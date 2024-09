התורם שמעוניין לקדם עסקים בירושלים

1 ירושלים על ראש שמחתו

מאז פרוץ המלחמה נרתמו יהודי העולם עם תרומות לתושבי הצפון והדרום, לצד תרומות לצה"ל. כעת משיקה הסוכנות היהודית קרן שנועדה לחזק גם את הכלכלה המקומית בירושלים וסביבתה, באמצעות הלוואות לבעלי עסקים קטנים ובינוניים. היקף הקרן עומד על 30 מיליון שקל, והיא מיועדת לעסקים באזור ירושלים, בית שמש ומטה יהודה. המיזם יוצא לדרך בתמיכת התורם ואיש העסקים זאב מרינברג, שמתגורר בעיר הבירה.

על פי הערכת הסוכנות, בירושלים לבדה פועלים כ-60 אלף עסקים קטנים ובינוניים. המטרה היא לתמוך בהקמת עסקים חדשים, ולסייע כלכלית בפיתוח העסקים הקיימים. סכום ההלוואה לכל עסק ינוע בין 100 אלף שקל ל-300 אלף שקל, והן יינתנו בתנאים מועדפים ובהליך מהיר. בראש הוועדה הציבורית של הקרן יעמוד עמרם קלעג'י, לשעבר מנכ"ל משרד הפנים.

מאז ה-7 באוקטובר העניקה הסוכנות סיוע במענקים ובהלוואות חירום לכ-8,000 עסקים שנפגעו במלחמה, בהיקף כולל של כ-300 מיליון שקל. לדברי יו"ר הסוכנות, האלוף במיל' דורון אלמוג, "לתמיכה בבעלי עסקים קטנים בירושלים וסביבתה יש גם משמעות מעשית וגם משמעות סמלית ציונית. הקרן שהוקמה עם זאב מירנברג תסייע ביצירת מקומות תעסוקה חדשים ותחזק את עיר הבירה".

2 בין אמנות למדע

בשבוע הבא ייערך במוזיאון הטבע בתל אביב פסטיבל TRANSMEET, שבו מדענים, אמנים ואוצרים מהארץ ומהעולם יציגו שיתופי פעולה בין תחומי המדע והאמנות (19-21 בספטמבר). בין האירועים: מנגינות לא סבירות - חקירת קולות שפני סלע באלתור מוזיקלי; Sparks will Fly - שיתוף פעולה בין הכוריאוגרפית ניצן לדרמן ופרופ' גלית שוחט אופיר מאוניברסיטת בר אילן; ו-Nano Tones: The sounds of Cells - שיתוף פעולה בין המוזיקאי אילן גרין וד"ר מורן דבלה-לויט מאוניברסיטת בר אילן.

3 יחסי מסחר

במטרה ליצור אלטרנטיבה למסחר מול השוק הטורקי, מנכ"לית מכון היצוא נילי שלו ונשיא לשכת המסחר של סרביה מרקו צאדז חתמו על הסכם סחר משותף - במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, ונשיא סרביה אלכסנדר ווצ'יץ'.

על פי נתוני המכון, היצוא הישראלי לסרביה נשען ברובו על ענף הכימיקלים, ובין השנים 2022 ל-2023 צמח ב-47%, מ-18 מיליון דולר ל-27 מיליון דולר. לדברי שלו, "הביקור בסרביה פותח דלתות חדשות עבור העסקים הישראליים בשוק הבלקן, ומחזק את מעמדה של ישראל כשותפה כלכלית משמעותית באזור בתקופה מאתגרת. אנו מתחייבים לפעול יחד לפיתוח הזדמנויות עסקיות חדשות, ולהעמקת שיתוף הפעולה הכלכלי".

4 תיירות

רשת המלונות הבינלאומית מנדרין אוריינטל חתמה על הסכם בשווי עשרות מיליוני שקלים עם אלקטרה מוצרי צריכה. במסגרת העסקה אלקטרה תספק את כל מוצרי החשמל (של המותג miele) בפרויקט היוקרה מנדרין אוריינטל בתל אביב, הכולל מגדל מגורי פאר ומלון יוקרה.

5 מינויים חדשים

הילה ניסני מונתה למנכ"לית Take Care, המתמחה בליווי מטופלים בניהול משבר רפואי. בעבר כיהנה כמנכ"לית חברת התרופות אסטרהזניקה ישראל.

מורית דרורי מונתה למנהלת חטיבת המלכ"ר של גוף האשראי החברתי "עוגן". היא תחליף בתפקיד את סיימון קדרנל, שימונה למנהל סיכוני האשראי.