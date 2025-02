טראמפ סילק את זלנסקי: "שיחזור כשיהיה מוכן לשלום"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הטיח הערב (שישי) דברים קשים בנשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי במהלך פגישה ביניהם בחדר הסגלגל בבית הלבן. טראמפ הרים את קולו ותקף את פוטין, וטען כי הוא אומר דברים שלא מכבדים את ארה"ב. גם סגן הנשיא ג'יי-די ואנס הצטרף להשתלחות של טראמפ, ותקף את זלנסקי: "האם בכלל אמרת תודה לנשיא?".

זלנסקי הגיע לבית הלבן כדי לחתום על הסכם המינרלים הדרמטי עם ארה"ב, במהלך שנועד להבטיח שותפות כלכלית עם ממשל טראמפ - במטרה לעגן זאת גם בערבויות ביטחוניות בעתיד. עוד לפני הפגישה ביניהם, במהלך הצהרות הפתיחה שנמסרו בחדר הסגלגל, מתח טראמפ ביקורת על זלנסקי שהוא לא מסכים ללכת בקרוב להסכם לסיום המלחמה עם רוסיה. זלנסקי הבהיר שהוא לא מעוניין רק בהסכם הפסקת אש, ומעוניין בהסכם מורכב יותר.

הדברים בפגישה הסלימו כאשר זלנסקי אמר לטראמפ וסגנו ואנס: "לכולם יש בעיות במהלך מלחמה, גם לכם - אבל לכם יש אוקיינוס וזה נחמד, ואתם לא מרגישים את זה עכשיו, אבל תרגישו את זה בעתיד". בשלב הזה קטע אותו טראמפ: "אל תכתיב לנו מה נרגיש, אתה לא נמצא בשום עמדה להכתיב את מה שנרגיש".

זלנסקי השיב: "אתם תרגישו את ההשפעה של זה". טראמפ: "אתה כרגע לא בעמדה טובה, אתה לא מחזיק בקלפים טובים כעת" - ועל זה זלנסקי הגיב: "אני לא משחק בקלפים". טראמפ השיב לו: "איתנו אתה משחק בקלפים, אתה מהמר על חייהם של מיליונים, אתה מהמר על מלחמת עולם שלישית - מה שאתה עושה הוא חוסר כבוד למדינה שלנו, הבאנו לך יותר ממה שהרבה מאמינים שאנחנו צריכים".

סגן הנשיא ג'יי-די ואנס התערב: "בכלל אמרת פעם אחת תודה?", וזלנסקי השיב: "אמרתי הרבה פעמים תודה, לעם האמריקני, אפילו היום". ואנס המשיך ותקף את זלנסקי: "הגעת לפנסילבניה באוקטובר והשתתפת בקמפיין של האופוזיציה".

טראמפ המשיך וקטע את זלנסקי - ואמר לו: "אתה צריך להיות אסיר תודה, אין לך מספיק חיילים, אתה לא יכול לומר לנו שאתה לא רוצה הפסקת אש. או שתעשה עסקה - או שאנחנו בחוץ, אם זה לא היה עם הנשק שלנו המלחמה הייתה נגמרת מאוד מהר, אני יודע שאתה לא מנצח".

