מי המשתכר הבכיר ביותר שייקח חלק באליפות אירופה בכדורסל?

1. על מה הוסכם בפרוטוקול קיוטו?
2. בכמה קריאות צריכה לעבור הצעת חוק ממשלתית כדי להיכנס לספר החוקים?
3. לכמה מדינות יש מושב קבוע במועצת הביטחון של האו"ם?
4. מהו קודקס דרזדן?
5. איזה סופר ידוע כתב במגזין "מוטו" טורים המתמקדים בעולם האופנועים והרכיבה?
6. איזו להקה שרה: "אמא שלי הכינה שניצל, רוצה לבוא אלי..."?
7. מה היה שמו של הים התיכון ברומא העתיקה?
8. איזה בעל חיים נקרא שרף עין גדי?
9. איך נקרא התאגיד לטכנולוגיית חלל שבבעלות ג'ף בזוס?
10. מי מגלמת את דמותה של שושנה בסדרה "חזי ובניו" שמשודרת בתאגיד?
11. מהי "דרדסית רכה"?
12. מהי החריגה המקסימלית המותרת לרכבת השינקנסן היפנית (הרכבת המהירה) מהלו"ז המתוכנן?
13. בתנ"ך, מי שאל את מי - רָשָׁע לָמָּה תַכֶּה רֵעֶךָ?
14. אליפות אירופה בכדורסל תיפתח בשבוע הבא. מי המשתכר הבכיר ביותר שייקח חלק בתחרות?
15. מה מקור המונח "דיפלומטיה"?
תשובה 1
מדינות שחתמו על הפרוטוקול מתחייבות להפחית פליטת פחמן דו-חמצני וחמישה גזי חממה אחרים הקשורים להתחממות כדור הארץ
תשובה 2
תשובה 3
חמש: סין, צרפת, רוסיה, בריטניה וארה"ב
תשובה 4
כתב יד מצויר של תרבות המאיה, שנוצר לפני הכיבוש הספרדי
תשובה 5
תשובה 6
תשובה 7
מארה נוסטרום שפירושו בלטינית "הים שלנו"
תשובה 8
הנחש הארסי ביותר בישראל, שמו שונה על ידי האקדמיה ללשון מהשם המקורי צפעון שחור
תשובה 9
תשובה 10
תשובה 11
תשובה 12
תשובה 13
משה, כשראה שני עבריים מכים זה את זה
תשובה 14
ניקולה יוקיץ' מנבחרת סרביה, שמרוויח 55.2 מיליון דולר לעונה
תשובה 15
מהמילה היוונית "דיפלומה", פירושה מקופל לשניים, שהתייחסה למסמכים רשמיים שהועברו בין שליחים
