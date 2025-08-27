מה הם לא רוצים לספר לכם על תאונות עבודה עם פציעות קשות

הכתבה מטעם עו"ד בנו גליקמן

רוב האנשים נוטים לחשוב שתאונת עבודה היא אירוע לא נעים שקורה למישהו אחר, עד שיום אחד למרבה הצער הם-עצמם, או אדם קרוב להם הקורבנות שלה. כשמדובר בפגיעות קשות במיוחד - נזק לעמוד השדרה, איבוד איבר, שברים מורכבים, פגיעות ברקמות הרכות, כוויות חמורות או פגיעה מוחית - ההשלכות אינן מסתכמות רק במאבק רפואי ממושך.

המשפחות מוצאות את עצמן נאלצות להתמודד לא רק עם הפציעה הקשה אלא גם עם קרב כלכלי ומשפטי מורכב. קרב זה יקבע את עתידן ואת הביטחון הכלכלי שלהן לעשרות שנים קדימה. הבעיה היא שרבים אינם מודעים לכך שכל החלטה שמתקבלת בימים הראשונים שלאחר תאונת העבודה עלולה לעלות להם מאות אלפי שקלים, ולעיתים אף מיליונים, והמחיר יבוא לידי ביטוי בפיצוי הכספי ובמימוש הזכויות בסופם של ההליכים מול הביטוח הלאומי ובבית המשפט.

הזמנים הקריטיים שיקבעו את העתיד שלכם, מה עושים?

במקרים של תאונות עבודה, צילום מהיר של מקום התאונה עשוי להבטיח בהמשך סכומי פיצוי עצומים. הסיבה לכך פשוטה: המקום שבו אירעה תאונת העבודה מנוקה במהירות על ידי אלה שסבורים שהם אחראים לתאונה.בעיקר מעסיקים. לעיתים בתוך שעות בודדות ראיות קריטיות נעלמות לנצח. מעסיקים רבים שנרגישים אשמים ממהרים "לסדר" את השטח בטענה כוזבת של שמירה על בטיחות, אך בפועל כל מה שהם רוצים הוא להשמיד ראיות שעלולות להוכיח את רשלנות.

תמונות בזמן אמת עשויות להמחיש, למשל, שלא הוצבו גדרות בטיחות, שהציוד היה פגום או שחסרו אמצעי מיגון בסיסיים. בעיקר אם צילום מאוחר יותר יראה שבוצע שינוי במקום לאחר התאונה. השוואה בין שני הצילומים תגדיל את הסיכויים להצלחת התביעה.

במקביל, חשוב למהר לתעד את מצב העובדים והעדים במקום, שכן עם הזמן אנשים שוכחים פרטים, משנים גרסאות או נרתעים ממתן עדות, כאשר הם מבינים שיש לה השלכות משפטיות. העדויות הראשוניות - כשהאירוע עוד טרי - הן האמינות ביותר, ולעיתים מהוות את ההבדל בין הצלחה לכישלון בתביעה.

בנוסף, הדיווח למעסיק על התאונה מיד לאחר התרחשותה מהווה לא רק חובה חוקית, אלא גם דרך לוודא שלא יתבצעו שינויים בנתונים שיועברו לביטוח הלאומי. דיווח מהיר מבטיח שיתוף פעולה של המעסיק בחתימה על טפסי התביעה לביטוח הלאומי (ב.ל. 250 + ב.ל. 211). חשוב להבין כי חברים ועמיתים לעבודה של הנפגע הם עדים רלוונטיים שיכולים להיות קריטיים להצלחת ההליך המשפטי.

הזכויות שרוב האנשים לא מכירים

החוק בישראל מכיר בכך שנפגע קשה בתאונת עבודה זקוק לשיקום מלא - רפואי, תעסוקתי וכלכלי. הפיצוי כולל מספר רכיבים:

●פיצוי חד-פעמי לפי אחוזי הנכות, שיכול להגיע למאות אלפי שקלים ועד מיליוני שקלים במקרים קשים.

●קצבת נכות חודשית לכל החיים למי שנכותו מעל 20%.

●פיצוי בגין כאב וסבל.

●פיצוי בגין הפסדי הכנסה וזכויות סוציאליות.

●פיצוי בגין פגיעה אפשרית בהכנסה עתידית.

●פיצוי כספי לעבר ולעתיד בגין עזרת צדדים שלישיים ובני משפחה.

●החזר מלא של כל הוצאות הטיפול הרפואי והשיקום.

●פיצוי עבור התאמות הבית, הרכב, החיים וכמובן השיקום.

