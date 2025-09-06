בתוך בית בטוח של כנופיה בעיר הנמל גואיאקיל באקוודור, מצאו שוטרים מקדש לסנטה מוארטה, קדושת המוות, סמל השלד של קרטלי הסמים המקסיקניים. ליד הפסל, בגובה של מטר וחצי, עמדה דמות קטנה יותר של חסוס מאלוורדה, שודד משופם מהמאה ה־20 שנערץ על ידי מבריחי סמים מקסיקנים. מתנקשים אקוודורים הדליקו נרות והתפללו לפסלים להגנה לפני שיצאו להרוג את קורבנם הבא, סיפר רוברטו סנטה־מריה, שוטר שסייע בגילוי המקדש בינואר. הם אימצו במלואם את המנהגים של הפטרונים שלהם, חברי הקרטל הזר. "את כל מה שעובד עבורם במקסיקו, הם הביאו לכאן", אמר.

קרטל "הדור החדש של חליסקו" וקרטל סינלואה ממקסיקו התפשטו ליותר מ־40 מדינות בניסיון לעמוד בביקוש הגובר לקוקאין בארה"ב, אירופה ואוסטרליה. מלחמת הטריטוריה שלהם התרחבה לאקוודור, שהפכה לפרס הגדול בשל מיקומה האסטרטגי בין שתי יצרניות הקוקאין הגדולות ביותר, קולומביה ופרו.

הקרטלים פועלים באמצעות כנופיות מקומיות שהתחזקו, ושנעשות מסוכנות יותר ככל שהן מאמצות את הטקטיקות המחרידות של מלחמות הסמים של מקסיקו. אקוודור הפכה תוך מספר שנים מאחת המדינות הבטוחות ביותר באזור לאחת המסוכנות בעולם. חמש מתוך 12 הערים הרצחניות ביותר בעולם נמצאות באקוודור, כאשר העיר דוראן מדורגת במקום הראשון, על פי מכון Igarapé, מכון מחקר ברזילאי המתמקד באלימות.

"שני הקרטלים הללו מתפשטים כמו סרטן ברחבי העולם", אמר מייק ויג'יל, לשעבר מנהל הפעילות הבינלאומית של מינהל אכיפת הסמים. "המטרה הסופית של כל אחד מהקרטלים היא להשתלט על אקוודור".

אקוודור הפכה לנקודת התורפה של האזור

השפעתם של קרטלים מקסיקניים רבי עוצמה וארגוני פשע בינלאומיים אחרים מקשה הרבה יותר על הנשיא דניאל נובואה לעצור את ההרג. נובואה הוא בעל ברית של ממשל טראמפ, והוא נבחר מחדש באפריל על סמך הבטחות לרסן את האלימות.

בששת החודשים הראשונים של השנה עלה מספר הרציחות במחצית, כך מראים נתוני הממשלה, ומאי היה החודש העקוב מדם ביותר שתועד אי פעם. שיעור הרציחות באקוודור מתקרב לשיא של כ־50 לכל 100 אלף איש בשנת 2025, בערך פי שניים מזה של מקסיקו. בשנת 2018, היה שיעור הרציחות באקוודור מתחת לשישה לכל 100 אלף איש, בדומה לזה של ארה"ב.

כדי להפחית את האלימות, נובואה מבקש סיוע מארה"ב, שם הנשיא טראמפ הורה לפנטגון להכין אפשרויות לשימוש בכוח צבאי נגד קרטלים מקסיקניים שהוא מגדיר כארגוני טרור. נובואה רוצה לפתוח מחדש בסיס צבאי אמריקאי באקוודור. ממשלתו משתפת פעולה גם עם אריק פרינס, שכיר החרב האמריקאי שייסד את Blackwater, כדי לאמן שוטרים וחיילים אקוודורים.

קרטל סינלואה שלח שליחים לאקוודור כבר בשנת 2003, על פי המשטרה. לאקוודור היו כבישים מהירים טובים, דרישות ויזה מועטות וכלכלה דולרית שאפשרה הלבנת רווחי סמים. כאשר קולומביה הגבירה את פעילותה נגד סמים, בתמיכת ארה"ב, נתיבי הסחר עברו לאקוודור, שם מאות קילומטרים של חוף נותרו ללא שמירה לאחר שב־2009 נסגר בסיס חיל אוויר אמריקאי במנטה.

סוחרי סמים שיחדו שופטים, פוליטיקאים ואנשי כוחות ביטחון והשחיתות פשטה, אמרו התובעים. "הם הבינו שנקודת התורפה של האזור היא אקוודור", אמר פאוסטו סלינס, ראש משטרת אקוודור לשעבר.

