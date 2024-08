דיווח: סוכנים תועדו מטמינים מטענים בבניין שבו שהה הנייה

07:37 - דיווח: סוכנים איראניים שגייס המוסד תועדו מטמינים מטענים בבניין שבו שהה הנייה

לפי הדיווח בדיילי טלגרף הבריטי, המוסד השתמש בשירותיהם של סוכני ביטחון איראניים כדי להטמין מטען חבלה בשלושה חדרים שונים בבניין. עוד דווח כי קיימים צילומי טלוויזיה במעגל סגור של הבניין. בניו יורק טיימס דווח כי איראן עצרה עשרות חשודים, כולל קציני מודיעין בכירים, בחשד למעורבות בחיסולו של הנייה. לכתבה המלאה

06:45 - דובר צה"ל: צה"ל תקף מהאוויר רכב ובו חוליית מחבלים באזור טול כרם

Vehicle struck by an Israeli airstrike in the northern West Bank city of Tulkarm. The IDF says it targeted a terorrist cell in the car. pic.twitter.com/KzYyFPo3Eo