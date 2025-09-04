בחנו את עצמכם: עד כמה אתם מכירים את שוק ההון?

1. על פי נתוני הלמ"ס, מה שיעור הישראלים שחוסכים דרך השקעה בשוק ההון?

א. 21%

ב. 31%

ג. 41%

ד. 61%

לחצו כאן לתשובה הנכונה א. 21% כאשר 52% חוסכים בבנק בתוכנית חיסכון, בפיקדון או בעו"ש.

2. מה היה שבוע המסחר (5 ימים) הכי חזק של מדד ת"א 125 בשנה האחרונה?

א. מבצע הביפרים (ספטמבר 2024)

ב. טראמפ מקפיא את תוכנית המכסים ושולח את וול סטריט לראלי היסטורי (אפריל

2025)

ג. השבוע שלאחר פתיחת מבצע "עם כלביא" (יוני 2025)

לחצו כאן לתשובה הנכונה ג. השבוע שלאחר פתיחת מבצע "עם כל ביא", אז המדד זינק ב־6% להשוואה, בשבוע בו הקפיא טראמפ את המכסים עלה המדד ב־5.5% ובמבצע הביפרים הוא עלה "רק" ב־3.2%.

3. למי שווי מצרפי גבוה יותר?

א. שלוש המניות הישראליות הגדולות בת"א

ב. שלוש המניות הישראליות הגדולות בוול סטריט

לחצו כאן לתשובה הנכונה א. שלוש המניות הגדולות בישראל (הפועלים, לאומי וטבע), ששוות יחד 250 מיליארד שקל. שלוש המניות הישראליות הגדולות בוול סטריט לעומת זאת (סייברארק, אלביט וטבע) שוות יחד כ־218 מיליארד שקל.

4. בחודשים יולי אוגוסט מכרו 5 חברות נדל"ן ציבוריות במצטבר כ־800 דירות. איך עומד נתון זה בהשוואה למחצית הראשונה של 2025?

א. מדובר בקצב מכירות נמוך ב־50%

ב. מדובר בקצב מכירות נמוך ב־20%

ג. מדובר בקצב מכירות גבוה ב־20%

ד. מדובר בקצב מכירות גבוה ב־50%

לחצו כאן לתשובה הנכונה ד. מדובר בקצב מכירות גבוה ב־50% (החברות הן: אאורה, דמרי, עמרם אברהם, אזורים ורוטשטיין).

5. ענף הסייבר מוביל בגדול בטבלת גיוסי ההון בישראל. מה היה הפער בינו לבין המקום השני (AI) במחצית הראשונה של 2025?

א. 280 מיליון דולר

ב. מיליארד דולר

ג. 2 מיליארד דולר

לחצו כאן לתשובה הנכונה ב. מיליארד דולר. לפי נתוני IVC ולאומיטק, חברות הסייבר גייסו 2.5 מיליארד דולר בחציון הראשון, בעוד שבינה מלאכותית יוצרת, 1.5 מיליארד "בלבד".

6. עד לפני שלוש שנים, הישראלים השקיעו פחות מ־20 מיליארד שקל באפיקי חיסכון עוקבי S&P 500. על כמה הסכום עומד כיום?

א. 50 מיליארד שקל

ב. 100 מיליארד שקל

ג. 180 מיליארד שקל

ד. 250 מיליארד שקל