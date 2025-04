02:15 - מאות מפגינים פרו-פלסטינים מתקהלים בשעה זו בקמפוס אוניברסיטת ייל, בניסיון למנוע את נאומו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שהוזמן לשאת דברים במקום. האירוע מתקיים על רקע סבב פגישות מדיני שמקיים השר בארה"ב, לאחר שביממה האחרונה נאם גם באחוזתו של הנשיא טראמפ ויום לפני במפגש עם קהילות יהודיות בארה"ב

01:19 - דיווח: איראן מחזקת את האבטחה סביב המתחמים הגרעיניים התת קרקעיים שלה

איראן תוחמת שני מתחמים תת קרקעיים שמחוברים למתקן הגרעין המרכזי שלה בשכבת אבטחה נרחבת, כך דיווחו אמש (רביעי) ברויטרס. המידע הזה מתבסס על דוח של המכון האמריקני למדע ולביטחון בינלאומי שניתח תצלומי לווין עדכניים.

דייויד אולברייט, נשיא המכון, אמר כי מתחם האבטחה החדש מרמז שהמנהרות שנחפרות כבר כמה שנים מתחת להר קולאנג גאז לה עשויות להיכנס לפעולה בקרוב. לפי הדיווח, איראן אסרה על פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) גישה אל המנהרות, למרות שתפקידם כמופקדים על פיקוח תוכנית הגרעין שלה.

NEW SATELLITE IMAGERY shows Iran is constructing a new, large security perimeter around the base of Mt. Kolang Gaz La, an area housing a new, large tunnel complex, and a smaller one dating to 2007, located south of the Natanz enrichment complex. This increases the concern that… pic.twitter.com/C92bWuSwb7