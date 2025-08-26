בהשקעה הסתתרה מלכודת

הכתבה מטעם תלמים

חודשים ספורים לפני פרוץ הקורונה, הגיע ל תלמים פמילי אופיס לקוח יוצא דופן: מדען עטור פרסים ועתיר הון, בשנות ה-70 לחייו. הוא הגיע דרך היכרות אישית עם אחד המייסדים, לאחר שכבר נפגש עם גופים פיננסיים אחרים."כבר בשלב הבדיקה הראשונית, ראינו משהו שלא נתן לנו מנוחה", מספר אביבי ריפקין שיחד עם עזי מאן הם המייסדים של תלמים פמילי אופיס. "בין ההחזקות הסתתר מוצר מובנה מורכב, עם סיכון גבוה במיוחד ותנאים מסובכים, שנרכש דרך הבנק. היועץ שלו לא ממש הבין את מורכבות ותנאי ההשקעה. אנחנו הבנו שמדובר בסיכון מיידי להפסד של עד שני מיליון דולר".

"זהו סיפור אמיתי," מדגיש עזי מאן ומוסיף: "זה מסוג המקרים שבהם ההשקעה היא טרנדית ונראית מבטיחה, אבל בפנים יש פצצה מתקתקת. ברוב המקרים הלקוח אפילו לא מודע לסיכון, עד שמישהו עם ראייה אובייקטיבית בוחן את הדברים לעומק".

אביבי ריפקין ועזי מאן / צילום: באדיבות תלמים פמילי אופיס

פעולת חילוץ לפני הסערה

הצוות של תלמים פמילי אופיס פעל במהירות. בתוך שלושה חודשים, ובסיוע קשרים בינלאומיים, הצליחו למכור את הנייר הלא סחיר דרך ברוקר אירופאי. זהו מהלך מורכב שדרש סבלנות, דיוק וניהול מו"מ עם כמה צדדים במקביל.

התזמון היה קריטי", מסביר ריפקין. "חודשיים לאחר מכן השווקים קרסו. אם לא היינו מתערבים, הכסף הזה היה נמחק. בסופו של דבר הלקוח חסך הפסד של מיליון וחצי דולר. זה שאתה לא ממהר לשכוח".

מאן מוסיף: "פה ראינו את החשיבות של פמילי אופיס. גוף אובייקטיבי -שאין לו אינטרס למכור מוצר כזה או אחר, אלא רק לשמור על האינטרס של הלקוח". מה בעלי ההון המנוסים מבינים - ואתה לא".

בעלי הון מנוסים יודעים דבר אחד חשוב: הם לעולם לא מקבלים החלטות פיננסיות גדולות בלי שיש לצידם פמילי אופיס נטול אינטרסים, שמספק איזון ובקרה על כל מהלך מול גופי השקעות.

"התפקיד שלנו הוא להיות השומר בפתח", אומר ריפקין. "לא משנה אם מדובר בבנק, בקרן השקעות או ביועץ ותיק. תמיד צריך מישהו שבוחן את הדברים בעיניים אובייקטיביות, ומוודא שאין פה מלכודת".

מאן מוסיף: "לקוח יכול להיות מבריק בתחומו, אבל בעולם הפיננסי - אם אין לך את המנגנון הזה, אתה מסתכן בהחלטות שעלולות לעלות במיליונים.

"הרבה אנשים, גם עם הון גדול, לא באמת יודעים מה יש להם בתיק. הם מתבססים על יועצים שמקבלים עמלה על מוצרים מסוימים, ולא תמיד מבינים שהאינטרס של היועצים לא תמיד זהה לשלהם".

לדבריו, ההבדל בין השקעה חכמה להפסד כואב הוא באסטרטגיה כוללת: "התאמת התיק לגיל, לרמת הסיכון, לצרכים המשפחתיים ולמטרות. לא רק מרדף אחרי התשואה הכי גבוהה".

ריפקין מדגיש: "העבודה שלנו כוללת לא רק בדיקה טכנית של ההשקעה, אלא גם הבנה של התמונה המלאה: התחשבות בשאר הנכסים, החשיפה לשוק, ואיך ההחלטה הזאת משפיעה על כל המערך".

מה מייחד את תלמים פמילי אופיס?

1. ליווי אישי של המייסדים: אביבי ריפקין ועזי מאן מלווים אישית את הלקוחות, בלי סוכנים מתחלפים.

2. בדיקה יסודית של כל נכס: גם מה שנראה תמים עובר בחינה מעמיקה.

3. אובייקטיביות מוחלטת: "אנחנו לא מנהלים את הכסף בפועל, ולכן בוחרים עם הלקוח את הגוף והפתרון המתאימים לו באמת," מדגיש ריפקין.

4. ראייה לטווח ארוך: השקעות כדרך חיים, לא כטריק מהיר.

למי זה מתאים?

"תלמים" פונה לבעלי הון שמבינים שהשקעה היא מסע. לא למי שמחפש תשואה מיידית, אלא למי שרוצה יציבות, ניהול סיכונים והזדמנויות לאורך זמן.

"אנחנו אומרים ללקוחות: השקעות זה מרתון, לא ספרינט", אומר מאן. "אתה צריך משמעת, סבלנות, ומישהו שמחזיק לך את היד גם כשכולם רצים לכיוון השני".

השורה התחתונה

גם מוצר שנראה בטוח עלול להיות מלכודת, וגם יועץ מנוסה יכול לפספס את התמונה הגדולה. ליווי אובייקטיבי ומותאם אישית הוא לא מותרות, אלא הכרח לכל מי שרוצה לשמור על ההון שצבר בעמל רב.

ריפקין מסכם: "ניהול הון נכון הוא לא רק עניין של כסף - אלא של אמון, ביטחון ושקט נפשי".

מאן מדגיש: "כשההון שלך נמצא על הכף, אתה צריך לדעת שיש מישהו שבצד שלך בלבד. בלי אינטרסים נסתרים ובלי פשרות".

