הוא ייסד את הצבא הפרטי הגדול בעולם וחוזר לעסקי שכירי החרב

אמ;לק הוא ייסד את צבא שכירי החרב בלאקווטר, התעשר מהמלחמה של ארה"ב בטרור בתקופת בוש והסתבך כשעובדיו רצחו אזרחים בעיראק. עכשיו אריק פרינס חוזר ובגדול ומספר שללקוחותיו יש דבר אחד משותף: מקומות שההשפעה האמריקאית נסוגה. בהאיטי כוחותיו מפעילים רחפני נפץ נגד כנופיות סמים וכבר עוררו חששות ל"הוצאות להורג ללא משפט". בממשל האמריקאי לא נראה שמוטרדים. פרינס, שלדבריו היה הראשון להציע גירוש מהגרים לכלא באל סלוודור, מקורב למעגל הפנימי של הנשיא, ובמיוחד לשר ההגנה הגסת'.

אדווין אחואנה, בעליו של מכרה במעלה הרי האנדים, נסע 23 שעות כדי לפגוש את שכיר החרב שהוא קיווה שיוכל להגן על עובדיו ונכסיו. במטה של מכון מחקר שמרני בעיר הבירה לימה, המקושט בצמחי בוגנוויליה, הוא הצטרף לאנשי עסקים נוספים. הם קראו לאריק פרינס, המייסד השנוי במחלוקת של בלאקווטר (Blackwater) ומנכ"ל ויו"ר החברה לשעבר, להביא חוק וסדר להרים העשירים בזהב של מחוז פונו.

"המתים ממשיכים לצוץ בכבישים, במזבלות, בפחי האשפה", אמר אחואנה לפרינס. "בשבילנו המדינה כמעט לא קיימת. הופקרנו".

ההצעה של הלוחם לשעבר באריות הים, יחידת הקומנדו של הצי האמריקאי, כבר הייתה מוכנה. פרינס הציג צילומי רחפן שבהם נראים שכירי החרב שלו בהאיטי מסייעים לצוד ולהרוג חברי כנופיות לכאורה, במסגרת חוזה ממשלתי שחתם עליו במרץ.

פרינס אמר שבעבור לפחות 10 מיליון דולר בשנה - אותם תשלם הממשלה או קואליציה של גורמים פרטיים - הוא יכול לעשות את אותו הדבר באזורי הזהב של פרו: לשלוח צוות שינטרל כנופיות פשע שגובות דמי חסות והורגות כורי זהב.

פרינס, שיחסיו עם הבית הלבן טובים, מאמין ששכירי החרב שלו יכולים לכסות על הפערים בעבודות ביטחון בינלאומיות שממשל טראמפ מעדיף לא לממן. לדבריו, הוא רוצה להרוויח במדינות שנואשות לעזרה אמריקאית.

המארח של פרינס בלימה, המועמד לשעבר לנשיאות הרננדו דה סוטו, אמר לקבוצה ש"לפרינס יש אוזן קשבת אצל טראמפ". לדבריו, זה מעניק לפרו את הסיכוי הטוב ביותר לעלות על הרדאר של הבית הלבן בנוגע לעזרה ביטחונית וכן לתפוס את תשומת ליבם של משקיעים אמריקאים שחוששים מבעיות אבטחה מעבר לים.

"אני לא מקורב לטראמפ. אבל אני מקורב לאנשיו", אמר פרינס, וציין את מזכיר ההגנה פיט הגסת'. השניים צלחו יחד בשחייה את נהר ההדסון בין ניו ג'רזי לניו יורק באירוע צדקה.

כשהיה מנחה בפוקס ניוז ב־2019, הגסת' קרא לחנינה לארבעת שכירי החרב של בלאקווטר, שנידונו למאסר על הריגת 14 אזרחים בעיראק.

המקבילה של קבוצת וגנר

בלאקווטר, שהייתה בעבר כוח שכירי החרב הגדול ביותר של אמריקה, איבדה את מעמדה בארה"ב לאחר חשיפת מקרי אלימות מופרזת במהלך "המלחמה בטרור" של הנשיא לשעבר ג'ורג' וו. בוש.

פרינס (56) עשה הון תוך ניצול מדיניות החוץ של בוש, כשסיפק סיוע ביטחוני במקומות שונים ברחבי העולם, ולעיתים פעל מעבר להישג ידו של החוק.

בשנת 2006 לוחם של בלאקווטר נשלף במהירות מבגדד ללא אישום, לאחר שירה למוות בשומר ראש של סגן נשיא עיראק כשהיה שיכור. כמעט שנה לאחר מכן ארבעת שכירי החרב הרגו את העיראקים בכיכר ניסור בבגדד, בזמן שליוו שיירה של חברי שגרירות ארה"ב. בסוף כהונתו הראשונה של טראמפ הנשיא העניק חנינה לארבעת המורשעים.

