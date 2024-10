נועם שזיר אישי: בן 48. נשוי ומתגורר כיום בפאלו אלטו בקליפורניה

מקצועי: עבד במשך שנים כמהנדס בגוגל, ולאחר מכן עזב וייסד את AI Character. כיום הוא סגן נשיא בתחום פיתוח מודלי שפה גדולים בגוגל

עוד משהו: מכותבי המסמך המכונן Attention Is All You Need, שהגדיר מחדש את תעשיית הבינה המלאכותית היוצרת

לנו העיתונאים מזדמן לעתים לראיין את האנשים החשובים בעולם, ולקבל מהם את התשובות המעניינות ביותר. במקרה של נועם שזיר, אחד מדמויות המפתח בתעשיית הבינה המלאכותית, לא תמיד מדובר בראיון סטנדרטי: שזיר ניצב במספר ראיונות כשלידו דמות מבוססת בינה מלאכותית, שעונה לצדו על אותן השאלות שהוא נשאל. בחלק מהמקרים הוא טען כי תשובותיה אף טובות משלו.

שזיר (בן 48), חובש כיפה, נחשב לאחד מהמוחות החשובים והמבוקשים ביותר בתחום הבינה המלאכותית. הוא מדען מחשבים ויזם, והוא מוכר בעיקר בכל מה שקשור לעיבוד שפה טבעית ולפיתוח מודלי transformer. הוא מתואר כאחד האנשים החכמים ביותר בתעשיית ההייטק בכלל, וגם נחשב לאדם מסביר פנים, חייכן ובעל נימוסים נרחבים.

מעבר לכך, שזיר הוא אדם ששומר על הפרטיות שלו ביתר שאת. הדבר הזה לא רק מתבטא בפרופילים חסרי מידע ברשתות החברתיות, אלא גם בחוסר המידע הקיים לגביו באינטרנט. כשמבקשים למשל מהכלי ששזיר עצמו מפתח כיום, ג'מיני, מידע נוסף על אודותיו, התשובה המתקבלת היא: "למרבה הצער, אין הרבה מידע זמין לציבור. זה כנראה בגלל העדפתו לשמור על חייו הפרטיים". את המידע הקיים עליו ליקטנו מכמה מקורות, ומראיונות שסיפק בעבר.

הוא למד באוניברסיטת דיוק בין השנים 1994־1998, כך לפי פרופיל הלינקדאין המצומצם שלו. בראיון שנתן בעבר ל־The Batch, סיפר כי סבו וסבתו ברחו מהשואה לברית המועצות לשעבר. הוא עצמו נולד בפילדלפיה ב־1976, למורה למתמטיקה רב־לשונית שהפך למהנדס, ואמא במשרה מלאה. כיום הוא נשוי ליעל שחם שזיר, שעובדת גם היא בגוגל.

במאמר שכתב שזיר בעיתון הסטודנטים של דיוק, הוא ביקר את טקס האזכרה שנערך בזמנו ליצחק רבין, ראש ממשלת ישראל לשעבר. "רבין מת על אמונתו שלכל בני האדם יש זכות לחיות בשלום בכל ארץ שיבחרו", כתב שזיר. "זו בושה לזכרו שטקס האזכרה התרכז כמעט כולו בתרומתו לרווחת היהודים… לקחנו את מותו כהזדמנות לטפוח לעצמנו על השכם באמונות צדקניות, שיתאימו טוב יותר בצעדת ניצחון עבור המתנקש שלו".

בין השנים 2000 ל־2009 הוא עבד כמהנדס תוכנה בגוגל, והיה לאחד מהעובדים הראשונים בחברה. בראיון לפודקאסט בשם "No Priors" סיפר כי תמיד נמשך לתחום הבינה המלאכותית. "הייתי בר מזל למצוא את גוגל בזמנו", אמר. "הייתי מעורב בכל מיני פרויקטים שאז לא קראו להם בינה מלאכותית".

