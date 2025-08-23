אייר קנדה, חברת הדגל של ארץ המייפל, שותקה בשבוע האחרון בעקבות שביתה של כ־10,000 דיילי אוויר על רקע מחלוקת שכר. אחרי קצת יותר משלושה ימים בהם כל הטיסות של החברה בוטלו, הושג בלילה שבין שני לשלישי הסכם עקרוני בין ועד העובדים להנהלה והחברה החלה להחזיר את הטיסות בהדרגה. שביתת הענק הובילה לביטול של יותר מ־3,100 טיסות בתוך פחות משבוע ופגעה בלמעלה מ־500 אלף נוסעים בסך הכול, כך עולה מנתוני פלטפורמת הניתוח Cirium. גם לאחר שהצדדים הגיעו להסכמות, נוסעים דיווחו על עיכובים חריגים והחברה מעריכה שהייצוב המלא יימשך כשבוע עד עשרה ימים.

הפסד של עד מאות מיליוני דולרים

במרכז העימות: דרישת הדיילים לתשלום על זמן עבודה בטרם ההמראה, כיום כמו בדיקות בטיחות. ההנהלה הדגישה כי הצעתה כללה גידול של כ־38% בתגמול הכולל בארבע שנים הבאות, בעוד שבאיגוד טענו שהעלייה הישירה בשכר נמוכה בהרבה מכך, והצהירו כי "העבודה ללא שכר הסתיימה".

בראשית המשבר, איגוד הדיילים CUPE הודיע להנהלה כי ישבות למשך 72 שעות בטענה כי ההנהלה לא עומדת בהתחייבויות שלה, ואייר קנדה פרסמה מיד על שורת ביטולי טיסות - בשיא הקיץ. כעבור יומיים, הודיעו הרשויות במדינה שהשביתה אינה חוקית והורו על חזרת העובדים לעבודה באופן מיידי, אך האיגוד סירב תחילה.

שביתת עובדי אייר קנדה / צילום: Reuters, Chris Helgren

ב־19 באוגוסט, בתום מרתון של שיחות, הושגה טיוטת הסכם בין הצדדים. האיגוד הכריז על סיום השביתה וההנהלה הודיעה על חזרה הדרגתית של טיסות אייר קנדה. פרטי הטיוטה לא פורסמו במלואם, אך ההערכה היא שהוסדר נושא התשלום על עבודות קרקע, לצד עדכון מדרגות שכר רב־שנתיות. עם זאת, אייר קנדה דיווחה כי למרות החזרה לפעילות, צפויים שיבושים ועיכובים למשך ימים נוספים כתוצאה מהביטולים.

המספרים מאחורי השביתה באייר קנדה 500 אלף נוסעים

נפגעו כתוצאה מהשביתה 10,000 עובדים

שבתו במהלך השבוע האחרון 109־289 מיליון דולר

ההפסד המוערך של אייר קנדה בעקבות השביתה

לפי חברת המחקר והשירותים הפיננסיים, ריימונד ג'יימס, השביתה - שארכה פחות משבוע - צפויה להשפיע על הרווחיות של אייר קנדה בסיכום הרבעון השלישי של השנה. על פי ניתוח שערכו האנליסטים בחברה, ההפסד נע בין 150 מיליון ל־400 מיליון דולר קנדי (109־289 מיליון דולר אמריקאי). אמנם ההכנסות של החברה ברבעון השני הגיעו ל־5.6 מיליארד דולר קנדי (כ־4 מיליארד דולר אמריקאי), ולכאורה נראה שמדובר במכה קלה בכנף, אך עשויות להיות לכך השלכות על תדמית החברה. בינתיים, אייר קנדה השעתה את פרסום תחזיותיה לרבעון הקרוב כתוצאה מהשיבושים.

שביתת ענק באייר קנדה / צילום: Reuters, Carlos Osorio

לא השביתה הראשונה שהובילה לגל ביטולים

בשנים האחרונות נרשמו כמה סכסוכי עבודה של עובדים זוטרים שהפילו אלפי טיסות או שיתקו רשתות שלמות. ב־פברואר 2024 לדוגמה, שביתות עובדים בלופטהנזה הובילו לביטול כ־900 מתוך כ־1,000 טיסות ביום הראשון לשביתה ולהשפעה על יותר מ־100 אלף נוסעים. כגם בינואר שעבר נוצר סכסוך עבודה דומה, במסגרתו עובדי חברת התעופה איבריה הודיעו על עיצומים בטענה לפגיעה בתנאים העסקה שלהם. כתוצאה מכך, בוטלו יותר מ־400 טיסות ונפגעו בכ־45 אלף נוסעים.

שביתת ענק נוספת נרשמה בדצמבר 2022, כאשר דיילי TAP פורטוגל שבתו ואילצו את החברה לבטל 360 טיסות בתוך יומיים, ובקיץ של אותה שנה, דיילי איזי ג'ט בספרד קיימו שביתות לאורך תשעה ימים בעיצומו של יולי, שגררו ביטולים רבים עד שהושג הסכם שכר.