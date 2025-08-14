לחשיפת התשובות גללו מטה

1. איזה בעל חיים הוא הזהרון?

2. מהן המילים היחידות שאומר גרוט, בסרטי מארוול?

3. מי האישה הראשונה והיחידה ששירתה בשייטת 13?

4. באיזה להקה ישראלית עוסק הסרט "שמים שרוטים של גלויה"?

5. מהי מלחמת הבקלה (the cod war)?

6. מי שיחק בתפקיד בובי בקליירי בסדרה הסופרנוס?

7. מה המציאה מריון דונובן?

8. ומה המציא ג'וזף קויל?

9. מי האסטרונאוט המוכר במיוחד בזכות המשפט "יוסטון, יש לנו בעיה"?

10. בספרו של מי נכתב: "לאנשי הנמל יש רק דרך אחת בחייהם: דרך הים. בה הם הולכים, כי זה גורלם, הים הוא אדונם של כל אלה..."?

11. מיהו הכדורסלן בעל קריירת היורוליג הקצרה ביותר בהיסטוריה?

12. מה פירוש הביטוי הלטיני אַד אינפיניטום?

13. מי היה בנו ויורשו של נבוכדנצר השני?

14. היכן המציאו את סוכריות מנטוס?

15. במה עוסק אתולוג?