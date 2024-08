בדיוק כשהליגה הספרדית חוזרת: ערוץ ONE יורד מהפלטפורמה של yes

שידורי ערוץ ONE בפלטפורמת yes הופסקו החל מהיום (ו'), בדיוק כששידורי הליגה הספרדית בכדורגל אמורים לחזור אחרי פגרת הקיץ. הסיבה: חוסר הסכמה על גובה התשלום במשא ומתן המסחרי, והוראה של ONE ל-yes להוריד את השידורים.

ההודעה שפורסמה בערוצי yes / צילום: צילום מסך

ערוץ ONE כולל למעשה שני ערוצים, האחד משדר בעיקר את הליגה הספרדית והשני בעיקר את הליגה האיטלקית. שניהם שודרו בחינם למנויי yes (וגם ב-HOT, סלקום ופרטנר) מאז עלייתם לאוויר, אך לפני כשלוש שנים הופסקו שידורי הליגה האיטלקית בחינם, ועלתה דרישת תשלום. בתחילה הורידה yes את הערוץ בכלל מהפלטפורמה, אולם לאחר כמה חודשים הוא הוחזר וניתנה לצופים אפשרות הרכישה.

ל-yes יש כיום כ-565 אלף מנויים. היום הופיעה על המסך שלהם באפיקים 50 ו-49, בהם משודרים הערוצים, הודעה אחידה: "לקוחות יקרים, ערוצי ONE שידרו את שידוריהם ב-yes לאור חילוקי דעות עם ספק הערוצים. אנו מקווים שבקרוב יימצא פתרון ונוכל להודיע על חזרתם במהרה".

בסלע המחלוקת נמצא כעת סכום של מיליוני שקלים בשנה על זכויות השידור. בתעשייה מסבירים כי "הסכומים המקובלים בתחום שידורי הספורט בארץ הם מופקעים, ואם זה יימשך כך, יהיה צורך לגלגל את התשלום על הלקוחות".

הפעילות של ONE החלה כאתר חדשות ספורט שהקימו גילי מנקין ואודי מילנר ב-1998, והוא הפך עד מהרה לאחד החזקים והבולטים בתחום עיתונות הספורט בישראל. ב-2007 נרכשה מחצית הבעלות על ידי קבוצת ידיעות אחרונות, וכמה שנים לאחר מכן נרשמה ההתרחבות גם לערוצי טלוויזיה.

מ-yes נמסר בתגובה: "אנו נמצאים במשא ומתן מול ספק הערוצים בעקבות דרישות שהועלו מצדו, ויגרמו לעליית מחירים ללקוחותינו. בהיעדר הסכמות עד כה, החליט הספק בשלב זה להוריד את הערוצים משידור ב-yes ואנו נעדכן על כל שינוי".