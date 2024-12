קוריאה הדרומית: מטוס נוסעים התפוצץ בעת נחיתה - 179 בני אדם נהרגו

לפחות 179 בני אדם נהרגו הלילה (בין שבת לראשון) לאחר שמטוס נוסעים סטה מהמסלול בעת נחיתה, התנגש בקיר והתפוצץ בנמל התעופה הבין-לאומי מואן שבקוריאה הדרומית. בתיעודים שהופצו בכלי התקשורת המקומיים, נראה פיצוץ אדיר שאליו התלוו עשן ולהבות בעקבות סטיית המטוס מהמסלול וההתנגשות.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8