אירועים ומינויים העוצמה של שוק ההון: התמונות והרגעים מכנס ההשקעות של גלובס
העוצמה של שוק ההון: התמונות והרגעים מכנס ההשקעות של גלובס

מנהלים ובכירים בשוק ההון השתתפו בכנס ההשקעות של גלובס • הכנס התמקד בהשקעות בתקופה של אי ודאות, ועסק בעוצמות שהפגין השוק הישראלי ובהזדמנויות ההשקעה שקיימות בו

גלובס 18:15
באי כנס ההשקעות / צילום: תמר מצפי
באי כנס ההשקעות / צילום: תמר מצפי

כ-250 מנהלים ובכירים ממובילי קהילת שוק ההון והרגולציה לצד משקיעים בולטים, לקחו חלק בכנס גלובס "לנווט בשוק רועש", שהתקיים במרכז הכנסים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הכנס התמקד בהשקעות בתקופה של אי ודאות, ועסק בעוצמות שהפגין השוק הישראלי ובהזדמנויות ההשקעה שקיימות בו, בפרמיית הסיכון של המשק ובאתגרים שמציבה הסיטואציה הביטחונית והגיאופוליטית. למרות אזעקה שנשמעה במהלך הכנס, בשל טיל שיורט מתימן, העובדה שהוא נערך במרחב מוגן אפשרה לו להמשיך כרגיל.

היין שהוגש שייך ליקב הבוטיק המשפחתי אדרת, שממוקם ביישוב הקהילתי ניצן. בנוסף חולק שוקולד שיוצר על פי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שייסד את "שוקולד קפה" במועצה האזורית אשכול, ונרצח במתקפת החמאס ב-7 באוקטובר בביתו שבקיבוץ רעים.

ביציאה חולקו עציצי סוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית "סוקה", המתמחה בגידול סוקולנטים, קקטוסים ובונסאי, ופועלת בשיתוף עמותות לקידום נוער בסיכון ושילוב מתמודדי נפש בקהילה. כמו כן חולקו גרביים שיוצרו במפעל המשפחתי של יוסוף ומוסטפא חג'וג' בכפר כאוכב, שיתוף פעולה יהודי-ערבי בגליל לאריגת גרבי איכות.

אייל בן סימון ומו''ל גלובס אלונה בר און / צילום: שלומי יוסף
רון הוכמן, ענת לוין, עדי שחף / צילום: תמר מצפי
אמיר פושינסקי ואבנר חדד / צילום: תמר מצפי
שלומי ברכה ודקלה קפצן / צילום: תמר מצפי
שמואל פרנקל / צילום: תמר מצפי
מימין: לירן אבישר בן חורין, נבות בר, חן ליבנה / צילום: תמר מצפי
טל אנגלנדר / צילום: תמר מצפי