פרינס, שמכר את בלאקווטר ב־2010, השיק את החברה החדשה שלו וקטוס גלובל (Vectus Global) כמותג העולמי של רשת חברות שהקים, כדי לבצע עבודות אבטחה באקוודור, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובהאיטי. בעיניו, המיזם החדש שלו, שנוסד רק לפני כמה חודשים, הוא חוד החנית של תעשייה מתפתחת שמנצלת את הקיצוצים של הנשיא בסיוע החוץ.

בעוד הבית הלבן סירב להגיב על קשריו של פרינס לממשל, היזם מנסה למלא את הוואקום שיצרה מדיניות אי־ההתערבות הסלקטיבית של טראמפ "אמריקה תחילה" באמריקה הלטינית ובאפריקה. מדינות מסוימות הגיבו למדיניות העסקית של טראמפ בהצעת גישה למינרלים חיוניים או בקבלת מהגרים שגורשו כדי לזכות באהדה אמריקאית.

בשיאה לבלאקווטר היו 20 אלף שכירי חרב. לשם השוואה, החברה החדשה של פרינס מעסיקה עשרות בלבד, אבל הוא מכוון גבוה. הסיסמה של וקטוס גלובל היא "אנחנו לא רק מייעצים - אנחנו פועלים".

בחודש פברואר פרינס נשאל בכנס השמרני CPAC מה עשויה להיות המקבילה האמריקאית לשכירי החרב של קבוצת וגנר הרוסית. הוא השיב שהוא האדם המתאים.

"כאשר חברות אמריקאיות יתחילו לצאת לחו"ל עבור אנרגיה, מינרלים, פרויקטים של תשתיות", אמר פרינס, "אני אהיה שם איתן".

הכתבה הזאת מבוססת על ראיונות עם פרינס, כמו גם עם גורמים רשמיים ועסקיים מארה"ב, מאמריקה הלטינית, מהאיטי ומאירופה.

פרינס בכנס CPAC. טען שהוא המקבילה האמריקאית לקבוצת וגנר / צילום: Reuters, Zach D Roberts/NurPhoto

תחת לחץ

וקטוס מיקדה את השיווק הראשוני שלה באמריקה הלטינית, בהתאמה לעמדתו הקשוחה של ממשל טראמפ בנושא אבטחת גבולות, כנופיות וסחר בסמים.

נשיא אל סלבדור נאיב בוקלה הסכים לקלוט יותר מ־250 מהגרים שממשל טראמפ רצה לגרש - בכלא ברמת אבטחה מרבית. העסקה הייתה שווה 20 אלף דולר לכל אסיר, והובילה באפריל לפגישה מתוקשרת עם טראמפ בחדר הסגלגל. החודש דוח זכויות האדם של מחלקת המדינה ריכך במובהק את הביקורת שלו כלפי ממשלתו של בוקלה.

פרינס גם טיפח קשרים עם בוקלה וכן עם ראש מדינה נוסף מהימין - נשיא אקוודור דניאל נובואה. פקידים מאקוודור ואל סלבדור לא השיבו לבקשות תגובה.

בסרטון שפרסם משרד ההגנה של אקוודור אמר פרינס שהשותפות איתה תספק "לכוחות אכיפת החוק ולצבא את הכלים והטקטיקות כדי להילחם ביעילות בכנופיות הסמים".

השותפות של אקוודור עם פרינס היא חלק ממאמץ רחב יותר של נובואה להראות שהוא נלחם בפשע המאורגן, שכולל גם התקרבות לארה"ב. הוא אף רצה להציע לארה"ב בסיס ימי במדינתו.

בכוחות הביטחון של אקוודור יש מי ש"רואים במעורבות של פרינס עלבון לעבודה שהם עושים", אמר מריו פזמיניו, לשעבר ראש המודיעין הצבאי של אקוודור.

"אנחנו מבינים שמר פרינס נסע לאקוודור כאזרח פרטי", נמסר ממחלקת המדינה. "ממשלת ארה"ב אינה מעורבת בפעולות ללוחמה בסמים של חברות אבטחה פרטיות במדינה".

בפני לקוחות פוטנציאליים פרינס מתחייב להשיב את החוק והסדר, "כאשר יכולות קריטיות או שירותים קריטיים נכשלים", באמצעות דיכוי מורדים ופשע מאורגן.

פרינס אמר שללקוחות הפוטנציאליים שלו יש דבר אחד משותף: הם נמצאים במקומות שבהם ההשפעה האמריקאית נסוגה. "אנחנו ממלאי הפערים, מספקים פתרונות לאכיפת החוק במקומות שבהם היעדר יכולת ממשלתית הוביל להפקרות", הוא אמר.

