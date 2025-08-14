ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הטריוויה השבועית

היכן המציאו את סוכריות מנטוס?

מי האישה הראשונה והיחידה ששירתה בשייטת 13, מה המציאה מריון דונובן, ומיהו הכדורסלן בעל קריירת היורוליג הקצרה ביותר בהיסטוריה? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 10:01
סוכריות מנטוס / צילום: Shutterstock
סוכריות מנטוס / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו מטה

1. איזה בעל חיים הוא הזהרון?
2. מהן המילים היחידות שאומר גרוט, בסרטי מארוול?
3. מי האישה הראשונה והיחידה ששירתה בשייטת 13?
4. באיזה להקה ישראלית עוסק הסרט "שמים שרוטים של גלויה"?
5. מהי מלחמת הבקלה (the cod war)?
6. מי שיחק בתפקיד בובי בקליירי בסדרה הסופרנוס?
7. מה המציאה מריון דונובן?
8. ומה המציא ג'וזף קויל?
9. מי האסטרונאוט המוכר במיוחד בזכות המשפט "יוסטון, יש לנו בעיה"?
10. בספרו של מי נכתב: "לאנשי הנמל יש רק דרך אחת בחייהם: דרך הים. בה הם הולכים, כי זה גורלם, הים הוא אדונם של כל אלה..."?
11. מיהו הכדורסלן בעל קריירת היורוליג הקצרה ביותר בהיסטוריה?
12. מה פירוש הביטוי הלטיני אַד אינפיניטום?
13. מי היה בנו ויורשו של נבוכדנצר השני?
14. היכן המציאו את סוכריות מנטוס?
15. במה עוסק אתולוג?

תשובה 1

דג טורף במשפחת העקרבנוניים

תשובה 2

"אני גרוט" 

תשובה 3

פולט (פנינה) פנחסי

תשובה 4

נושאי המגבעת (מתופף הלהקה אלון כהן הלך לעולמו בשבוע שעבר)

תשובה 5

סדרת עימותים בין בריטניה לאיסלנד במחצית השנייה של המאה העשרים על רקע שטחי דיג

תשובה 6

סטיב שיריפה

תשובה 7

חיתולים חד פעמיים

תשובה 8

את תבנית הביצים המוכרת לנו כיום אותה המציא בשנת 1911 

תשובה 9

ג'ים לוול, מפקד משימת אפולו 13, שנפטר לאחרונה בגיל 97

תשובה 10

הסופר הברזילאי ז'ורז' אמאדו 

תשובה 11

דגן יבזורי, ששיחק 4 שניות בלבד במפעל (שנת 2016)

תשובה 12

לנצח, לעד. משמש גם לתיאור תהליך ללא סיום מוגדר

תשובה 13

אֱוִיל מְרֹדַךְ, שכיהן כמלך בבל

תשובה 14

בהולנד, שני האחים מיכאל ופייר ואן מלה

תשובה 15

בחקר התנהגותם של בעלי חיים בטבע