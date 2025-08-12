קנדה גלובל רוכשת 60% מנכס במיאמי תמורת 106 מיליון דולר

קנדה גלובל רוכשת נכס במרכז העסקים של העיר מיאמי בארה"ב - במחיר המשקף לו שווי של כחמישית משוויו "על הנייר": החברה הודיעה היום (ג') כי רכשה 60% מהזכויות ומעתודות הקרקע של "The District River", הכולל שטחי מגורים ומסחר, בשכונת בריקל שבדרום העיר, הידועה בגורדי השחקים המפורסמים שלה ובפעילות העסקית הענפה בה.

החברה רוכשת, עם שותפים נוספים, את חלק הארי של הנכס, תמורת 106 מיליון דולר. בין השותפים תאגיד מקבוצת ילוסטון, אשר קשור ביקיר גבאי, איש עסקים ישראלי ידוע הפועל שנים בארה"ב, וכן Flow Property Investors, אשר מחזיקה בכ־27% ממניות קנדה גלובל. המוכר, בעלי הנכס, ימשיך להחזיק חלק ממנו - 39.5% ליתר דיוק.

"עסקה בתנאי לחץ כלכלי"

החברה דיווחה כי שוויו הכולל של הנכס הוא 525 מיליון דולר, מה שאומר שחלקה של החברה, עם שותפיה, נמכר לה בשווי נמוך משמעותית מהשווי "האמיתי" המשוקף לנכס. בהודעתה נכתב כי "המוכר מבצע את העסקה בתנאי לחץ כלכלי (sale distress)", עובדה המסבירה את המחיר הנמוך.

החברה מרחיבה ומסבירה כי המצב נוצר "בעקבות קשיים בעמידה בתנאי הסכם המימון שהועמד למוכר לטובת רכישת הנכס ופיתוחו הנכס. למיטב ידיעת החברה, יתרת ההלוואה הקיימת סמוך למועד זה עומדת על כ־372 מיליון דולר".

למעשה, קנדה גלובל ניצלה הזדמנות לרכישת רוב הזכויות בנכס ובעתודות הקרקע, וכך רכשה אותו במחיר אשר משקף לנכס חמישית מהשווי שלו: 106 מיליון דולר תמורת 60% מהנכס משקפים שווי מלאה של כ־176 מיליון דולר בלבד.

בחברה מבהירים בהודעה כי 106 מיליון דולר הוא הסכום היחיד שתשלם השותפות תמורת 60% מהנכס, וכי "במקביל להתקשרות בעסקה, השותפים והמוכר פעלו יחד מול המלווה הקיים למימון מחדש של ההלוואה הקיימת ולהעמדתה על סך כ-350 מיליון דולר. תמורת העסקה לא תשולם למוכר, ותשמש לתשלום חלק מהחוב שנצבר בגין ההלוואה הקיימת".

גורמים המקורבים לעסקה מציינים כי מי שחיבר בין הצדדים ולמעשה גיבש את העסקה הוא אדם נוימן, מייסד WeWork והמנכ"ל שלה לשעבר, שהיום הוא שותף בקנדה גלובל, בין היתר לצידם של ברק רוזן ואסף טוכמאייר, בעלי ישראל־קנדה, ולצד אסף רפפורט מייסד חברת WIZ.

זכויות ל־1,300 יחידות דיור

The District River מתפרס על פני כ־11 דונמים, והוא כולל מבנים קיימים, מבנים בהקמה ועוד זכויות בנייה נרחבות. כיום בנויים עליו 39 אלף מ"ר של שטחי מסחר, ולצידם מרינה עם 17 מקומות עגינה לסירות. בימים אלו נבנה במקום בניין בן 54 קומות, עם 632 יחידות דיור ו־771 מקומות חניה.

על פי הדיווח של קנדה גלובל, במקום שלוש עתודות קרקע שבהן זכויות בנייה לכ־1,300 יחידות דיור, לצד שטחי משרדים, מלונאות ומסחר. "המבנים בהקמה נמצאים בשלבים אחרונים של הקמתם, והם דורשים השקעה נוספת בסך כעשרה מיליון דולר, וכן ביצוע התאמות הדרושות במבנים בהקמה לשם השכרתם בסך כעשרה מיליון דולר נוספים", מציינת החברה. סך שווי הפרויקט כיום, כאמור, הוא כ-525 מיליון דולר.

נזכיר כי בנובמבר 2024 רכשה החברה קומפלקס משרדים עם כ־26 אלף מ"ר, הכולל זכויות בנייה לכ־500 דירות בשכונת אוונטורה במיאמי, תמורת 116 מיליון דולר. ביוני השנה הודיעה החברה כי אושרה הגדלת זכויות הבנייה בנכס, כך שניתן יהיה לבנות בו 675 יחידות דיור, בשלושה בנייני מגורים בני 28 קומות כל אחד.