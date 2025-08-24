איך ניהול חכם של הפנסיה שלכם מונע טעויות יקרות והפתעות מרות

הכתבה מטעם אלטים ביטוח ופיננסים

בעולם שבו רוב החוסכים לפנסיה טרודים בעיקר ביוקר המחיה ובאיך "לסגור את החודש מבלי להיכנס למינוס", החיסכון הפנסיוני ממשיך להתקיים בשקט ברקע. אלא שמה שנראה "בסדר" על הנייר, הוא לעיתים מלא טעויות גורליות ותכנון פנסיוני לא עדכני, שממשיך ללוות אותנו משנות ה-90. טעויות אלה עולות לנו במרוצת כל השנים האלה הרבה מאוד כסף.

רותם אלט, סוכן ביטוח פנסיוני עם ניסיון של יותר מ-15 שנה, רואה את הטעויות האלה מקרוב מדי יום. "זה לא שאנשים לא רוצים להתעסק בפנסיה שלהם," הוא אומר, "הם פשוט לא יודעים מה לשאול, ולא מבינים מה המשמעות של ההחלטות שהם מקבלים או לא מקבלים".

רותם אלט, מנכ''ל אלטים סוכנות לביטוח / צילום: באדיבות ''אלטים ביטוח ופיננסים''

המפגש במשרד בפתח תקווה

אני פוגשת את רותם במשרדו המעוצב במתחם עסקים בפתח תקווה. המראה הייטקיסטי, מוקפד ומזמין, ויוצר תחושה שנכנסתי לסטארט־אפ, לא למשרד ביטוח.

- "וואו, ממש יפה פה, אתה עיצבת את המשרד?"

- "האמת לא, אבל מי שעיצב הוא אדם יקר לליבי ומוכשר במיוחד".

רותם מתגורר בכפר סבא, נשוי ואב לשני ילדים. במקור הוא מאלפי מנשה הסמוכה. הוא בעל רישיון ביטוח פנסיוני, רישיון נוסף מהעבר לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. יש לו תואר בכלכלה וניהול וגם מאחוריו שורה של קורסים ארוכים ומשמעותיים. "עברתי מזמן את ה־20 שנות לימוד. יכולתי כבר להיות דוקטור", הוא אומר בחיוך.

השליחות שהתחילה בבית

רותם גדל בבית של אנשי חינוך. הוא בן ונכד למורים, וגם נשוי למורה. "עובדי מדינה בכלל, ועובדי הוראה בפרט, סובלים מהזנחה רבת שנים בכל הקשור לפנסיה שלהם", הוא אומר. "וכשרואים את זה בבית, קשה להישאר אדיש".

לדבריו, בעיה גדולה במיוחד היא המשך קיומם של הסדרים פנסיוניים ישנים, שלא עודכנו למציאות של היום. "למשל, מורים שמפקידים לקופת גמל עבור שעות נוספות או החזר הוצאות. זו טעות כפולה ומשולשת: הכסף לא מכוסה במקרה של אובדן כושר עבודה, אין התאמה מלאה בין הקופה לקרן הפנסיה מבחינת מיסוי, ובסוף בפנסיה משלמים מס פעמיים. בנוסף, קופות אלה מוגבלות במסלולי השקעה, ובטווח הארוך מפגרות בתשואות לעומת בתי ההשקעות המובילים".

"אלטים למורה" - מנגישים מידע חיוני

כדי לשנות את המצב, הקים רותם את המיזם "אלטים למורה". זהו חלק מאתר התדמית של סוכנות הביטוח שלו, המוקדש כולו למורים, גננות ועובדי הוראה. כאן הוא מרכז טעויות נפוצות, מדריכים, טיפים והמלצות מעשיות.

קרן השתלמות לשבתון - כן או לא?

נושא שמעסיק מורים רבים הוא האם להפקיד לקרן השתלמות המיועדת לשבתון או לקרן רגילה? "אין תשובה חד-משמעית. זו החלטה אישית של כל אחד", הוא אומר.

"מצד אחד, השבתון מאפשר חופשה אחרי 6-8 שנות חיסכון, ואם לא יוצאים אליה, הכסף עובר לפנסיה. מצד שני, יש חסרונות: מסלולי השקעה מוגבלים, לעיתים מסלול תנודתי של 50% מניות שלא מתאים לכל גיל, תשואות נמוכות יותר ופחות נטו בכל חודש".

רותם מדגים: "מורה שמרוויחה 14,000 ש"ח, בקרן לשבתון היא מפקידה 4.2%, ובקרן רגילה 2.5%. ההבדל הזה משאיר לה בנטו עוד 1.7% מהשכר, שהם כמעט 3,000 ש"ח בשנה".

רותם מציע למורים מסויימים מודל משולב: "לסיים מחזור חיסכון אחד בקרן לשבתון כדי לצבור את הזכות, ואז לעבור לקרן רגילה - וכך לשלב בין היתרונות".

טעויות שגם המגזר הפרטי עושה

רותם מדגיש כי לא רק מורים עושים טעויות יקרות. "אני רואה את זה כל הזמן גם במגזר הפרטי".