המהנדס שגייס לראשונה את שזיר לגוגל, פול בוכהייט (ומי שיצר את Gmail), סיפר בעבר כיצד הוא בלט בראיון העבודה, ואיך הוא יצר את כלי התיקון האוטומטי של שגיאות הכתיב בחברה. "כשהתחלתי בגוגל, אחד הפיצ'רים הראשונים שהוספתי היה תיקון איות, כי ראיתי שאני לא האדם היחיד עם הבעיה הזו. ידעתי שאפשר ליצור כלי טוב יותר, והשתמשתי בזה בתור שאלה בראיונות עבודה - זאת אומרת 'איך בונים כלי שמתקן טעות'. ל־80% מהמהנדסים לא היה מושג, ו־20% נתנו תשובות בינוניות. אבל היה בחור אחד שנתן תשובה ממש טובה, והבנתי שאנחנו צריכים להעסיק אותו. נתתי לו את זה בתור הפרויקט הראשון שלו. הלכתי לכמה שבועות לחג מולד, וכשחזרתי הוא המציא את מה שאנחנו מכירים היום ככלי העכשווי. האיש הזה היה נועם שזיר".

הגילוח של גוגל

בשנת 2017 היה שזיר בין המחברים הראשיים של אחד המאמרים המכוננים ביותר בתחום הבינה המלאכותית - Attention Is All You Need. המסמך הגדיר מחדש את תעשיית הבינה המלאכותית היוצרת, והביא לקפיצת המדרגה הטכנולוגית שהולידה את GPT בסטארט־אפ OpenAI, ולמהפיכת מודלי השפה.

ארבע שנים לאחר מכן הוא עזב את גוגל, חבר לדניאל דה פרייטס ושניהם ייסדו את Character.AI - חברה שפיתחה שירות המאפשר למשתמשים לבחור דמות בדיונית ולשוחח איתה למטרות חינוכיות, העשרה או בידור. החברה גייסה 193 מיליון דולר בשנה שעברה לפי שווי של מיליארד דולר. עד אוגוסט 2024 כיהן שזיר כמנכ"ל משותף בחברה - אלא שאז רכשה גוגל את הנהלתה, בה נכלל גם שזיר.

אכן - גוגל לא רכשה את החברה ולא את עובדיה - אלא היא שילמה 2.5 מיליארד דולר למשקיעי החברה ולעובדים, זאת כדי "לגלח" את הנהלת החברה ולהעביר אותה, כ־30 אנשים, לגוגל עצמה. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, שזיר בעצמו הרוויח כמה מאות מיליוני דולרים מהנתח שלו ב־Character במסגרת העסקה. כך, הוא חזר לעבוד בגוגל תחת התואר "סגן נשיא". למעשה, הוא הפך ממנהל של חברה עם מאות עובדים, למוביל צוות מחקר שמפקח על צוות מצומצם.

כיום, שזיר הוא אחד מבין שלושת הבכירים בגוגל שפועלים לפיתוח הבינה המלאכותית. שם הוא מפתח מודלי שפה גדולים, מאלו שמובילים את מודל ג'מיני של החברה.

לא מפחד מה־AI

חשבון הטוויטר של שזיר כולל כמה ציוצים בודדים, אולם אחד מהם מגלה מעט יותר על האופי האישי המיוחד שלו. כך כתב למשל סביב סערת הדחתו של סם אלטמן מ־OpenAI בשנה שעברה: "כמתחרה ידידותית בתחום הבינה המלאכותית, אנחנו חולקים אתגר ליבה של בניית ה־AI שתועיל לכל אדם. למרות שאנחנו לא יודעים את הפרטים הספציפיים, אנחנו עצובים לשמוע על האירועים האחרונים שהתרחשו ב־OpenAI. אנחנו שולחים איחולים לכל המעורבים".

