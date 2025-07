08:10- טראמפ באירוע בבית הלבן: מקווים להשיג עסקה בעזה במהירות כדי שעוד 10 חטופים יחזרו הביתה בקרוב



08:00- השליח המיוחד של טראמפ לענייני סוריה: ישראל וסוריה הסכימו להפסקת אש

ישראל וסוריה הסכימו על הפסקת אש לאחר מספר ימים של הסלמה ותקיפות אוויריות ישראליות בדמשק ובדרום סוריה, כך אמר השליח האמריקאי טום בראק.

"פריצת דרך. ראש ממשלת ישראל נתניהו ונשיא סוריה א-שרע, בתמיכתו של שר החוץ רוביו, הסכימו על הפסקת אש, שזוכה לתמיכת טורקיה, ירדן ושכנותיהן", כתב בראק ברשת X.

BREAKTHROUGH -- Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and…