עם זאת, הרכיב המרכזי והמשמעותי ביותר בפיצוי אצל נפגעים צעירים הוא אובדן כושר ההשתכרות. כאן נדרש ניסיון של עורך דין תאונות עבודה ונזקי גוף שיידע להעריך בצורה מדויקת את הפוטנציאל הכלכלי שאבד, להציג ראיות לכך, ולהבטיח שהפיצוי שיתקבל אכן משקף את המצב החדש של הנפגע. במקרים מסוימים מדובר בסכומים המצטברים לאורך השנים למיליוני שקלים.

הטעויות שעולות ביוקר

הטעות הנפוצה ביותר של נפגעי תאונות עבודה היא הפחד או החשש לפנות כבר בשלב הראשוני לקבלת ייצוג וליווי משפטי מקצועי. זהו חשש טבעי, אבל במקרים רבים הימנעות מליווי כזה גורמת לפגיעה מהותית בסכום הפיצוי הסופי.

טעות נוספת היא הסתמכות על רופאים מטעם קופות החולים או חברות הביטוח בלבד. למרות שהם אנשי מקצוע מיומנים, יש לקחת בחשבון שהם עובדים עבור הגוף המשלם להם והם מחוייבים לו. לעיתים הם עלולים לתת אבחון שממעיט בחומרת הפגיעה. השגת חוות דעת רפואית עצמאית מרופא מומחה היא צעד שיכול לשנות באופן דרמטי את גובה הפיצויים בעתיד, הן מול הביטוח הלאומי והן בבית המשפט.

טעות נפוצה שלישית היא קבלת הצעת הפיצוי הראשונה של חברת הביטוח. חברות הביטוח יודעות שנפגעים קשים ומשפחותיהם נתונים בלחץ רגשי וכלכלי, ולכן מציעות לעיתים פיצוי הנמוך משמעותית מהמגיע בפועל. ההפרש בין ההצעה הראשונה לבין הפיצוי המלא יכול להגיע למיליוני שקלים.

בנוסף, בתאונות עבודה קשות יש לעיתים בסיס להגשת תביעה נזיקית נגד המעסיק בגין רשלנות. תביעה כזו עשויה להוסיף סכומים ניכרים לפיצוי. אלא שכאן קיימת תקופת התיישנות קצרה יחסית ולכן יש לפעול במהירות.

מעבר לשתי התביעות המרכזיות - מול הביטוח הלאומי ומול המעסיק - נפגעים קשים זכאים לעיתים גם לתביעה מול ביטוח/קרן פנסיה לאובדן כושר עבודה ולתביעה מול פוליסות תאונות אישיות. שילוב של כל התביעות הללו עשוי להגדיל משמעותית את סך הפיצויים המגי לנפגע ומשפחתו.

טעות נוספת היא היכרות מעטה עם מלוא הזכויות לנפגעים קשה בביטוח הלאומי. חשוב לשים לב לזכויות של הנפגע כנכה נזקק (ב.ל. 279), בתביעה לקצבה מיוחדת (ב.ל. 266) וכמובן לשיקום שמגיע מהמוסד לביטוח לאומי.

איך להבטיח לנפגע קשה בעבודה עתיד מכובד

כאשר מדובר בפגיעות קשות בתאונות עבודה, המטרה איננה רק קבלת פיצוי - אלא בניית תשתית כלכלית ושיקומית שתאפשר למשפחה כולה איכות חיים מכובדת לאורך שנים רבות. עורך דין נזקי גוף המתמחה בתיקים מורכבים יודע שמדובר בהליך מתמשך, לעיתים של שנים, וכי נדרשת הקפדה על כל פרט - רפואי, משפטי וכלכלי. לרוב, יש לנהל ארבע תביעות שונות במקביל. כל אחת מהן דורשת אסטרטגיה נפרדת, כאשר התביעות הללו שלובות אחת בשנייה.

הטיפול המקצועי כולל הפנייה לרופאים מומחים מהמובילים בתחומם (רפואי, כלכלי, בטיחותי, חוקרים), תיעוד מקצועי מלא של כל ההשלכות הפיזיות, הנפשיות והכלכליות של הפגיעה, מעקב קבוע ורצוף אחר ביסוס התיק הרפואי, והגשת תביעות מקיפות הכוללות את כל רכיבי הפיצוי האפשריים: התאמת הבית, רכישת רכב מיוחד, מימון טיפולים שוטפים, פיצוי על אובדן הכנסה של בן או בת הזוג, שנאלצים לטפל בנפגע, ועלויות נוספות הכרוכות בחיים עם נכות גבוהה קבועה.