קרטל סינלואה חבר לטלמו קסטרו, קפטן בצבא אקוודור שהשתמש בכלי רכב צבאיים כדי להעביר קוקאין מהגבול עם קולומביה לחוף אקוודור, על פי משטרת אקוודור. טייסים מקסיקנים אספו את הסמים במסלולי המראה חשאיים. קסטרו הרוויח כ־600 אלף דולר למטען, אמר אחד מספקי הקוקאין המובילים של סינלואה במהלך משפטו בארה"ב בשנת 2018 של ראש קרטל סינלואה, חואקין "אל צ'אפו" גוזמן. קסטרו נרצח בכלא בשנת 2019.

אדיסון וושינגטון פראדו, דייג ממחוז החוף מנאבי, סייע לקרטל להקים דרך קוקאין מהירה באוקיינוס ​​השקט. פראדו, נווט מומחה, פרס סירות במסווה של ספינות דיג לאורך נתיבי האוקיינוס ​​השקט המובילים צפונה, כדי שישמשו כתחנות דלק צפות, על פי גורמי אכיפת החוק באקוודור ובארה"ב. סירות מנוע וסירות דיג קטנות יותר ועמוסות קוקאין תדלקו בתחנות לפני שהעבירו את מטענן לסירות מול חופי מקסיקו או השליכו סמים מתויגים ב־GPS לים, כדי שיוכלו לאסוף אותם.

דייגים במנאבי, שהרוויחו בדרך כלל 100 דולר לאחר שבועיים של דיג, קיבלו 30 אלף דולר עבור הנסיעה. אך היו בה סיכונים. כ־6,000 דייגים מאקוודור נעצרו בעשור האחרון בעת ​​שהעבירו סמים צפונה, אמרה אלנה וליז, העומדת בראש עמותה המייצגת את משפחותיהם. בנה, ג'וני, גרר 700 ק"ג קוקאין בסירת הדיג שלו לאחר שבית משפחתם ניזוק ברעידת אדמה בשנת 2016. בשנת 2017 כוחות אמריקאים עצרו אותו במים בינלאומיים. היא צופה שישוחרר מבית כלא אמריקאי השנה. "הוא קיבל החלטה גרועה", אמרה, "אבל היו לנו הרבה צרכים, היינו רעבים".

תפיסת סוחר הסמים פיטו ע''י משטרת אקוודור, יוני האחרון / צילום: Reuters, Latin America News Agency

מכוניות תופת התפוצצו, ראשי ערים נרצחו

פראדו סחר בכמות כה גדולה של קוקאין עד שנעשה מוכר כפבלו אסקובר של אקוודור. כדי להגן על עסקיו המשגשגים, גייס פראדו כשומרים חמושים את הכנופיה החזקה ביותר במחוז הולדתו, "הצ'ונרוס". חבריה הגנו על משלוחי סמים ומלאו מחדש את תחנות הדלק הצפות. כאשר פראדו נעצר בקולומביה בשנת 2017, הצ'ונרוס השתלטו על הנתיב. הוא הוסגר לארה"ב, שם הודה באשמה בשנת 2018 בגין הברחת סמים.

בהיעדרו, הצ'ונרוס הרחיבו את פעילותם עבור סינלואה ברחבי חופי אקוודור. מנהיג הכנופיה הכלוא, חורחה לואיס זמבראנו, שכנע חברי כנופיות קטנות יותר להצטרף לצ'ונרוס. אלו שסירבו חוסלו, כולל יריב שראשו נערף על ידי חברי הצ'ונרוס בכלא בשנת 2019. הם שיחקו כדורגל עם ראשו. הצ'ונרוס השתלטו על בתי כלא, והם הפכו למטה שלהם בפועל, מה שסיפק להם יותר כוח לתזמר פעילות פלילית מבחוץ.

קרטל חליסקו, היריב המושבע של סינלואה, הגיע לאקוודור לאחר שקולומביה חתמה על הסכם שלום בשנת 2016 עם לוחמי גרילה ששלטו בשטחי גידול קוקה ליד גבול אקוודור, מה שיצר בסופו של דבר הזדמנות עבור ארגוני פשע אחרים. כאשר ייצור הקוקאין בקולומביה זינק לשיאים, קרטל חליסקו חיפש שותפים בקרב יריבות הצ'ונרוס כדי שיעזרו לו להעביר את השלל דרך אקוודור. "חליסקו רצה לחסל את הצ'ונרוס", אמר רנאטו ריברה, מומחה לפשע מאורגן באקוודור. זמבראנו, מנהיג הצ'ונרוס, שוחרר מהכלא ביוני 2020 ונרצח בדצמבר שלאחר מכן על ידי מתנקש קולומביאני בקניון - בהוראת חליסקו, על פי גורמים במשטרה.

