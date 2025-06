השלב הבא של ה-AI בגוגל: כך תבצעו חיפושים מעתה

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

ענקית הטכנולוגיה גוגל קיימה לאחרונה את כנס המפתחים השנתי שלה, Google I/O, שבו חשפה מספר טכנולוגיות חדשות - משיפורים במערכת ההפעלה אנדרואיד, דרך שירותי הווב השונים, ועד כמובן תחום הבינה המלאכותית.

הבשורה המרכזית הייתה בשוק מנוע החיפוש. בעוד שענקיות הטכנולוגיה כולן מנסות להבין איך לשלב את הבינה המלאכותית בשירותיהן, גוגל נמצאת במלכוד: פיתוח הבינה המלאכותית בשוק החיפוש יכול לפגוע בהכנסות החברה מפרסום.

מוקדם יותר החודש העיד בכיר באפל כי לראשונה זה 20 שנה חל צמצום במספר החיפושים בגוגל בדפדפן ספארי, בשל הבינה המלאכותית. כך שלגוגל אין ברירה אלא להשקיע בייצור פתרונות מדויקים שיאפשרו לה להניב הכנסות גם ביום שאחרי.

החלטנו להקדיש את המדור למנועי החיפוש בצל ה-AI, ובעיקר להציג את המהלכים שזמינים כעת בישראל, ומדגימים כיצד כולנו נשתמש במנועי חיפוש בעתיד.

זמין בישראל: AI Overviews

הצעד הראשון של גוגל להכנסת בינה מלאכותית למנוע החיפוש היה בשנה שעברה עם AI Overviews, שהפך זמין בישראל רק לאחרונה. איך זה עובד? כשהמערכת מזהה שהחיפוש שלכם הוא מורכב, משמע לא שאלה פשוטה או משהו שמאפשר להציג נתון אובייקטיבי (כמו גילו של האפיפיור שנפטר), לאחר מספר שניות תיפתח תיבת טקסט עם תשובה שייצרה הבינה המלאכותית - מעל התוצאות עצמן. לפי גוגל, האפשרות הזו גורמת לאנשים להשתמש יותר במנוע החיפוש שלה, ואף לשאול שאלות מורכבות יותר.

גם כאן, הכלי מחבר לכל תשובה שהוא נותן מקור מידע, כך שתוכלו לבדוק אותה. עם זאת, לא תמיד התוצאות "פוגעות" כמו שצריך. כך לדוגמה, אם תשאלו "כמה יעלה לי סמארטפון חדש", תקבלו תשובה כללית, אבל המקור שעליו ה-AI הסתמך היה מחירים מאתר סלקום, כלומר סט מחירים בודד שלא מתחשב בכלל המחירים בשוק.

נכון להיום, לא כל הפיצ'רים שעובדים באנגלית פועלים גם בעברית. כך, לדוגמה, שאילתות שבאנגלית היו מספיק מורכבות וזכו למענה מהכלי, לא קיבלו בעברית תשובה מקוצרת עם AI, והמנוע דילג ישירות לתוצאות החיפוש הרגילות.

בחלק מהשאילתות, המודל "המציא" תשובות. כך, לדוגמה, כאשר שאלנו "מיהם גופי התקשורת הישראליים?", המערכת ציינה ברשימת ערוצי הטלוויזיה את ערוץ "הטלוויזיה הישראלית", שלימים הפך לערוץ הראשון, וברשימת העיתונים את "ישראל דיגיטל". יתרה מכך, המערכת התבססה על מידע ישן מאוד, כך שרשימת ערוצי הטלוויזיה כללה את "ערוץ 2", "ערוץ 10" ו"ערוץ 1".

לא מעט שאילתות מספיק מורכבות הובילו להודעה "An AI Overview is not available for this search", משמע המערכת לא מצליחה לספק תשובה מספיק טובה - למרות שהשאילתה קוטלגה כחיפוש מספיק מורכב. יתרה מכך, המערכת לא מאפשרת שכלול של תשובות, משמע - אחרי שקיבלתם מענה ראשוני, אתם לא יכולים לדייק את התשובה ולנהל שיח עם המערכת. זה לא צ'אטבוט, אלא סוג של אגרגטור שאוסף מידע.

