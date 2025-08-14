רונן יוסטר על הכסף החדש: "השקעות אלטרנטיביות הן כבר לא אלטרנטיבה – הן הכרח"

הכתבה מטעם רונן יוסטר

"מי שחושב רק על ריבית בנק - מפספס את התמונה הגדולה"

רונן יוסטר, דמות בכירה מאוד בשוק ההון ואחד האנשים שמכירים את שוקי ההון המקומיים והגלובליים מבפנים, מזהיר מפני גישה מיושנת לניהול השקעות.

"העולם הכלכלי עבר טלטלות: קורונה, מלחמות אזוריות, עליות ריבית, אינפלציה - אבל המנטליות של הציבור לא השתנתה באותו קצב".

לדבריו, הפקדונות אולי נראים בטוחים - אבל בפועל הם שוחקים את הערך הריאלי של הכסף.

"כשמדברים על פקדון עם 3.5% בשנה מול אינפלציה של 4.2% - אתה בעצם מפסיד כל חודש. זה לא שקט נפשי - זה שקט מדומה".

בין נדל"ן פרטי לקרנות חוב: כך בונים עוגן פיננסי אמיתי

יוסטר מדבר על תמהיל השקעה מודרני - כזה שמשלב בין נכסים סחירים לנכסים יציבים ומבוססי תשואה, שעד לא מזמן היו שמורים בעיקר למשקיעים מוסדיים.

"היום גם אדם פרטי יכול להיחשף לפרויקטי נדל"ן באירופה, להשתתף בקרן חוב מגובה נכסים, או להיכנס לקרן גידור שמתמחה באנרגיה ירוקה - כל עוד הוא עושה את זה עם ליווי נכון".

השקעות אלטרנטיביות, לדברי יוסטר, אינן אופציה לעשירים בלבד. הן כלי לייצוב פורטפוליו, לאזן בין סיכון לתשואה, ולשמר הון לאורך זמן.

"היתרון הגדול? אתה לא תלוי בתנודות של השוק בכל רגע נתון. יש לך נכסים עם תזרים קבוע, מודל עסקי ברור, ושקיפות".

"הכסף שלך לא בטוח - גם אם הוא 'ישן טוב' בפקדון"

"אנשים שוכחים שבזמן שהכסף שוכב, החיים מתייקרים," מדגיש יוסטר. עם עליות מחירים דרמטיות בדיור, ברפואה ובשירותים בסיסיים - מי שלא יוזם שינוי בתיק ההשקעות שלו, פשוט מאבד ערך לאורך זמן.

"צריך להסתכל קדימה: האם הפנסיה שלך באמת תספיק בעוד 15 שנה? האם תוכל לעזור לילדים עם דירה ראשונה? אם לא תעשה פעולות היום - זה כבר לא יהיה בשליטתך מחר".

השקעות משפחתיות: "לא רק לשמור - לבנות משהו שיעבור לדור הבא"

אחד התחומים החמים שמדבר עליהם רונן הוא תכנון השקעות משפחתיות בין-דוריות.

"משפחה שיש לה נכס פנוי, סכום שחוסך לא עושה איתו כלום, או אפילו ביטוח חיים - יכולה לתכנן מסלול השקעה חכם שיישאר יציב לאורך עשורים ויועבר לדור הבא עם מינימום מיסוי וביורוקרטיה".

לדבריו, ההבדל בין משפחות עם תכנון פיננסי לבין כאלה בלי - הוא כמו ההבדל בין בניין ליסודות לשוקת מעץ. "היום כל אדם יכול לתכנן ירושה חכמה דרך קרנות, ניהול נאמנויות, השקעות לטווח רחוק - ולחנך את הדור הבא להבין ערך של הון, לא רק כסף".

ESG - לא רק טרנד ירוק, אלא חלק מהעתיד

השקעות אחראיות הפכו בשנים האחרונות לאחד הנושאים החמים בשוק הגלובלי. רונן מאמין שזה הרבה יותר מרוח תקשורתית:

"משקיע שרואה את עצמו חלק מהעתיד, לא יכול להתעלם מקרנות שמשקיעות באנרגיה מתחדשת, חקלאות טכנולוגית או פרויקטים סביבתיים. זו לא רק מוסריות - זו גם כלכלה חכמה".

הוא מסביר שקרנות ESG מניבות תשואות נאות, מושכות משקיעים מוסדיים גדולים, ונחשבות פחות תנודתיות בטווח הארוך.

"בישראל זה עוד מתפתח, אבל בעולם - זה כבר סטנדרט. ואני אומר ללקוחות שלי - אל תחכו שיחייבו אתכם. תובילו".

השקעות ליזמים צעירים: "אם אתה בן 30 - תתחיל לחשוב כמו בן 50"

רונן גם מתייחס לדור הצעיר - עצמאיים, יזמים, שכירים עם הכנסה גבוהה - שחושבים על העתיד אך לא תמיד יודעים איך לפעול.

"יש דור שלם של אנשים חכמים, מוכשרים, שמרוויחים יפה - אבל לא עושים כלום עם הכסף שלהם. הם חיים מהכנסה להוצאה. וזה בזבוז".

לדבריו, ההתחלה לא צריכה להיות דרמטית: השקעה קטנה בפלטפורמה דיגיטלית מבוקרת, קניית אחוז מפרויקט נדל"ן מניב, או הצטרפות לקרן השקעות בסטארטאפים - אלו דרכים פרקטיות להתחיל. "ככל שאתה מתחיל מוקדם יותר - אתה מרוויח את המרווח של הזמן, וזה יתרון עצום שלא חוזר בגיל 40".

לסיכום: "העתיד שייך למי שלוקח אחריות - לא למי שמחכה שהבנק יעשה את זה בשבילו".

"בין אם יש לך 100 אלף ש"ח או 5 מיליון - השאלה היא לא כמה יש, אלא מה אתה עושה עם זה", מסכם יוסטר. הגישה שלו ממוקדת, עניינית - אך אנושית. הוא לא מוכר חלומות, אלא מציג אלטרנטיבות עם היגיון כלכלי, ראייה קדימה, ובעיקר: שותפות לאורך זמן.

"כל שקל צריך לעבוד - אחרת הוא נשחק. והדרך היחידה לוודא שהוא עובד - היא לקחת אחריות ולהתחיל לנהל את ההשקעות שלך כמו עסק".

*אין בכל האמור כדי להוות המלצה או יעוץ לצרכי השקעות. מדובר בכתבת תוכן שיווקי ועל הקורא לקבל יעוץ פרטני להשקעה בהתאם לצרכיו ונתוניו האישיים. אין להסתמך על האמור לעיל לצרכי השקעה.