אמריקה הלטינית והקריביים, שבהם הפשיעה היא בצמרת הנושאים שמטרידים את הבוחרים, הם קרקע פורייה לשירותיו.

רחפני נפץ בהאיטי

מבין מאמציו האחרונים של פרינס העסקה בהאיטי היא הקטלנית ביותר. במסגרת חוזה ביטחוני לשנה הוא שכר שכירי חרב מאל סלבדור שיסייעו למשטרה המקומית לאתר כנופיות באמצעות רחפנים מסחריים זמינים המצוידים בחומרי נפץ. זאת בעזרת טכניקות שפותחו במלחמה באוקראינה.

הרחפנים הרגו לפחות 233 חברי כנופיות ושלושה אזרחים באפריל ובמאי, כך דיווח החודש האו"ם. אישה אחת נהרגה כאשר שני חברי כנופיה הסתתרו בביתה, ורחפן שרדף אחריהם התפוצץ, כך אמר האו"ם.

הצוות של פרינס פועל מטעם הממשלה, הוא אמר, והוא אחראי למתן דין וחשבון רק בפני האיטי.

"מבצעי הרחפנים עצרו את הדימום", אמר ראש ממשלת האיטי אליקס דידייה פילס־איימה. קודם לכן מנהיגי כנופיות התרברבו בפשעים שלהם ברשתות החברתיות, הוא אמר. עכשיו הם מסתתרים. "אתה לא רואה אותם הולכים ברחובות", אמר ראש הממשלה.

לדברי פילס־איימה, הסכום שהאיטי תשלם לפרינס במסגרת החוזה שווה לכ־1% מתוך מיליארד הדולרים שהאו"ם וממשלות קודמות הוציאו בשנים האחרונות על ביטחון. פרינס גם חתם על עסקה לעשר שנים לשם סיוע לייצוב הכנסות האיטי, שתמומן באחוז מהמכסים הנגבים על יבוא סחורות למדינה.

הגישה של פרינס עלולה להחמיר את חוסר היציבות, אמר דן פוט, דיפלומט אמריקאי ששימש כשליח מיוחד להאיטי בשנת 2021. התערבות של כוחות אבטחה פרטיים בהאיטי תיכשל אם היא מנוהלת בידי זרים שאינם כפופים לחוקי האיטי ואחראים למתן דין וחשבון לעם שלה, הוא אמר.

לדברי פילס־איימה, הגנה על אזרחים חפים מפשע היא בעדיפות הממשלה. "אזרח אחד שנהרג זה אחד יותר מדי", הוא אמר.

ממשלת קנדה הביעה דאגה בנוגע ל"דיווחים על הוצאות להורג ללא משפט" בהאיטי, כולל בשימוש ברחפנים. קבוצת סנטורים דמוקרטים ביקשה ממחלקת המדינה ומהמשרד לביטחון המולדת מידע על הפעילות של פרינס.

פרינס אומר שהוא לא מודאג מהערות נזיפה מוושינגטון. גורם אמריקאי אמר שמבצע הרחפנים שלו תואם את מטרות הממשל, הכוללות את מניעת קריסתה של ממשלת האיטי.

הכוחות של פרינס חברו למשטרת האיטי ב־7 באוגוסט כדי להדוף מתקפת כנופיות על ארמון הנשיאות. פקיד בשגרירות ארה"ב בבירת האיטי פורט־או־פרנס אמר שמעולם לא ראה חילופי אש בעוצמה כזו, אפילו לא במהלך ההתקוממות בפלוג'ה בעיראק ב־2004.

ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו הנשיא פליקס צ'יסקדי שכר את פרינס בדצמבר כדי להגן על גובי מיסים האחראים לכ־40 מכרות, בחלקם כורים מינרלים החיוניים לתעשיית הרכב והאלקטרוניקה האמריקאית, כמו קובלט.

"בקונגו הם רק יצחקו אם תבוא לדפוק בדלת הראשית של המכרה ותגיד, הי, אני כאן לביקורת מס", אמר פרינס. הוא מעריך שהתקציב יהיה 30 מיליון דולר, שישולמו מאחוז מהמסים שייגבו מהמכרות. הוא אמר ששכירי החרב החמושים שלו יהיו מוכנים להשתמש בכוח.

החוזה של פרינס כולל תפקיד נוסף - לעצור הברחות מינרלים ולעזור לרשויות לאבטח את גבולות קונגו. על רקע שמועות על ניסיון הפיכה, פרינס גם מנהל שיחות עם קונגו בנוגע ליבוא שכירי חרב מאל סלבדור כדי לאבטח את ארמון הנשיא צ'יסקדי בבירה קינשאסה, לפי אנשים המכירים את הנושא. דובר מטעם הממשלה אמר שקונגו עובדת איתו כדי להילחם בהונאת מיסי מכרות, אך לא יוכל לפרט מעבר לכך.

