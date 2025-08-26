רכישה שניה לאוקטה בישראל: קונה את אקסיום בכ-75 מיליון דולר

חברת הסייבר האמריקאית אוקטה (Okta) מבצעת רכישה שניה בישראל, והפעם היא קונה את אקסיום סקיוריטי (Axiom Security), חברה קטנה שבין בעלי המניות שלה יזמים סדרתיים כגון מייסדי ארמיס יבגני דיברוב ונדיר יזרעאל, מייסדי דיסקופ סלביק מרקוביץ' וגיא רינת ומייסד טורק עופר סמדרי. על פי ההערכה, החברה נמכרת בסכום של 75 מיליון דולר.