טיפ מס' 1 - את כל ההפקדות לפנסיה מפקידים לגוף אחד!

חוסכים שמפקידים לביטוח מנהלים בחברה אחת ולקרן פנסיה בחברה אחרת, או לקרן מקיפה בחברה אחת ולקרן פנסיה משלימה בחברה אחרת, מפסידים לדבריו פטור ממס בפנסיה. "אם כל ההפקדות היו לאותה קרן, היא הייתה 'צובעת' את ההפקדה שמעל התקרה כקצבה מוכרת ופטורה ממס".

הוא מדגים: "שכרו של קובי הוא 14,000 ₪ ברוטו לחודש, קובי בוחר לפצל את ההפקדה הפנסיונית שלו ל-2 חלקים, 50% מהשכר הולך לקרן פנסיה בחברה א' ו-50% מהשכר הולך לביטוח מנהלים בחברה ב'. בפועל הוא מפקיד מהצד שלו 420 ₪ לכל אחת מהחברות (7000 ₪ * 6% תגמולי עובד).

בפועל, כל אחד מהגופים מסמן את ההפקדה כקצבה מזכה "חייבת במס בפנסיה". למרות שחלק מהכסף אמור להיות פטור ממס בפנסיה (קצבה מוכרת). אם הכל היה מרוכז באותה קרן או באותה חברת ביטוח- הבעיה נפתרת.

טיפ מס' 2 - תמיד כדאי להגדיל ל-7%?

עובדים רבים, בעיקר במגזר הציבורי, מגדילים את אחוז ההפקדה מ-6% ל-7% רק משום שמישהו אמר להם שזה טוב. בפועל, הם מקטינים את הנטו, לא מקבלים על זה הטבת מס, וגם לא שומרים לעצמם גמישות. לפעמים מוטב להפנות את ההפרש לקופת גמל להשקעה. כזו שאפשר למשוך ממנה כקצבה פטורה בגיל הפנסיה או כסכום חד־פעמי, מה שנקרא גם קופת בלת"מים".

פנסיה - הנכס הכלכלי הגדול בחייכם

"הפנסיה היא העסק הכלכלי הכי גדול של כל אחד מאיתנו", אומר רותם.

"מדובר במאות אלפי שקלים, לפעמים מיליונים, שמתנהלים לאורך עשרות שנים. צריך לנהל אותה כמו מנכ"ל: להבין את ההשלכות, לתכנן קדימה, ולא לתת לשגרה לנהל אותנו".

באתר "אלטים ביטוח ופיננסים" ניתן למצוא בעניין זה ובעניינים אחרים עשרות מאמרים, טיפים ודוגמאות פרקטיות, כולל מחשבונים, השוואות והסברים בשפה פשוטה.

טיפ מס' 3 - תאחדו או שתאבדו קשר

"בעשור האחרון ראינו עשרות מיזוגים בין גופים פנסיוניים. בית ההשקעות הזה התמזג עם זה ונמכר לזה. זו תופעה שבקלות תגרום לנו לאבד קשר עם המציאות ובייחוד עם הכסף שלנו.

"יש לי סיפור מצחיק: לקוחה שאני כמלווה כבר 15 שנה מאז שהפכתי להיות עצמאי, שואלת אותי 'מה עם גדיש? מרוויחה יפה?'. לכי תסבירי לה שגדיש בכלל לא מנוהלת בבנק הפועלים, היא נמכרה לפסגות בעקבות ועדת בכר לפני 20 שנה ומאז כבר נמכרה לאלטשולר שחם ב-2021".

אז מה אתה מציע?

במהלך השנים, כסוכן ביטוח פנסיוני פיתחתי שיטות ייחודיות לאחד ולמזג קופות גמל וקרנות פנסיה ולאתר את הקופות שאנשים לא זוכרים שהיו להם. כל זה תוך הורדת דמי הניהול בהם והתאמת מסלול ההשקעה לצרכים שלהם.

איך יוצרים קשר?

אפשר להשאיר פרטים באתר אלטים ביטוח ופיננסים או להתקשר ישירות למשרד. "אני מלווה את הלקוחות ברמה השוטפת, עם זמינות ושירות אישי. המטרה שלי היא לא רק לנהל את הפנסיה, אלא גם ללמד, להסביר, ולוודא שהלקוח מבין כל צעד בדרך".

כל צעד?

"נכון. לא רק לבצע שינויים בזמן החיסכון, שהיא תקופת ההפקדה לפנסיה, אלא גם לבצע תכנון פרישה אישי ביחד, יד ביד. השאיפה שלי שכל חוסך שאני מלווה באופן אישי כסוכן האישי שלו, ייצא יום אחד לפנסיה תוך שהוא מוקף בצוות מומחים שמלווים אותו עד שהכסף נכנס לבנק".

"אתה נשמע נלהב. מה מניע אותך?"

"יש לי מטרה אחת פשוטה: אם אצליח לחסוך לאנשים טעויות שעולות להם ביוקר - עשיתי את שלי".

