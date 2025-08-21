מי המשתכר הבכיר ביותר שייקח חלק באליפות אירופה בכדורסל?

לחשיפת התשובות גללו מטה.

1. על מה הוסכם בפרוטוקול קיוטו?

2. בכמה קריאות צריכה לעבור הצעת חוק ממשלתית כדי להיכנס לספר החוקים?

3. לכמה מדינות יש מושב קבוע במועצת הביטחון של האו"ם?

4. מהו קודקס דרזדן?

5. איזה סופר ידוע כתב במגזין "מוטו" טורים המתמקדים בעולם האופנועים והרכיבה?

6. איזו להקה שרה: "אמא שלי הכינה שניצל, רוצה לבוא אלי..."?

7. מה היה שמו של הים התיכון ברומא העתיקה?

8. איזה בעל חיים נקרא שרף עין גדי?

9. איך נקרא התאגיד לטכנולוגיית חלל שבבעלות ג'ף בזוס?

10. מי מגלמת את דמותה של שושנה בסדרה "חזי ובניו" שמשודרת בתאגיד?

11. מהי "דרדסית רכה"?

12. מהי החריגה המקסימלית המותרת לרכבת השינקנסן היפנית (הרכבת המהירה) מהלו"ז המתוכנן?

13. בתנ"ך, מי שאל את מי - רָשָׁע לָמָּה תַכֶּה רֵעֶךָ?

14. אליפות אירופה בכדורסל תיפתח בשבוע הבא. מי המשתכר הבכיר ביותר שייקח חלק בתחרות?

15. מה מקור המונח "דיפלומטיה"?