בכל הקשור לחוויית המשתמש והעיצוב, התבנית הזו נפתחת לפני התוצאות המסורתיות והיא מבודלת מספיק כדי להבין שמדובר בחלק אחר. המערכת נותנת כותרת של "Search Labs | AI Overview", ואף מסיימת את התיבה בכך ש"התשובות מה-AI עלולות לכלול טעויות". על כל תוצאה שתקבלו, אתם יכולים לסמן לייק או דיס-לייק, כלומר לציין אם אהבתם את התוצאה או לא, מה שיאפשר למידה של המערכת.

באופן כללי, זו התפתחות מתבקשת. התוצאות, המתבססות על היכולות של Gemini, אמנם צריכות להשתפר ולהיות מדויקות יותר, אבל זה הכיוון שאליו צועדים מנועי החיפוש. כבר לא נצטרך "לשוטט" באינטרנט כדי למצוא תשובות, אלא התשובות יגיעו אלינו אחרי שנבקש. האתגר הגדול של גוגל יהיה לייצר מוצר שיטעה כמה שפחות, כדי שיהיה אפשר להאמין לו.

השלב הבא: AI Mode

בגוגל טוענים שמשתמשים רוצים לחוות את חווית החיפוש עם AI מההתחלה ועד הסוף, ולכן שדרגו את היכולות של AI Overviews. כך, למשל, הם שיפרו את יכולות הסקת המסקנות והעיבוד המולטי-מודאלי (שכולל כמה סוגים של דאטה, כמו טקסט, סרטונים, אודיו ועוד), והעמיקו את מקורות האינטרנט שמהם מגיעה התשובה.

איך זה עובד? המערכת תפצל שאילתות לתתי נושאים, ואז יישלחו כמה שאילתות במקביל. זה אומר שהמערכת תדע להגיע ליותר מקומות ברשת, ולאתר את התוכן הרלוונטי.

נכון לעכשיו, גוגל משיקה את AI Mode רק בארה"ב, אך בהמשך הוא יגיע גם לישראל (AI Overviews הגיע שנה לאחר השקתו). אבל היכולות שעליהן היא הכריזה מרתקות - ממחקר מעמיק (כמו שאילתות עם תשובות יסודיות יותר) ועד שימוש ביכולות Live, כך שתוכלו לצלם לצ'אט משהו שמעניין אתכם באותו רגע, ולקבל תשובות.

בנוסף, גוגל לוקחת את הדברים צעד קדימה, ומכניסה את סוכני הבינה המלאכותית גם ל-AI Mode, למשתמשי Google AI Pro. מה זה אומר? יהיה אפשר להפעיל סוכן וירטואלי מפרויקט Mariner, ולבקש ממנו לבצע משימה כמו "לקנות כרטיסים זולים למשחק בשבת", והוא יפצל את שאלת החיפוש, יחפש בכמה אתרים במקביל, ינתח אפשרויות שונות, וימלא את הטפסים הדרושים. הצרכן יהיה זה שיקנה את הכרטיסים בסוף, אבל את כל התהליך המייגע יעשה הסוכן לבד.

יתרה מכך, גוגל רוצה לספק חוויה מותאמת אישית, ולכן ב-AI Mode המערכת תזכור אתכם, כך שתקבלו הצעות שמבוססות על חיפושים קודמים שלכם, וגם על מידע משירותים אחרים של גוגל, כמו Gmail. כך, לדוגמה, אם תחפשו איפה לאכול עם חברים, הוא יזכור אם אתם מעדיפים בחוץ או בפנים, ואיזה סוג מסעדות אתם אוהבים. דוגמא אחרת שגוגל נתנה נוגעת להצעות להופעות בחופשה, על בסיס הטיסות ואישורי המלונות שיש לכם במייל. אם האפשרות הזו לא נראית לכם, תוכלו לשנות את ההגדרות וזה לא יקרה יותר.