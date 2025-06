לחשיפת התשובות גללו מטה.

1. מתי נערכה השתלת הלב הראשונה בישראל?

2. מה משותף להרי הגעש קולימה (מקסיקו), פוג'י (יפן) ריינייר (ארה"ב) ואתנה (איטליה)?

3. מהו שמו הלועזי של הכלכלן שלמה בן פסח הכהן?

4. איזה מין בעל חיים מתמיין לפי המשפחות קופצניים, ערסלניים וגלגלניים?

5. איזה מבצע צבאי זכה לשם הקוד "קורי עכביש"?

6. למי מוענקים פרסי וולף?

7. מה הקשר בין פופאי, ספייק, דרבי וברק?

8. במוזיקה קלאסית, איך נקראת יצירה המתארת את הלילה?

9. איזה גשר הוא הארוך ביותר באירופה?

10. במקרא - למי הייתה נשואה אחינועם בת אחימעץ?

11. בכמה מדינות ייערך המונדיאל ב-2026?

12. איזה קיבוץ הכי קרוב לאילת?

13. ולטבריה?

14. מה שם השיר של וויטני יוסטון מתוך הסרט "שומר הראש", שהפך לסינגל מהנמכרים בכל הזמנים?

15. מהם כף חתול שרועה וכריך שעיר?