בהובלת הצ'ונרוס, הכנופיות הקטנות יותר - הזאבים, הטיגוארונס והצ'ונה קילרז - התאחדו בתחילה לארגון פרוקסי חדש של חליסקו בשם "הדור החדש". חברו של זמבראנו מילדותו וסגנו, חוסה אדולפו מאסיאס, הידוע גם בכינוי פיטו, קבע שיחת וידאו עם מנהיגי אותן כנופיות כדי להודיע שהוא מתכנן להשתלט על הפדרציה. אף אחד מהם לא התחבר, אמר גורם רשמי באקוודור. הכנופיות הקטנות יותר חיפשו קשרים עם חליסקו, מתוך אמונה שברית עם יריבתה של סינלואה תאפשר להן להתעמת עם הצ'ונרוס, אמר מיגל פזמיניו, ראש המודיעין הצבאי לשעבר של אקוודור. "הם ידעו שהצ'ונרוס עובדים עבור סינלואה, ולכן לאחר שהתנתקו מהם הם חתרו במהירות ליצירת מבנה חדש להגנה".

האלימות התפשטה. מאות נהרגו בטבח בבתי כלא. גופות נתלו מגשרים והושלכו לביצות. מכוניות תופת התפוצצו מחוץ לבנייני ממשלה. תובעים, מנהלי בתי כלא וראשי ערים נרצחו. "הם מעתיקים פעולות אלימות מסוימות שאנחנו מכירים ממקסיקו", אמר פרדי סרזוסה, גנרל משטרה לשעבר שניהל חקירות ברחבי אקוודור עד 2024. "זה גורם רק טרור".

קרטלים מקסיקניים החלו לשלם לבעלי בריתם האקוודורים בסמים ובנשק רב עוצמה. טייסים מקסיקנים הגיעו עם רובים ועזבו עם סמים, אמרו גורמים רשמיים. חיל הים של אקוודור יירט בשנת 2023 סירה שהתקרבה לאיי גלאפגוס עם 122 רובים, כולל רובי סער M4. "הם שינו את כללי המשחק", אמר מייק פיצפטריק, שהיה שגריר ארה"ב באקוודור בין השנים 2019 ל־2024.

הטקטיקות שלהם העלו את הסיכון הטמון בשחיתות בממשל המקומי לעניין של חיים ומוות. בשנת 2022, פקחי תנועה במנטה עצרו שברולט טאהו שחורה שהסיעה 7 מיליון דולר בכספי סמים. השוטרים שמרו את המזומן ושחררו את הנהג, מקסיקני וחבר בחליסקו.

זו הייתה טעות קטלנית. מתנקשים נקמו עבור חליסקו במהלך השנה שלאחר מכן, וירו או דקרו למוות את השוטרים שהשתתפו בשוד. במעשה נקמה אחרון, חמושים נכנסו להלווייתו של השוטר האחרון שנהרג וירו בארון הקבורה - מאפיין נפוץ של לוחמת קרטלים במקסיקו אך כמעט חסר תקדים באקוודור. שישה עשר בני אדם נפצעו וארבעה נהרגו, כולל גרושתו של הנרצח, אם ילדיו. "אמא, תתנגדי, אני צריך אותך", צעק אחד הילדים בסרטון כאוטי שפורסם באינטרנט לאחר הטבח בהלוויה במאי 2023.

נלכד, נמלט ונתפס שוב: "ברוך שפטרנו, פיטו"

מאסיאס פיקח על הצ'ונרוס מהכלא. אסירים חמושים הגנו עליו בזמן שעבר בין המתקנים, שכללו חדר כושר פרטי ובריכה עם ברווזים. הוא שתה מים מחברת בקבוקים שבבעלותו ואכל אוכל שהוכן על ידי שף פרטי כדי להימנע מהרעלה, אמרה אלכסנדרה מנטייה, פרופילאית פלילית שפגשה אותו בשנת 2021.

