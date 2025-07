אין סיכוי שלא נתקלתם בסרטון ה-"Kiss Cam" מהופעת להקת Coldplay בו חיבוק תמים בין שני צופים התברר כרומן לכאורה בין אנדי ביירון, מנכ"ל חברת ההייטק Astronomer וראש מחלקת משאבי האנוש בחברה, כריסטין קבוט.

כשהשניים נצפו על המסך מול עשרות אלפי אנשים הם הסתתרו במהרה מה שעורר תהיות כשהסולן כריס מרטין אף העיר: "או שהם ברומן, או שהם מאוד ביישנים".

הסרטון הפך תוך שעות לוויראלי וזכה לעשרות מיליוני צפיות בטיקטוק ולסיקור נרחב בכלי התקשורת.

Astronomer CEO Andy Byron, HR chief Kristin Cabot seen smooching before pair were caught on Coldplay's kiss cam, new video shows

מה שנראה תחילה כרגע תמים של זוג שנהנה בהופעה הפך במהרה לאירוע ציבורי עם השלכות פנים-ארגוניות, שהוביל להשעיית השניים ולפתיחה בחקירה רשמית על ידי דירקטוריון החברה.

Astronomer היא חברת דאטה שנבנתה במיוחד לניהול ותזמון זרימות נתונים (pipelines) באמצעות Apache Airflow. היא מאפשרת לצוותים לבנות, להריץ ולעקוב אחרי תהליכי נתונים. החברה סיימה לאחרונה סבב גיוס D בסך 93 מיליון דולר.

כעת, החברה שחוששת מפגיעה אנושה בתדמית שלה החליטה להשעות את המנכ"ל ופרסמה תגובה רשמית:

"Astronomer מחויבת לערכים ולתרבות שמנחים אותנו מאז היווסדנו. מצופה מהמנהלים שלנו לשמש דוגמה אישית בהתנהגותם ובאחריותם. נפתחה חקירה פורמלית בעניין, ופרטים נוספים יפורסמו בקרוב".

Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability.

The Board of Directors has initiated a formal investigation into this matter and we will have additional… pic.twitter.com/rfrAQ5bygy