כולל בים התיכון: רוסיה וסין פתחו בתרגיל הגדול מאז המלחמה הקרה

400 ספינות, יותר מ־120 מטוסים ומסוקים, כ־7,000 מערכות נשק וציוד מיוחד, ויותר מ־90 אלף חיילים. זהו היקף משתתפים רב ביותר בתרגיל הצבאי הימי "אושן" (Ocean) 2024 שבו פתחו אתמול (ג') רוסיה וסין, במסגרת התרגיל הימי הגדול ביותר שמקיימת מוסקבה מאז נפילת מסך הברזל.

התרגיל שמתקיים בים יפן ויימשך עד יום שני, מהווה המחשה נוספת להתקרבות בין רוסיה לבין סין. ממשרד ההגנה במוסקבה נמסר כי הצי הפסיפי והצי של סין יפעלו יחד לתיאום "פעולות הגנה על תקשורת ימית ואזורי פעילות כלכלית ימית". 95% מתעבורת הנתונים העולמית מתבססת על קרוב ל־500 כבלים תת־ימיים בעולם, כשאורכם הכולל כ־1.3 מיליון ק"מ - יותר משלוש פעמים הדרך מכדור הארץ לירח. היקף ההעברות הפיננסיות שעובר דרכם מסתכם ב־10 טריליון דולר בשנה.

ממשרד ההגנה הסיני נמסר השבוע כי התרגיל יתבצע לא רק בים יפן, אלא בחמישה ימים שונים, כולל ים אוחוצק - צפונית ליפן ומזרחית לאי סחלין שבמזרח הרחוק הרוסי. רוחות המלחמה וההתחמשות במזרח הרחוק הביאו בחודש שעבר את משרד ההגנה היפני להגיש לאישור תקציב ביטחון לשנת 2025 בסך 8.5 טריליון ין (59 מיליארד דולר) - הגבוה ביותר אי פעם.

Ships of the Russian and Chinese navies met in the waters of the northern part of Peter the Great Bay during the Ocean-2024 exercises. They greeted each other with flags of color.

The People's Liberation Army Navy of China is represented by four warships and a supply vessel. The… pic.twitter.com/SFflQ4dWUN