דור חדש, כללים חדשים: אחוזת סנדרין והמנכ״ל הצעיר שמכיר מקרוב את דור ה-Z

האירועים הפרטיים והעסקיים עוברים בעשור האחרון שינוי משמעותי, שבמרכזו עומדים בני דור ה-Z וה-Y. עבור הדורות הצעירים, האירוע הוא כבר לא תבנית קבועה וגנרית, אלא חוויה ייחודית המשקפת את הסיפור האישי של החוגגים - החל מהעיצוב ועד הקונספט והאינטראקציה עם האורחים. בתוך השינוי הזה בולט טדי חזן, מנכ״ל אחוזת סנדרין, בן 28 בלבד, שפועל מתוך היכרות עמוקה עם השפה, הסגנון והציפיות של הדור החדש.

אחוזת סנדרין ממוקמת במתחם רגבה שבצפון, ומתפרשת על פני 50 דונם של גנים מטופחים ואמת-מים רומית עתיקה. מדובר באחד מהמתחמים הגדולים והמוקפדים בישראל, כזה המשלב נוף ייחודי, תכנון אדריכלי מרשים ותפיסה מודרנית של חווית אירוח.

המהפכה שמובילים הדורות הצעירים

בני דור ה-Z וה-Y מבקשים להיות שותפים מלאים לתהליך תכנון האירוע ולא מסתפקים באירועים אחידים. ההעדפה כיום היא לתכנים מותאמים אישית וחוויות אינטראקטיביות שמזמינות את האורחים להשתתף בהן באופן פעיל, כמו לדוגמה הופעות חיות, סדנאות קצרות או אזורי צילום ייחודיים.

טדי חזן, בעלים ומנכ''ל של אחוזת סנדרין / צילום: אלדד צלמים

היחס של בני הדור הנוכחי לרשתות החברתיות אמביוולנטי: מצד אחד הם מעוניינים באירועים מרשימים ויזואלית שיתאימו ל"סטוריז" באינסטגרם, ומצד שני יש צורך ברור באותנטיות וברגעים שאינם מרגישים מבוימים. לדברי חזן, "הדור שלנו רוצה רגעים אמיתיים. כאלה שמצטלמים היטב, אבל בו זמנית מרגשים ונוגעים בלב".

טדי חזן - כשהניסיון מתחיל בבית

טדי חזן אינו רק מנהל, אלא יזם שנולד וגדל בתוך עולם האירועים. חזן החל את דרכו כבר בגיל 13 באולם האירועים המשפחתי ועבר כמעט כל תפקיד במערך. ניסיון מעשי זה מאפשר לו לזהות צרכים בזמן אמת ולייצר פתרונות שנולדו מהשטח, ולא ממחקרי שוק בלבד. לשיטתו, חוויית האירוע מתחילה כבר במפגש הראשוני עם הזוג, ונבנית לאורך כל שלבי התכנון באמצעות שיתוף פעולה אמיתי ומלא.

מהפכת ההתאמה האישית

נשאלת השאלה מה מאפיין את השינוי בעולם האירועים שמובילים הדורות הצעירים? לדברי חזן, מדובר בראש ובראשונה בהזדמנות ליצור אירועים "בתפירה אישית". במקום חבילה אחידה, אחוזת סנדרין מציעה תכנון המותאם לרעיון הייחודי של כל זוג: החל מבחירת הקונספט ועד לעיצוב הפרטים הקטנים ביותר.

טדי חזן, בעלים ומנכ''ל של אחוזת סנדרין עם לקוחות / צילום: אלדד צלמים

הדבר בא לידי ביטוי גם בתחום הקולינרי. "במקום תפריט סטנדרטי, יצרנו חוויית Fine Dining מלאה, עם תפריטים אישיים, כמו במסעדה יוקרתית", אומר חזן. "ההיצע הקולינרי והניסיון הרב של השפים שלנו, מאפשרים לנו לערוך התאמה מדויקת לרגישויות ולטעמים, כולל תפריטים טבעוניים או ללא גלוטן, כחלק אינטגרלי מחוויית האירוע".

מבט קדימה: מה צפוי לעולם האירועים?

לדברי חזן, עולם האירועים נמצא רק בתחילתו של שינוי גדול: "האירוע הוא לא רק חגיגה, הוא פלטפורמה להגשמת חלומות. המטרה שלנו היא ליצור שינוי תפיסתי - מאירוע כבד ופורמלי, לחוויה קלילה, אישית ומרגשת באמת. יש לי תוכניות להתרחבות, לשיתופי פעולה, ולפיתוח טכנולוגיות שיגרמו לאורח להרגיש שהוא חלק מסיפור לא רק צופה בו מהצד״.

השליחות שמאחורי האירוע

לדברי חזן, המעורבות האישית בצרכים של הזוגות אינה עניין טכני בלבד: "זו שליחות של ממש, לגרום לזוג להרגיש בבית, לתת להם תחושת ביטחון וללוות אותם לאורך כל התהליך".

בסופו של דבר, חזן רואה את תפקידו לא רק כבעלים או כמנהל מתחם אירועים, אלא כמי שמסייע לאנשים להגשים חלומות, "ולפעמים אף מעבר למה שהם עצמם העזו לדמיין".

הכתבה בשיתוף אחוזת סנדרין