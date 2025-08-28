העיתונאי ואיש התקשורת דן מרגלית הלך לעולמו בגיל 87

העיתונאי והפובליציסט הוותיק דן מרגלית הלך לעולמו היום (חמישי) בגיל 87. מועד הלווייתו של מרגלית, נשוי בשנית ואב לשלוש בנות, טרם פורסם.

בתו שירה מרגלית נפרדה: "אבא שלנו, העיתונאי דן מרגלית, 87, הלך לעולמו בחיק משפחתו בביתו בתל אביב לאחר מחלה. איש משפחה, אוהב אדם, עיתונאי ואיש ספר, ציוני ואוהב את ישראל בכל נימי נפשו".

מרגלית נולד ב-13 במרץ 1938 בתל אביב, התחנך בגימנסיה העברית הרצליה והיה מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים להיסטוריה יהודית בת-זמננו. את צעדיו הראשונים בעולם העיתונות עשה כשהחל לכתוב ב"חרות" - שמם של ביטאונים ועיתונים שהוציאו לאור אנשי התנועה הרוויזיוניסטית, חברי אצ"ל ותנועת החרות, בשנים 1965-1942.

החל מאמצע שנות ה-60 הוא שימש כעיתונאי ב"הארץ" וחשף כשליח העיתון לוושינגטון את פרשת חשבון הדולרים ב-1977, שבה היו מעורבים ראש הממשלה דאז יצחק רבין ואשתו לאה, והובילה להתפטרות רבין מתפקידו. זאת, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה דאז, פרופ' אהרן ברק, הודיע לרבין כי הוא מתכנן להעמיד לדין את רעייתו ואותו בגין עבירה של החזקת מטבע זר ללא קבלת היתר לכך. השמועה על חשבון הדולרים הגיעה לאוזניה של אליאורה מרגלית, אשתו של העיתונאי. התפטרות רבין בעקבות חשיפת הפרשה הציבה את שמעון פרס כמועמד מפלגת העבודה לראשות הממשלה, והוא הפסיד בסופו של דבר למפלגת הליכוד בראשות מנחם בגין במה שנודע כ"המהפך" הפוליטי.

החל משנות ה-80 התמיד מרגלית להנחות את תוכנית האקטואליה "ערב חדש" בטלוויזיה החינוכית ובערוץ הראשון עד לירידתה הסופית מהאוויר ב-2018 בימי התאגיד. ב-1989 הוצתה דלת דירתו של מרגלית בירושלים, לאחר שימים קודם לכן ראיין בתוכנית את איש אש"ף, פייסל חוסייני, וספג איומים. בדירה נכחה באותה עת בתו שירה מרגלית, אז חיילת בת 19, שכיבתה את הדליקה. ארגון "הסיקריקים", שבו היו חברים פעילי ימין קיצוני שהתנכלו לשורה של אנשי שמאל ותקשורת בישראל, קיבל אחריות על הדליקה.

ב-1992 עזב מרגלית את "הארץ" לאחר שמונה לעורך "מעריב" לתקופה קצרה, שבסיומה שב ל"הארץ". ב-1996 הנחה את העימות הטלוויזיוני בין המתמודדים לראשות הממשלה באותה מערכת בחירות, שבה ניצח בנימין נתניהו בפעם הראשונה. עוד לאורך שנות ה-90 הנחה מרגלית את התוכנית המובילה "פופוליטיקה", שבהמשך נקראה "פוליטיקה", וכללה פאנל חברים קבוע שבו השתתף בין השאר יוסף (טומי) לפיד. ב-1997 הוציא את ספרו "ראיתי אותם" על ההתרחשויות מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית.

ב-2001 התפטר מרגלית בשנית מ"הארץ" וחזר ל"מעריב" שבו נהג לכתוב טורים אישיים. כשנתיים לאחר מכן, עזב מרגלית את התוכנית "פוליטיקה" שהגיש בערוץ 1 והאשים את רשות השידור בהידרדרות בנורמות העיתונאיות. יחד עם זאת, הוא המשיך כאמור להגיש את התוכנית "ערב חדש" בטלוויזיה החינוכית, והגיש תוכנית בערוץ 10 במתכונת דומה לזו של "פוליטיקה". ב-2007 הוא הצטרף לצוות הכותבים בחינמון "ישראל היום" של שלדון אדלסון.

מרגלית הוציא את ספרו השני "התפכחות" ב-2009, שבו הוא סוגר חשבון עם החבר הקרוב לשעבר, אהוד אולמרט. מרגלית טען בין היתר כי בימי אריאל שרון ואהוד אולמרט טיפסה השחיתות האישית לצמרת, שלטון החוק מצא את עצמו תחת אש צולבת, חלקים הולכים וגדלים בתקשורת השתעבדו מרצון לממסד הפוליטי, והעלימו עין מ"קונספציית האתרוג". בכתבו, מרגלית גם חזר בו מתמיכתו בתוכנית ההתנתקות ("הבטחתי לעצמי כי לעולם לא אתמוך עוד בגירוש יהודי בידי יהודי מביתו החוקי") והטיל ספק בשלום עם שכנינו לנוכח עמדות סרבניות ("אפילו בהנהגה הפלסטינית המתונה אין מי שיאמץ את מרב הוויתורים הישראליים. על מדינת היהודים להיערך לשנים ארוכות בלי שלום - לא מפני שהימין דוחה אותו בתנאיו הבסיסיים, אלא מפני שגם השמאל אינו יכול להשיגו").

בשנת 2017 פוטר מרגלית מ"ישראל היום" בידי עורך העיתון לשעבר, בועז ביסמוט. מרגלית, שהיה הפובליציסט הבולט בעיתון, נהג למתוח ביקורת על ראש הממשלה נתניהו בטוריו בעיתון וברשתות החברתיות - זאת בניגוד לקו המובהק שהיה נהוג במערכת באותה עת. לדבריו, "בועז ביסמוט שטס עתה עם ביבי פיטר אותי מישראל היום. זה לא כלכלי כי לא הציע להפחית משכרי. אני גא וגם עצוב". בהמשך, חזר מרגלית למערכת "הארץ" והחל לכתוב בו מאמרי דעה.

מרגלית היה מקורב לפוליטיקאים בכירים בישראל ונחשב לאחד העיתונאים המשפיעים במדינה. ב-2018 חמש עיתונאיות, ובהן חנה קים, העידו כי הטריד אותן מינית במקרים שאירעו בשלהי שנות ה-80 ובתחילת שנות ה-90. בעקבות התחקיר, שפורסם בעיתון "הארץ", נשים נוספות האשימו את מרגלית ובהן העיתונאית אורלי אזולאי שהעידה כי מרגלית תקף אותה מינית באולפן "פופוליטיקה". הוא הכחיש את כל הטענות, אך במקביל הודיע על פרישתו מעיתון "הארץ".

מרגלית היה נשוי לאליאורה, שהלכה לעולמה ב-2011. הוא הניח אחריו את אשתו מנישואיו השניים, דנה מרגלית, ואת שלוש בנותיו מנישואים הראשונים - שירה, קרן ונויה.

הכתבה פורסמה במקור ב-N12