מאסיאס נמלט מהכלא בשנת 2024, מה שעורר התקוממות של כנופיות אחרות והן השתלטו על תחנת טלוויזיה. הוא נלכד ביוני במנאבי, כשהוא מסתתר בבונקר שהוקם מתחת לאחוזה מחופת שיש. "העובדה שפיטו נלכד אינה מבטיחה שהצ'ונרוס יחוסלו", אמר חואן זפאטה, שר הפנים לשעבר. "לא, כי יש להם מבנה, יש להם כסף, יש להם כוח, וחשוב מכל, יש להם קשרים עם קרטלים בינלאומיים".

חודש לאחר מכן פרצה אלימות במנאבי. ב־16 ביולי, ירו מתנקשים במנהיג מקומי של כנופיית הזאבים, באשתו ובשני שומרי הארגון, שהיו חיילים לשעבר, כך מסרה המשטרה. באותו לילה, חמושים מכנופיית הזאבים הרגו חמישה אנשים במועדון לילה כנקמה. הגנגסטרים הדליקו זיקוקים כדי לחגוג. 11 אנשים נוספים נהרגו במהלך היומיים הבאים. הממשלה שלחה 2,000 חיילים למנאבי ב־18 ביולי כדי לעצור את הטבח. מאסיאס הוסגר לארה"ב יומיים לאחר מכן.

"ברוך שפטרנו, פיטו", אמר הנשיא נובואה, ששינה את חוקת אקוודור בשנה שעברה כדי לאפשר הסגרות. בלי מאסיאס, לצ'ונרוס אין מנהיג. סינלואה, שסובלת ממאבקים פנימיים במקסיקו, נמצאת כעת בעמדת נחיתות, וחליסקו מעמיקה לתוך שטחה. הזאבים הם כעת הכנופיה החזקה ביותר באקוודור. הם סייעו בביצוע ההתנקשות במועמד לנשיאות פרננדו וילוויצ'נסיו בשנת 2023, על פי התובעים באקוודור והשגרירות האמריקאית בקיטו.

מנהיג הזאבים, וילמר צ'וואריה, שודד בנק לשעבר, מת על פי הדיווחים במהלך מגפת הקורונה, אך גורמי אכיפת החוק באקוודור מאמינים כי הוא עדיין בחיים. ארה"ב, שהטילה סנקציות על הזאבים בשנה שעברה, אמרה כי ייתכן שצ'וואריה נמלט מאקוודור כדי לשלוט בכנופיה מחו"ל.

הנשיא נובואה בן ה־37 שלח חיילים להילחם בזאבים ובכנופיות אחרות שאותן הוא כינה קבוצות טרור. לאחרונה הוא העביר חוקים המעניקים לסוכנויות הביטחון חופש רב יותר להילחם בפשיעה באמצעות שימוש בכוח קטלני ופשיטות ללא צו. "נחזיר לנו את ארצנו", הוא כתב ב־X ביוני.

האסטרטגיה הנוקשה הביאה להתעללויות, לדברי ארגוני זכויות אדם. סיור צבאי בגואיאקיל בדצמבר תפס ארבעה נערים בגילאי 11 עד 15 שהיו בדרכם הביתה ממשחק כדורגל. בערב חג המולד, המשטרה מסרה כי ארבע גופותיהם השרופות נמצאו לא רחוק מבסיס צבאי. נדרש לתובעים שבוע נוסף כדי לאשר את זהותם באמצעות בדיקות דנ"א. "הדבר היחיד שרציתי כששמעתי את החדשות היה שמכונית תדרוס אותי", אמרה קייטי בוסטוס, שבניה איסמאל בן ה־15 וחוסואה בן ה־14 היו בין הנערים שנרצחו. 16 החיילים מהסיור הואשמו בהעלמה בכפייה. נובואה אמר שהאנשים המעורבים ברצח יובאו לדין.

שפיכות דמים המשיכו לאחוז בעיר הלוהטת. באחד הימים במרץ, מיד לאחר ארוחת הצהריים, שמע אוונדרו מורנו יריות וראה שכנים רצים כדי לתפוס מחסה בשכונה שלו, הנשלטת על ידי כנופיות, בחלק העני של העיר. כ־20 גברים חמושים עברו מדלת לדלת והרגו יריבים. אמו של מורנו ואחיו הצעיר התחבאו מתחת למיטה. הוא עמד ליד הדלת. "אמרתי לעצמי שאם הם יבואו, הם יכולים לקחת אותי, אבל שלא יהרגו את אמא שלי", אמר מורנו, בן 30. "היו גופות בכל מקום". המשטרה מסרה כי מספר שיא של 22 בני אדם נהרגו בטבח. מורנו ורבים משכניו נטשו את השכונה. "היה שם כל כך הרבה פחד", הוא אמר.