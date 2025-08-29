כך צפוי להיראות אייפון 17 החדש שישוחרר בקרוב

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

למרות שענקית הטכנולוגיה אפל משיקה לאורך השנה מספר מכשירים, ספטמבר הוא חודש ההכרזות שלה. וכך, אירוע האייפונים השנתי יתקיים ב-9 בספטמבר בשעה 20:00 שעון ישראל, ותחת הכותרת "Awe Dropping" יושק אייפון 17 החדש.

אירועי ההשקה של אפל מלאים בסופרלטיבים והבטחות, ולא תמיד היא מצליחה לעמוד בהן בפועל - למשל בכל הנודע לפיצ'רים של הבינה המלאכותית. בשבועות שלפני האירוע, הרשת מלאה בהדלפות, ועיתונאים ברחבי העולם חושפים בכל פעם טפח נוסף מהאייפונים החדשים. באשר למחיר, ההערכות הן שהוא עלול לעלות, אך חלק מהשמועות מצביעות על עלייה של 50 דולר בלבד.

בצל החששות שאפל איבדה את היכולת שלה לחדש, ובצל התחרות הקשה בשוק הסמארטפונים ובסין בפרט - העיניים בוול סטריט נשואות לאירוע ההכרזה הגדול. על בסיס השמועות וההדלפות, הנה כמה דברים שצפויים לאפיין את אייפון 17.

הדגם החדש: אייפון Air

מדי שנה אפל משיקה אייפון חדש, ואחת הביקורות המרכזיות על כך היא שהחברה לא מחדשת הרבה בין מכשיר למכשיר. גם השנה לא צפויה הכרזה משמעותית גדולה, ולא מעט אנליסטים ומומחים סבורים שזה מפני שההכרזות הגדולות יגיעו בשנה הבאה, לרגל חגיגות 20 שנה להשקת האייפון הראשון.

כמו בכל שנה, אפל צפויה להשיק את הדור הבא למעבד העצמאי שלה, A19. עדיין לא ברור האם דגמי הבסיס יקבלו את המעבד החדש או את דגם A19 Pro - לגבי דגמי ה-Pro, המדליפים טוענים שבוודאות שהמכשיר יכלול את מעבד הפרו.

אחד הנושאים המרכזיים בהשקה השנה הוא המיתוג מחדש שדגם הפלוס צפוי לעבור. לפי דיווחים ברחבי העולם, אייפון 17 פלוס, שכמו קודמיו יהיה בעל מסך גדול יותר מהמכשיר הרגיל, ימותג כ-iPhone 17 Air, ויתאפיין בעיצוב דק במיוחד - מה שאמור להוות תחרות למכשירי ה-Galaxy S25 Edge של סמסונג. לפי דיווח של בלומברג, עובי המכשיר יעמוד על 5.5 מ"מ, והמסך יהיה בגודל 6.6 אינץ'.

בינה מלאכותית: מקצה שיפורים?

בשנה שעברה אפל הגדירה את האייפון 16 בתור המכשיר שנבנה עבור Apple Intelligence, כלומר מכשיר הבינה המלאכותית שלה. אך למרות שהחברה הציגה מספר פיצ'רים של AI, היא לא באמת הצליחה לדלוור את כולם.

המשמעות היא שלצד פיצ'רים שנכנסו למכשירים, יש כאלו שהוכרזו - כמו שיפורים בעוזרת הקולית סירי - אך לא הגיעו לצרכנים. מן הסתם, אפל תמשיך לשווק את המכשירים שלה בצורה הזו, בצל ההייפ האדיר סביב הבינה המלאכותית, והציפייה היא שלמרות האירוע הנוכחי קשור יותר לחומרה מאשר לתוכנה, היא תציג שיפור בתחום.

סוללה: מכשיר דק, קיבולת נמוכה?

