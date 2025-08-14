לחשיפת התשובות גללו מטה
1. איזה בעל חיים הוא הזהרון?
2. מהן המילים היחידות שאומר גרוט, בסרטי מארוול?
3. מי האישה הראשונה והיחידה ששירתה בשייטת 13?
4. באיזה להקה ישראלית עוסק הסרט "שמים שרוטים של גלויה"?
5. מהי מלחמת הבקלה (the cod war)?
6. מי שיחק בתפקיד בובי בקליירי בסדרה הסופרנוס?
7. מה המציאה מריון דונובן?
8. ומה המציא ג'וזף קויל?
9. מי האסטרונאוט המוכר במיוחד בזכות המשפט "יוסטון, יש לנו בעיה"?
10. בספרו של מי נכתב: "לאנשי הנמל יש רק דרך אחת בחייהם: דרך הים. בה הם הולכים, כי זה גורלם, הים הוא אדונם של כל אלה..."?
11. מיהו הכדורסלן בעל קריירת היורוליג הקצרה ביותר בהיסטוריה?
12. מה פירוש הביטוי הלטיני אַד אינפיניטום?
13. מי היה בנו ויורשו של נבוכדנצר השני?
14. היכן המציאו את סוכריות מנטוס?
15. במה עוסק אתולוג?
תשובה 1
דג טורף במשפחת העקרבנוניים
תשובה 2
תשובה 3
תשובה 4
נושאי המגבעת (מתופף הלהקה אלון כהן הלך לעולמו בשבוע שעבר)
תשובה 5
סדרת עימותים בין בריטניה לאיסלנד במחצית השנייה של המאה העשרים על רקע שטחי דיג
תשובה 6
תשובה 7
תשובה 8
את תבנית הביצים המוכרת לנו כיום אותה המציא בשנת 1911
תשובה 9
ג'ים לוול, מפקד משימת אפולו 13, שנפטר לאחרונה בגיל 97
תשובה 10
הסופר הברזילאי ז'ורז' אמאדו
תשובה 11
דגן יבזורי, ששיחק 4 שניות בלבד במפעל (שנת 2016)
תשובה 12
לנצח, לעד. משמש גם לתיאור תהליך ללא סיום מוגדר
תשובה 13
אֱוִיל מְרֹדַךְ, שכיהן כמלך בבל
תשובה 14
בהולנד, שני האחים מיכאל ופייר ואן מלה
תשובה 15
בחקר התנהגותם של בעלי חיים בטבע
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.