האלבום ובגופן הקטן בחשבונות הקמפיין שלה בטיקטוק, אינסטגרם, X ופייסבוק.

יותר מ-3,300 מאמרים מקוונים ופוסטים ברשתות החברתיות הזכירו את שילוב המילים "קמלה" ו"brat" בין בשבוע בין ה-21-25 ביולי, לפי Launchmetrics, חברת תוכנה, נתונים ותובנות. אזכורים ב-X של המילה bratזינקו ביום שני באותו שבוע לכ-107 אלף ציוצים, לפי PeakMetrics, חברה שעוקבת אחר השיח ברשתות.

נציגיה של צ'רלי סירב להגיב. דובר הקמפיין של האריס אמר כי "ממים ברשת התומכים בסגנית הנשיא האריס קיבלו חיים משלהם".

טאשה טיילור, בת 32 המתגוררת בנובה סקוטיה, אמרה שסבא שלה בן ה-80 רצה לדעת מדוע היא מצלמת את עצמה עם פריטים בצבע ירוק ברחוב, כמו מכונית בצבע ירוק ליים. היא אמרה לו מה המשמעות של האלבום עבורה: שהיא יכולה ליהנות ו"להיות מסובכת" למרות שהיא סוגרת כמעט שנה של פיכחות. בסופו של דבר הוא הבין.

"מעולם לא חשבתי שאהב ירוק כל כך, אבל אני אובססיבית", אמרה טיילור, שמתהדרת בציפורניים בצבע ירוק ליים ועגילים שכתוב עליהן brat.

קמעונאים מנסים להרוויח כסף מהטרנד על ידי פרסום מוצרים שיכולים להיות מקושרים אליו. קמעונאית הענק טרגט הוסיפה לאתר האינטרנט שלה קולקציה המזוהה עם הסלנג, הכוללת פריטים כמו צבע שיער ירוק, ו רד בול בטעם פרח סמבוק המגיע באריזה בצבע ירוק ליים. "הטרנד מספר אחת שלך: קיץ של brat", הצהירה החברה באתר שלה.

חברת האיפור ColourPop השיקה פלטת צלליות ירוקות ונוצצות, ושמה אותה בקדמת הבמה. ומותג האופנה קייט ספייד יצרה "חבילת קיץ" עם פריטים החל משעון עור ירוק ועד עגילים תלויים.

זאק קונסטנטין, מעריץ בן 24 של הזמרת צ'רלי XCX, אמר שניהל כתריסר שיחות בימים האחרונים בנסיון להסביר את טרנד לאנשים מבוגרים. קונסטנטין, יו"ר המפלגה הדמוקרטית במחוז אורנג', ניו יורק, אמר שאנשים מהמחוז, ועובדי יחסי חוץ, ביקשו ללמוד איך להיות brat.

"עזרתי לעמיתיי להבין מדוע זו הזדמנות נהדרת עבורנו", אמר. "ולמה צעירים מתרגשים כל כך מסגנית הנשיא".

הסנאטור טים קיין עשוי להפיק תועלת מהדרכה בנושא. הסנטור של ורג'יניה מטעם המפלגה הדמוקרטית אמר שאחד מעובדיו הצעירים לפני כחודש תלה שלט בצבע ירוק ליים במשרד הקמפיין שלו שעליו נכתב "טים קיין". השלט עוצב בצורה דומה לעטיפת האלבום "brat". "חשבתי שהצעירים בצוות, ומתמחים שלי עושים משהו מצחיק שאני לא מבין", אמר קיין, 66.

My team hung this up in our campaign HQ about a month ago. Now I finally know what it means. pic.twitter.com/Enk7MaA4Xo