חברי כנופיות שנעצרו בהאיטי. פרינס סיפק שכירי חרב ורחפנים שהרגו 233 מהם בחודשיים / צילום: ap, Odelyn Joseph

חברים בצמרת

כדי לשמור על התיאום בין וקטוס לממשל טראמפ, פרינס מתחזק קשרים הדוקים עם בעלי בריתו של הנשיא - הן בתוך הממשל והן מחוצה לו. מאז בחירת טראמפ ביקר פרינס באחוזת מאר־א־לאגו ובבית הלבן.

פרינס אמר שהוא מעדכן חברים בצוותי הביטחון הלאומי והדיפלומטיה של טראמפ לגבי הפרויקטים שלו באפריקה ובאמריקה הלטינית. אלה כוללים את ברנדן מקנמארה, מנהל תחום אפריקה במועצה לביטחון לאומי , ואת הנרי ווסטר, מיופה הכוח של שגרירות ארה"ב בהאיטי, וכן חברי קונגרס. כך לפי מקרובים.

הכוונה שלו, אמר פרינס, היא לוודא שעבודתו לא מתנגשת עם מדיניות ממשל טראמפ. לא ניתן היה להשיג את מקנמארה לקבלת תגובה.

עד כה לא נראה פער בין השקפותיו של טראמפ לבין אלה של פרינס. מנכ"ל וקטוס גלובל אמר שהוא זה שהציע לראשונה להשתמש בבתי כלא באל סלבדור כדי לשכן מהגרים שעצרו רשויות ההגירה האמריקאיות.

לאחר ביקור במרכז הכליאה לטרור באל סלבדור בשנה שעברה פרינס הציע לממשל טראמפ להכריז על חלקים מהכלא כשטח ריבוני אמריקאי, מה שהיה מאפשר את כליאתם של פושעים שנולדו בחו"ל ונתפסו בארה"ב. הרעיון שלו נדחה, אך ממשל טראמפ אימץ תוכנית דומה וגירש מאות מאזרחי ונצואלה לאותו כלא.

גורם בבית הלבן אמר שפרינס לא נפגש עם בכירים כדי לדון בהצעה זו או בהצעות אחרות.

בשנה שעברה פרינס ליווה את סטיב באנון לביקור במתקן כליאה שבו נאסר באנון, לאחר שסירב לשתף פעולה עם ועדת החקירה של הקונגרס בנוגע למתקפת 6 בינואר על הקפיטול. במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ הציע פרינס לבאנון, שהיה אז יועץ בבית הלבן, להפריט את המלחמה באפגניסטן ולהעבירה לקבלנים חיצוניים. באנון לא השיב לבקשות תגובה.

לאחר ניסיון ההתנקשות בטראמפ במהלך הקמפיין שלו פנה סטיב וויטקוף - כיום שליח הנשיא למזרח התיכון - לפרינס בבקשה לייעוץ על שיפור האבטחה של טראמפ, כך לדברי פרינס. פרינס הציע להציב כוחות מיוחדים שילוו את טראמפ במסעותיו. דובר של וויטקוף לא השיב לבקשות תגובה.

כאשר מועמדותו של הגסת' לתפקיד שר ההגנה עוררה ביקורת רחבה בשל שורת האשמות ומחסור בכישורי הנהגה, פרינס הביע תמיכה. "אני וכל רשת החברים שלי מוכנים לעזור לו בכל דרך אפשרית כי יש להגן על הרפובליקה", אמר בכנס CPAC שנערך במאר־א־לאגו באותו חודש.

פרינס אומר שהקשרים הבאים שלו עם הגסת' התמקדו אך ורק בייעול עשרות הוועדות החיצוניות שמייעצות למחלקת ההגנה בנושאים כמו כיסוי רפואי, טכנולוגיות ונשים בצבא. הפנטגון סירב להגיב.

הנשיא טראמפ ושר ההגנה הגסת'. פרינס הציב כוח אבטחה לנשיא לאחר ניסיון ההתנקשות / צילום: ap, Mark Schiefelbein

אולם לקשרים של פרינס יש גבולות. אחרי שלושה ימים בלימה הוא עדיין לא הצליח להשיג פגישה עם נשיאת פרו דינה בולוארטה. פרינס, שהיה להוט להמשיך בעשייה, טס להאיטי.

לאחר שנחת בפורט־או־פרנס אמר פרינס שהוא לא זקוק לשיתוף פעולה של בולוארטה. "אנחנו אולי יכולים פשוט להתחיל לעבוד עבור גורמים פרטיים", הוא אמר.

כשהשיירה המשוריינת של פרינס נסעה בדרכים המשובשות של האיטי, הוא התמקד במשימה שלפניו - שיגור רחפנים על כנופיות מקומיות שמטילות אימה על האי. "אנחנו הולכים לשים לזה סוף - בלי להתנצל", אמר.