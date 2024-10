אילון מאסק חשף הלילה את הרכב האוטונומי "רובוטקסי". כל הפרטים

אילון מאסק הציג אתמול בערב (שעון ארה"ב) את הסייברקאב, הרכב האוטונומי שטסלה מפתחת כבר שנים, באירוע "We, Robot", שנערך באולפני האחים וורנר בקליפורניה. האירוע החל באיחור של כמעט שעה, כאשר מאסק הגיע לבמה ברכב הסייברקאב.

הסייברקאב, שמתואר כגרסה קטנה יותר ומעודנת של הסייברטראק, הוא רכב דו-מושבי ללא הגה או דוושות, עם דלתות כנף. במקום להציג אב־טיפוס בודד, טסלה הפתיעה עם שורה של 20 כלי רכב אוטונומיים.

ניתן לצפות באירוע המלא מטה:

The future will be streamed live

10/10, 7pm PT https://t.co/YJEjZIYoTA