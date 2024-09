ניסיון התנקשות נוסף בטראמפ: חשוד נעצר עם רובה ומצלמה

מטה הבחירות של נשיא ארה"ב לשעבר דונאלד טראמפ עדכן אמש (ראשון) שיריות נשמעו מחוץ למועדון הגולף שבו הוא שוהה בווסט פאלם ביץ' שבפלורידה. בעקבות הירי, טראמפ הובהל למתחם מאובטח. "היו יריות בקרבתי", כתב במייל מיוחד שיצא מטעמו, "שום דבר לא יאט אותי ואני לעולם לא אכנע". ה-FBI הודיע שהוא חוקר את האירוע כניסיון התנקשות.

לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP, סוכני השירות החשאי ביצעו ירי לאחר שראו חמוש סמוך למקום שבו טראמפ שיחק גולף. החמוש נמלט ברכב ולאחר מכן נעצר על ידי המשטרה. ברשת FOX דיווחו שהחשוד לא הספיק לבצע ירי ושהשירות החשאי בארה"ב פתח בחקירת האירוע.

השריף המקומי אמר לתקשורת בפלורידה שהחשוד נעצר כשהוא לא חמוש. לדברי השריף, החשוד היה רגוע, לא הראה רגשות, ולא שאל מדוע הוא נעצר. השריף הוסיף שהוא "בטוח" שהחמוש שהיה מעורב בתקרית הוא החשוד שנעצר. כמו כן, עדכן השריף כי היורה היה במרחק של 450-350 מטר מטראמפ.

לפי דיווח ב-CNN, פקידים אמריקנים אומרים שהחשוד התכוון לירות לעברו של הנשיא לשעבר. המקורות אמרו שבזירה נמצא רובה חצי אוטומטי ומצלמת גו-פרו. "המצלמה מעידה שייתכן שהאדם הזה רצה לתעד את עצמו מתנקש בטראמפ", נמסר בדיווח.

ב-AP הוסיפו שמסלול הגולף היה סגור חלקית כדי לאפשר לטראמפ לשחק. סוכני השירות החשאי אבטחו את השטח לפניו, והם הבחינו באדם חמוש שדוחף את קנה הרובה שלו דרך הגדר של מגרש הגולף. בשלב הזה הם ירו לעבר החמוש. לפי סוכנות הידיעות, יש מספר מקומות בהיקף מגרש הגולף שבהם ניתן לראות את השחקנים מחוץ למתחם המגודר, וככל הנראה החמוש הגיע לאחת מהנקודות האלו.

The Secret Service, in conjunction with the Palm Beach County Sheriff’s Office, is investigating a protective incident involving former President Donald Trump that occurred shortly before 2 p.m. The former president is safe. @pbso will have more details soon. pic.twitter.com/yWNvvKD3IC

נשיא ארה"ב ביידן וסגנית הנשיא קמלה האריס עודכנו בפרטי האירוע. "הם חשים הקלה לדעת שהוא בטוח", נמסר מהבית הלבן. בחשבון הטוויטר שלה כתבה המועמדת לנשיאות האריס: "אין מקום לאלימות באמריקה".

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America.