אייפון זול והכרזות נוספות: מה אפל צפויה להציג הערב?

ענקית הטכנולוגיה אפל מקיימת כל שנה מספר אירועים בהם היא חושפת מוצרים חדשים. כך לדוגמה, כל שנה בספטמבר היא מציגה את הדור החדש של האייפונים. אך מדי פעם, אפל מוסיפה אירוע בהפתעה, ואחד מהם מתרחש היום (ד'). מה אנחנו צפויים לראות בו?

בתקשורת הבינלאומית פורסמו לא מעט הערכות ושמועות - המרכזית היא שאפל תציג את מכשיר האייפון SE, דגם זול יחסית, המיועד למי שרוצה להשקיע פחות כסף בסמארטפון.

● סערת ה־AI החזירה את שוק המניות הסיני לאור הזרקורים לאחר שנים קשות

● שווי המיזם של איליה סוצקובר צפוי לזנק פי 6 מספטמבר - בלי מוצר

בטיזר שפרסם המנכ"ל טים קוק ב-X (טוויטר לשעבר), הוא כתב שבאירוע נכיר את "החבר החדש ביותר במשפחה". הפעם האחרונה שדגם SE קיבל עדכון היה לפני כ-3 שנים, ואחת ההערכות היא שהמכשיר, ששמר לאורך השנים על כפתור הבית המסורתי שהציג סטיב ג'ובס ב-2007, כנראה יקבל את העיצוב המודרני של האייפון - מסך מלא ובלי כפתור בסיס.

Get ready to meet the newest member of the family.

Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu