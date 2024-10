סגנית הנשיא והמועמדת הדמוקרטית לנשיאות קמלה האריס השתתפה הלילה (בין שבת לראשון, שעון ישראל) בעצרת בחירות באוניברסיטת וויסקונסין במילווקי. במהלך הכנס, מפגין פרו-פלסטיני התפרץ לדבריה והאשים את ישראל ברצח עם. האריס לא נתנה לו להשלים את דבריו - אך אמרה: "מה שהוא מדבר עליו זה אמיתי".

● סינוואר שינה את המזרח התיכון אבל לא כפי שדמיין וידה של ישראל על העליונה

● עובדי נמל ביוון עצרו אספקת אמל"ח לישראל

