ביום המחאה מחזורי הקניות קטנו, אבל למחרת נרשם שיא בהכנסות

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • נתוני הפניקס גמא מצביעים על שבוע שהתאפיין במגמה מעורבת, עם מחזורים גבוהים ביום שני

שירה ספיר 15:13
צעדת צוותי מערך הבריאות ״החלוקים הלבנים״ ברמת גן / צילום: אוריאל אבן ספיר
לאחר שבועיים של עליות במחזורי הקניות, השבוע האחרון התאפיין במגמה מעורבת, ותיקון טבעי של השוק, כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל. לפי המדד, כמה מהענפים המרכזיים רשמו ירידות, אך בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה עדיין מדובר בעליות דו-ספרתיות.

בתחילת השבוע שנבדק (17-23.8) התקיים יום המחאה למען החטופים, ובעקבות קריאה לעצור גם את הצריכה, מחזורי הקניות בענפים המרכזיים במשק רשמו ירידה דו-ספרתית. עם זאת, מיד לאחר מכן, ביום שני, נרשם תיקון חד - מה שהפך אותו ליום הקניות החזק ביותר של השבוע, עם המחזורים הגבוהים ביותר.

בסך הכול, תחום הקמעונאות רשם בחודשי הקיץ והחופש הגדול צמיחה עקבית דו-ספרתית במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי (בהשוואה לשנה שעברה) - וזאת למרות שגרת המלחמה המתמשכת, יוקר המחיה והמצב המדיני.

עם זאת, השבוע נרשמו ירידות חדות בשני ענפים. בענף החשמל והאלקטרוניקה מדובר בירידה של 16%, לאחר עלייה של 22% בשבוע הקודם. ענף התיירות נחתך ב-17% אחרי עלייה של 3% בשבוע שעבר. עם זאת, סקטור בתי המלון בארץ דווקא רשם עלייה של 14% במחזור הקניות, שנבעה מגידול של 6% בכמות ההזמנות ושל 8% בגובה הקנייה הממוצעת.

"אנחנו נמצאים בשיא אוגוסט, לאחר סיום רוב המסגרות והקייטנות, והציבור שלא טס השנה לחו"ל המתין לרגע האחרון כדי להזמין חופשה בארץ", מסביר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "אלא שכשהגיע הזמן, רבים גילו שהמלונות באזורי הביקוש מלאים, קשה למצוא חדרים פנויים, והמחירים גבוהים בהשוואה לשנים קודמות. התנהגות זו, של הזמנה ספונטנית וחוסר תכנון קדימה, התחזקה מאז ה-7 באוקטובר והפכה למאפיין מרכזי בצרכנות הישראלית כיום".