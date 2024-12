בסוריה בודקים האם נשיא המדינה המודח בשאר אסד נהרג בהתרסקות של מטוסו בעת שנמלט מההפיכה בבירה דמשק - כך דווח היום (ראשון) בסוכנות הידיעות רויטרס, מפי שני מקורות מקומיים. לפי אותם מקורות, קיימת סבירות גבוהה מאוד שאסד נהרג בהתרסקות המטוס.

במקביל להשתלטות המורדים הבוקר על דמשק, המריא משדה התעופה של דמשק מטוס של חברת התעופה הלאומית "סיריאן איירליינס". באתר Flightradar, נראה המטוס נע בתחילה לכיוון אזור החוף של סוריה, מעוז העלאווים. בשלב מסוים, ביצע המטוס פניית פרסה פתאומית, וטס בכיוון ההפוך למשך מספר דקות - לפני שנעלם מהמפה.

סוכנות הידיעות רויטרס לא יכלה לאמת את שהייתו של אסד על הסיפון, אך המקורות הסוריים אמרו שקיימת סבירות גבוהה מאוד שאסד נהרג בהתרסקות המטוס. "הוא לפתע נעלם מהרדאר, אולי המשדר כבוי, אבל אני מאמין שהסבירות הגדולה יותר היא שהמטוס הופל", אמר אחד המקורות הסוריים, מבלי לפרט.

המטוס יצא מדמשק זמן קצר לאחר שהמורדים כבשו את העיר המרכזית חומס, וניתקו את הבירה דמשק מהחוף שבו יש לרוסיה בסיסים אוויריים וימיים. הטיסה היחידה הניתנת למעקב שנראתה ממריאה מסוריה, יצאה מהעיר חומס לאיחוד האמירויות, אך זה היה שעות לאחר שהמורדים כבר כבשו את העיר.

Last night we tracked a Ilyushin Il-76T flight over Syria.

The flight took off from Damascus and the signal was lost near the city of Homs.

* We can confirm that flight took place.

* The aircraft was old with an older transponder generation, so some data might be bad or… pic.twitter.com/uCGUnVeug0