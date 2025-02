"מצפים לה בכל לילה": איראן מעלה כוננות מחשש לתקיפה ישראלית

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין, בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1הלחימה תתחדש כשהסכם הפסקת האש יפוג? לא בהכרח

הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס אמור להסתיים ב-1 למרץ. הצדדים היו אמורים לנצל את ששת השבועות כדי לנהל משא-ומתן על הפסקת אש קבועה, שהייתה אמורה להתחיל כבר ב-2 למרץ ולכלול שחרור של כל החטופים שנותרו בעזה. אולם כעת "הפסקת האש עשויה להסתיים בתוך ימים, ללא הארכה מוסכמת. מה הלאה? חידוש הלחימה לא יקרה בהכרח, המבחן האמיתי יקרה כשישראל תצטרך לסגת מציר פילדלפי, אם תסרב, חמאס עשוי לשגר רקטות לישראל", נכתב בניו יורק טיימס בניתוח של פטריק קינגסלי ורונן ברגמן.

"כאשר ישראל וחמאס הסכימו על הפסקת אש בת שישה שבועות בינואר, היו תקוות שהיא תתפתח להפוגה ארוכה ויציבה יותר", אולם כעת התקוות הללו הולכות ודועכות לאחר חילופי האשמות של הצדדים בהפרת תנאי העסקה הקיימת.

הפסקת האש הנוכחית עומדת לפוג בשבוע הבא, והצדדים טרם החלו במשא-ומתן על הארכתה. שליחו של טראמפ למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, אמור לחזור לאזור מחר (ד') כדי לקדם את המשך השיחות. "בעוד שהארכה קצרה אפשרית, הסיכוי להסדר ארוך-טווח שימנע את חידוש הלחימה נראה קלוש", נכתב בניו יורק טיימס.

שני הצדדים מציבים תנאים מוקדמים שהופכים את השגתו של הסדר קבוע למאתגר. בישראל מוכנים לסיים את המלחמה רק כאשר חמאס יפורק מנשקו. חמאס, מוכן לוותר על "חלק מהאחריות האזרחית, אך מנהיגיו דוחים את הרעיון של ההתפרקות מנשק". מכיוון שלישראל ולחמאס "יש חזונות שונים לגבי עזה ביום שאחרי המלחמה, נתניהו נמנע אפילו מלהתחיל מחדש את השיחות".

"האם חמאס וישראל רוצים לחדש את המלחמה?", ברגמן וקינגסלי טוענים שחמאס חלש ומבודד ונמנע מקריאות לחידוש המלחמה. בישראל כבר מבצעים הכנות למערכה חדשה "ואינטנסיבית" בעזה.

שלושה בכירים ביטחוניים אמרו בעילום שם לניו יורק טיימס כי רק נשיא ארה"ב טראמפ יוכל למנוע מנתניהו לחדש את המלחמה. הנשיא הנכנס השמיע טענות סותרות בקשר לעזה. מחד הוא קרא לשלום מתמשך ומאידך, לחידוש המלחמה וליישוב מחדש של 2 מיליון עזתים. וויטקוף אמר בתחילת השבוע בראיון ל-CNN כי הוא מאמין שניתן להגיע להסכם ארוך יותר.

ישראל וחמאס לא בהכרח יחדשו את הלחימה לאחר סיום הפסקת האש. "ההסכם הראשוני קובע כי 'הפסקת אש זמנית' יכולה להימשך גם לאחר 1 במרץ, כל עוד ישראל וחמאס ממשיכים במשא-ומתן על תנאי הפסקת אש קבועה". המצב הזה מאפשר גמישות, אולם "יהיו פחות גורמים שימנעו את קריסת הפסקת האש".

המבחן הקשה ביותר יהיה אחרי ה-8 במרץ, אז ישראל התחייבה לסגת מציר פילדלפי "אך נתניהו הצהיר במפורש בשנה שעברה כי ישראל לעולם לא תיסוג מהציר, מה שמוביל להערכה שהוא יפר את תנאי הפסקת האש" ויספק לחמאס עילה להגיב.

מתוך הניו יורק טיימס מאת פטריק קינגסלי ורונן ברגמן. לקריאת הכתבה המלאה.

2בטהרן מפחדים מתקיפה ישראלית ומאשימים: "ישראל היא המכשול לשלום"

באיראן נמצאים בכוננות תגובה מחשש למתקפה ישראלית על אתרי הגרעין, פורסם בעיתון הטלגרף. "איראן העמידה את מערכות ההגנה שלה סביב אתרי הגרעין שלה בכוננות גבוהה מחשש למתקפה מצד ישראל וארה"ב", נכתב.

