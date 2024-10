צילומי לוויין חדשים מהאתר הרגיש באיראן שהותקף על ידי ישראל מאשרים את היקף הנזק הגדול שנגרם, עם פגיעה כבדה ביכולת של איראן להמשיך ולייצר טילים בליסטיים. סוכנות הידיעות רויטרס אישרה הלילה (בין שבת לראשון) כי נפגעה באופן משמעותי יכולתה של איראן להמשיך ולפתח דלק ייעודי עבור הטילים. במקביל, בכירים באיראן אומרים לניו יורק טיימס כי המתקפה גרמה לחשש כבד בטהראן לגבי תקיפות נוספות בעתיד.

סוכנות הידיעות רויטרס אישרה באמצעות צילומי לוויין של של החוקר דקר אלאבת' (Decker Eleveth) כי ישראל פגעה במתקנים רגישים של איראן שאחראים על ערבול הדלק ההכרחי והחיוני לטילים הבליסטיים. החוקר אלבת' אמר לרויטרס כי "ישראל פגעה בצורה משמעותית ביכולתה של איראן לייצר טילים בהיקף נרחב". גורמים אמריקניים רשמיים אמרו לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי הפגיעה בתעשיית הטילים הבליסטיים של איראן גרעה מטהראן יכולות שייקח לה שנים לשחזר.

@planet 3m imagery taken this morning of Khojir and Parchin missile production facilities show precise strikes on warehouses and mixing buildings associated with the production of solid-fueled ballistic missiles. pic.twitter.com/Qpodu4pN5m