בציוץ אחר הוא שיתף כי כאשר הצטרף לגוגל בשנת 2000, ציוותו לו מנטור. "הוא היה ממש נחמד וידע את התשובות לכל השאלות שלי. הנחתי שכולם יודעים את כל התשובות", כתב. אותו המנטור היה ג'ף דין, שמאז 2018 מוביל את Google AI, וב־2023 מונה למדען הראשי של אלפאבית, חברת האם. בסוף אוגוסט האחרון, גוגל מינתה את שזיר כמנהל שותף בפרויקט הבינה המלאכותית של החברה. אז דווח כי שזיר יצטרף למנהלים הקיימים היום, בהם דין.

בשנה שעברה נבחר שזיר לרשימת 100 האנשים המשפיעים ביותר בתחום הבינה המלאכותית של מגזין Time. בראיון למגזין הוא סיפר כי עזב את גוגל והקים את Character כדי לשפר מערכות ולהגיע לרמות חדשות של אינטליגנציה ופונקציונליות. "השלב הבא עבורי היה לעשות כמיטב יכולתי להביא את הטכנולוגיה הזו למיליארדי משתמשים. זו הסיבה שהחלטתי לעזוב את גוגל עבור סטארט־אפ שיכול לנוע מהר יותר".

בראיון לשרה וואנג, כאשר נשאל אם הוא מפחד שבינה מלאכותית כללית תהרוס את העולם, השיב שלא. לדבריו, ניתן להפחית את הסיכונים של הבינה המלאכותית באמצעות פיתוח ורגולציה זהירים. עוד אמר כי הוא מאמין שהיתרונות הפוטנציאליים עולים בהרבה על הסיכונים במקרה הזה.

המנכ"ל שהחזיר את שזיר

אדם נוסף שמשקף את אופיו המיוחד של שזיר ואת חשיבותו בתעשיית הבינה המלאכותית, הוא אחד ממייסדי גוגל, סרגיי ברין. לפי וול סטריט ג'ורנל, ברין מילא תפקיד מפתח בהשבת שזיר לחברה. לאחרונה אמר בכנס כי גוגל הייתה חברה ביישנית בעבר בפיתוח בינה מלאכותית, אולם כיום, לדבריו, היא מפתחת ומשיקה טכנולוגיות בינה מלאכותית הכי מהר שהיא יכולה. "נועם, אגב, חזר לגוגל, וזה מדהים", הוא הוסיף.

בנוסף אליו, אריק שמידט, מי שכיהן כמנכ"ל גוגל ויו"ר חברת האם אלפאבית, סיפר ב־2015 סיפור מעניין במיוחד על שזיר. הסיפור הזה מגלה אולי יותר מכל על מיהו שזיר, ועל המוטיבציה העצומה שלו. "אני בקפיטריה והשעה היא שש בערב ביום שישי", סיפר שמידט. "אני אוכל ארוחת ערב. ונועם (שזיר) לידי. הוא אומר לי: 'אני צריך לדבר איתך. אני צריך 10 אלף מכונות עכשיו לסוף השבוע'. אז, זה היה הרבה מאוד מכונות בזמנו. הייתה בינינו רמת אמינות גבוהה, אז שאלתי אותו: 'מה אתה מתכוון לעשות?'. נועם ענה: 'אני אפתור את סוגיית הידע הכללי עד סוף השבוע'".

בשלב הזה הקהל שהאזין לסיפור צחק. אבל אז שמידט המשיך: "אמרתי לו בסדר. הורדתי את המגש שלי, הלכתי לאיש שאחראי על המכונות ואמרתי לו שייתן לו כמה מכונות שהוא צריך. הוא מפעיל את התוכנה, האלגוריתם לא עובד ועוצר, הם לא מצליחים לפתור את זה ולא צריכים יותר את המכונות לסוף השבוע. היום, נועם עדיין מנסה לפתור בינה מלאכותית כללית, ואם יש מישהו בעולם שאני חושב שיכול לעשות את זה, זה הוא".