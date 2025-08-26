ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכישה שניה לאוקטה בישראל: קונה את אקסיום בכ-75 מיליון דולר
רכישה שניה לאוקטה בישראל: קונה את אקסיום בכ-75 מיליון דולר

חברת הסייבר האמריקאית אוקטה (Okta) מבצעת רכישה שניה בישראל וקונה את אקסיום סקיוריטי • על פי ההערכה, החברה נמכרת בסכום של 75 מיליון דולר.

אסף גלעד 15:30
יבגני דיברוב ונדיר יזרעאל, מייסדי ארמיס / צילום: ארמיס
יבגני דיברוב ונדיר יזרעאל, מייסדי ארמיס / צילום: ארמיס

חברת הסייבר האמריקאית אוקטה (Okta) מבצעת רכישה שניה בישראל, והפעם היא קונה את אקסיום סקיוריטי (Axiom Security), חברה קטנה שבין בעלי המניות שלה יזמים סדרתיים כגון מייסדי ארמיס יבגני דיברוב ונדיר יזרעאל, מייסדי דיסקופ סלביק מרקוביץ' וגיא רינת ומייסד טורק עופר סמדרי. על פי ההערכה, החברה נמכרת בסכום של 75 מיליון דולר.