על פי שני בכירים איראנים, "הרפובליקה האסלאמית אף חיזקה את ההגנות סביב אתרי גרעין וטילים מרכזיים, כולל פריסת משגרים נוספים של מערכות הגנה אווירית". אחד הגורמים אמר לטלגרף, "הם פשוט מחכים למתקפה ומצפים לה בכל לילה, והכול נמצא בכוננות גבוהה - אפילו באתרים שאיש אינו יודע עליהם".

בתוך כך, שר החוץ של איראן, עבאס ארג'צ'י, אמר אתמול (ב') בוועידת האומות המאוחדות לפירוק נשק שנערכה בז'נבה כי "האיום הגדול ביותר על היציבות העולמית מגיע מארסנל הנשק הגרעיני של ישראל ומהתוקפנות המתמשכת שלה במערב אסיה", פורסם בטהרן טיימס, עיתון המזוהה עם המשטר האיראני. ארג'צ'י גינה את ההצטיידות של ישראל בנשק גרעיני "תוך סירובה להצטרף לאמנות בינלאומיות לפירוק נשק".

שר החוץ האיראני אמר כי ישראל מזלזלת במשפט הבינאלומי וקרא לקהילה הבינלאומית להעמידה לדין על "דוגמה מחרידה של רצח עם, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בעזה". הוא גינה בחריפות את "משטר האפרטהייד הישראלי" ואמר כי הוא אחראי לאחד האסונות ההומניטריים החמורים ביותר במאה ה-21.

בנוסף, ארג'צ'י קרא למעצמות העולם ללחוץ על ישראל לפרק את ארסנל הנשק הגרעיני. "ולהעמיד את כל מתקניה הגרעיניים תחת פיקוח מלא של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA)". "ארג'צ'י הזהיר כי סירובה של ישראל לחתום על אמנות מרכזיות הנוגעות לנשק כימי וביולוגי מהווה סיכון ביטחוני חמור. הוא אף הביע דאגה מהאפשרות שקבוצות טרור יעשו שימוש בנשק כזה, וקרא להידוק הפיקוח הבינלאומי", נכתב בטהרן טיימס.

שר החוץ האיראני טען כי העולם שוקע בסכסוכים ומלחמות לצד השקעות כספיות אדירות בייצור נשק שהגיעו לשיא של 2.44 טריליון דולר בשנת 2023. ההשקעות בנשק לדבריו "מאיימות על השלום העולמי, מזינות מעגל של מלחמה, חוסר יציבות ושפיכות דמים".

הוא אמר כי איראן "מחויבת לפירוז נשק עולמי" ובנוסף, "הוא סיים בקריאה לקהילה הבינלאומית להתאחד במאבק נגד התפשטות הנשק הגרעיני, והביע את נכונותה של איראן לשחק תפקיד בהבטחת עולם בטוח יותר ושלו יותר".

מתוך הטלגרף מאת אכתר מקואי. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך טהרן טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

3התוכנית המסתמנת של מצרים לשיקום עזה

שבוע לפני פסגת קהיר, מצרים מכינה את התוכנית שלה לשיקום עזה, שתשמש חלופה לתוכניתו של טראמפ להפוך את רצועת עזה "לריביירה של הים התיכון". בפסגת ריאד, שהתקיימה לפני מספר ימים בסעודיה, התכנסו מדינות המפרץ לצד ירדן ומצרים כהכנה לפסגת קהיר. בקהיר, מצרים צפויה להכריז ולאשר את תוכניתה לשיקום עזה בתקווה "שתבסס מסגרת חדשה ליחסים עם ארה"ב ותציע חלופות אסטרטגיות אחרות", פורסם בעיתון הירדני Ammon News.

התוכנית המצרית שעודנה בשלבי הכנה סופיים "עשויה לקשור את סוגיית עזה להקמת מדינה פלסטיני ולשלום באזור", נכתב. הגישה של מצרים מנוגדת לעמדת ישראל, שמתנגדת לרעיון שתי המדינות. הגישה מצרית "מתחשבת במכלול של היבטים פיננסיים, טכניים, פוליטיים וביטחוניים הנוגעים לעזה".