כאשר מכשיר דק יותר, השאלה הגדולה ביחס אליו נוגעת לסוללה. סמסונג, עם מכשירי ה-Edge שלה, נאלצה להתפשר על סוללה חלשה יותר כדי לאפשר מכשיר דק יותר, וכעת, אם אכן השמועה נכונה, מעניין יהיה לראות מה תעשה אפל.

על פי דיווח ב-MacRumors, למכשיר הדק החדש יש סוללה של 2,800 מיליאמפר לשעה, אבל יש שמועות שלפיהן אפל תשתמש בסוללת סיליקון בצפיפות גבוהה, ואם כך, היא תוכל להגדיל את קיבולת הסוללה בפועל ב-20% למרות הדקות.

עיצוב: המדרגה האחורית

אחד השינויים המרכזיים בכל הקשור לעיצוב המכשיר הוא מדרגת המצלמה שנמצאת בצד האחורי. על פי השמועות, האייפון החדש צפוי לכלול בליטה בחלק של המצלמות, בדומה למדרגה שקיימת במכשירי הפיקסל של גוגל. ביחס לדגמי ה-Pro, תמונות שהודלפו לרשת מאששות ששלדת המכשיר תעבור מטיטניום לאלומיניום - וכך המכשירים יהיו קלים אפילו יותר מהדורות הקודמים.

המכשירים החדשים יגיעו עם מערכת ההפעלה החדשה של אפל, iOS 26, שכבר הושקה ונמצאת בבטא. הפיצ'רים המרכזיים הם עיצוב חדש שנקרא Liquid Glass, מעין מסכי זכוכית בעיצוב מינימלי במיוחד. פיצ'רים נוספים הם סינון שיחות למסרים לא ידועים, תרגום חי בשיחות והודעות טקסט ועוד.

מצלמה: שדרוג משמעותי

אחד השדרוגים המשמעותיים צפוי להיות במצלמות המכשיר. לפי דיווח של MacRumors, אחד מחיישני המצלמה יהיה טלפוטו עם זום אופטי של פי שמונה, להבדיל מפי חמישה בדור הקודם. בנוסף, חיישן הטלפוטו יהיה 48 מגה פיקסל, שיפור משמעותי מחיישן ה-12 מגה פיקסל בדור הקודם. מצלמת הסלפי של המכשיר תשופר מחיישן קדמי של 12 מגה פיקסל בסדרת אייפון 16, ל-24 מגה פיקסל באייפון 17.

חוץ מאייפון: מה עוד מתוכנן?

אפל צפויה להציג בקרוב גם את הדור ה-11 של השעונים החכמים שלה. לפי דיווחים ברחבי העולם, לא מדובר בשינוי דרמטי בעיצוב, אלא במסך חסכוני יותר לצד רזולוציה גבוהה יותר. לעומת זאת, לפי דיווח ב-MacRumors, אפל עשויה להשיק את שעוני האקסטרים Apple Watch Ultra 3, עם תצוגה גדולה יותר ושבבים מתקדמים יותר. זה כמובן יאפשר לה להביא חיי סוללה טובים יותר, כאשר השמועות מדברות על ארבעה ימים במצב צריכת חשמל נמוכה.

בבלומברג פורסם כי אפל בוחנת אפשרות להוסיף למכשירי האולטרה (ולא לשאר השעונים החכמים שיושקו) פיצ'ר של תקשורת לוויינית - שמשמש להעברת הודעות חירום ושיתוף מיקום במקומות ללא חיבור סלולרי.

הדיווחים מבלומברג גם מצביעים על כך שבאירוע הקרוב אפל תשיק את הדגם החדש לאוזניות הפרו AirPods Pro 3. בין הפיצ'רים שאמורים להתחדש - ניטור דופק כפיצ'ר מרכזי, ומצלמות אינפרא אדום. ישנן שמועות שהאוזניות יכללו מעבד מתקדם יותר, סינון רעשים טוב יותר ואפילו יכללו מסך מגע בקייס טעינה.