משרד הביטחון רוכש 25 מטוסי קרב, טורקיה ממשיכה להרחיב את דריסות רגליה בשוק העולמי ככלל ובתחום הימי בפרט. בה בעת, לפתע התגלו רכבים משוריינים מתוצרת אמירותית ברשות רוסיה, ופולין מתכננת רכש טילים גדול במיוחד. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית.

משרד הביטחון חתם אמש (ד') על עסקת הענק לרכש הדור הבא של מטוסי ה-F-15, שבמסגרתה ירכוש 25 מטוסי קרב מתקדמים מתוצרת חברת בואינג האמריקאית. העסקה, בהיקף של כ-5.2 מיליארד דולר, תבוצע מכספי הסיוע האמריקאי והיא כוללת גם אופציה לרכש עתידי של 25 מטוסים נוספים. מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אייל זמיר, חתם על ההרשאה להתקשרות בביקורו בארה"ב בחודש שעבר ואמש, בתום משא ומתן שניהלה משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה"ב, בשיתוף עם חיל האוויר נחתמה העסקה במלואה.

המטוסים החדשים מדגם F15IA יצוידו במערכות נשק מתקדמות, לרבות שילוב של מערכות ישראליות, לצד שידרוגים שיאפשרו טווחי טיסה ארוכים יותר, כושר נשיאה מוגבר וביצועים משופרים במצבים מבצעיים שונים. אספקת מטוסי ה-F-15 תחל בשנת 2031 ותמשך בקצב של 4-6 מטוסים בשנה. עסקה זו מהווה אבן דרך מרכזית בהעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל וארה"ב, ומבטאת את המחויבות ההדדית לשמירה על הביטחון האזורי.

מלחמת רוסיה־אוקראינה מהווה תקדים בהיקף הפעלת האמצעים הבלתי מאויישים, כשאחד האתגרים המרכזיים הוא התמודדות עם רחפנים ככלל ורחפני FPV (First Person View) בפרט, שהם קטנים ובעלי יכולות תמרון משמעותיות. עתה, החברה האוקראינית "פטאשקה" הציגה מערכת פרי פיתוחה: רשת קלת משקל (373 גרם) שמיועדת ללכוד את הרחפנים הרוסים.

ברמה הטקטית, זו משימה רבת חשיבות עבור האוקראינים, שמתמודדים מול רחפנים רוסיים שמיועדים למשימות איסוף והכוונת אש. אחת הנקודות המשמעותיות במערכת החדשה היא העלות הנמוכה מאוד של הפעלתה, במה שמאפיין את התעשייה הצבאית האוקראינית. עלות שימוש בכל רשת של הרחפן החדש עולה 1,200 הריבניה (כ־108.5 שקל) בלבד.

את אותה מערכת של רשת ניתן להתקין על מגוון רחפנים שמהווים מוצרי מדף בעולם, כדוגמת "מאביק" של DJI, דגמי חברת אוטל, ורחפני FPV. בה בעת, מפתחת פטאשקה אמצעי יירוט מקביל עבור לוחמי חי"ר, במטרה להגן עליהם מתקיפת רחפני FPV, שבהם משתמשים כחימושים משוטטים (מל"טים מתאבדים).

מספנת "ספינה" של מספנות טורקיה (TAIS) קיימה טקס חיתוך מתכת ראשון של ספינת טילים מהירה מדגם FACM-70 עבור הצי של אינדונזיה. הספינה החדשה מסוגלת להגיע למהירות של 40 קשר (כ־74 קמ"ש), הרבה יותר מהסירות הקיימות של האינדונזים, שמגיעות לכל היותר ל־29 קשר (כ־53 קמ"ש). הספינה שאורכה כ־70 מטרים ורוחבה כ־11.8 מטרים נושאת שורת מקלעים, ומסוגלת לשאת 43 אנשי צוות למרחק של עד 1,600 מייל ימי (כ־2,963 ק"מ).

ההתקדמות במכירת FACM-70 הייתה רק הצלחה ימית אחת מתוך כמה של טורקיה לאחרונה. במהלך התערוכה הביטחון "מיליפול" בקטאר, נחתם הסכם יצוא ראשון של כשב"ם (כלי שיט בלתי מאויש) טורקי: קטאר רכשה את אולאק 11, שמיועד למשימות הגנה על נמלים ובסיסים. העסקה הזו משקפת מגמה בחילות הים, שבה פונים יותר ויותר למערכות בלתי מאוישות. לא רק בכשב"מים ששטים על פני המים, אלא גם בכצב"מים (כלי צלילה בלתי מאויש) שפועלים בתווך התת־מימי.

רוסיה קיבלה רכבים ממוגנים מאיחוד האמירויות. כך מדווח באתר דיפנס בלוג. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות של רוסיה ניתן לזהות יותר מ־20 רכבים שמבוססים על טויוטה לאנד קרוזר ועל פורד F550, שנקראים "ספרטן SUT", קוברה וקוגאר, שמייצרת קבוצת "סטרייט". אותה חברה ממוקמת בראס אל־ח'ימה שבאיחוד האמירויות.

The #UAE is gradually becoming a threat for its western allies such as the #US & #France. Now, UAE has started exporting weapons to #Russia in-order to use in the war against #Ukraine. Streit Group armored vehicles manufactured in the UAE are recently delivered to #Russian Army!… pic.twitter.com/HAp3NILcdG