בעקבות ההערכה של הבנק העולמי כי שיקום כזה יעלה יותר מ-50 מיליארד דולר, ראש ממשלת פלסטין, מוחמד מוסטפא, הציע תוכנית עם תקציב שלא יעלה על 20 מיליארד דולר. המצרים שילבו את הרעיון של מוסא בתוכנית השיקום שלהם "הכוללת את חלוקת עזה לשלושה אזורים בטוחים, שימוש במבנים זמניים (קרוואנים) ואוהלים, וכן פיתוח חזון טכני לעיצוב מחדש של תשתיות הרצועה באמצעות חברות מצריות מומחיות".

מסתמן כי תוכנית השיקום תכלול מספר מרכיבים עיקריים: "היבטים טכניים, לוגיסטיים ופיננסיים הקשורים לשיקום. רפורמה ברשות הפלסטינית כדי להפריך את טענות ישראל לגבי חוסר היכולת שלה, עם אמצעי רפורמה שיכללו היבטים פוליטיים וביטחוניים. ניהול עזה בשלב שלאחר הכיבוש - התפתחות משמעותית אירעה עם הסכמת הפלסטינים על ועדה אדמיניסטרטיבית זמנית שתהיה אחראית לעניינים טכנו-בירוקרטיים".

האתגר הגדול ביותר שעומד בפני המדינות הערביות הוא הסדר הביטחון בעזה. "המדינות הערביות מסרבות לפרוס כוחות ביטחון או להיכנס לעזה ללא חזון ברור לסיום הכיבוש הישראלי ולהקמת מדינה פלסטינית".

הגוף הלגיטימי היחיד שיוכל לפרק את חמאס מנשקו ולהקים הסדר ביטחוני מסודר הוא "מדינה פלסטינית מוכרת", אולם חלק זה חסר במדיניות האמריקאית שמתיישרת עם חזון נתניהו.

"עם זאת, האתגר הגדול ביותר שהחזון המצרי מתעלם ממנו נמצא בפרטים הקטנים", נכתב. "איזו מדינה פלסטינית אפשרית בכלל בנסיבות הנוכחיות? מה הוצע בעבר על ידי טראמפ עצמו? האם יש פלסטיני שיקבל מדינה שתכלול רק 30% מהגדה המערבית, ללא מזרח ירושלים וללא שליטה על הגבולות? כיצד ניתן לשכנע את חמאס ותומכיו - או אפילו את מרבית הפליטים הפלסטינים - לקבל הצעה כזו, גם אם ישראל וארה"ב יסכימו לגישה הערבית החדשה?". שאלות אלו יעסיקו את הפסגה הערבית בשבוע הבא.

מתוך Ammon News מאת מוחמד אבו-רומאן. לקריאת הכתבה המלאה.

4לא רק נתניהו - כעת גם בלינקן, ביידן ואוסטין ניצבים בפני תביעה בהאג

ביום שני פורסמה תביעה נגד נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן המואשם במוערבות בפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בעזה, פורסם בגרדיאן. הארגון האמריקאי Dawn (Democracy for the Arab World Now) הגיש לפני חודש תביעה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) לחקור את ביידן, ושניים מחברי ממשלו - שר החוץ לשעבר אנתוני בלינקן ושר ההגנה לשעבר לויד אוסטין - בגין מעורבות בפשעים נגד האנושות בעזה.

"הבקשה של Dawn, המורכבת מ-172 עמודים, הוכנה, לדברי הארגון, בסיוע משפטנים הרשומים ב-ICC ומומחים לפשעי מלחמה. היא טוענת כי הבכירים האמריקאים לשעבר הפרו סעיפים באמנת רומא, מגילת היסוד של בית הדין, בכך שסיפקו תמיכה לישראל", נכתב.

בתביעה נטען, בין היתר, כי הם סיפקו לפחות 17.9 מילארד דולר במשלוח נשק לישראל, שיתפו מודיעון וסיוע במיקוד מטרות, והעניקו הגנה דפלומטית "והענקת לגיטימציה לפשעי מלחמה, למרות ידיעת ההשלכות".

המנכ"לית של Dawn, שרה ליה ויטסון, אמרה לגרדיאן כי "לא רק שביידן, בלינקן ואוסטין התעלמו וצידדו בראיות המכריעות לפשעים המזעזעים והמכוונים של ישראל, אלא שהם אף ביטלו המלצות של אנשיהם להפסיק את משלוחי הנשק לישראל. במקום זאת, הם חיזקו את התמיכה הצבאית והפוליטית בישראל, כדי להבטיח שהיא תוכל להמשיך בפשעיה".

מתוך הגרדיאן מאת אנה בטס. לקריאת הכתבה המלאה.