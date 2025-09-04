מעצב האופנה האיטלקי ג'ורג'יו ארמני הלך לעולמו בגיל 91

פרידה מענק אופנה: מעצב העל האיטלקי ג'ורג'ו ארמני מעצב האופנה האיטלקי, הלך היום (חמישי) לעולמו והוא בן 91. "בצער אין-סופי, קבוצת ארמני מודיעה על פטירתו של היוצר, המייסד והמנוע הבלתי נלאה שלה: ג'ורג'ו ארמני", נכתב בהצהרה של בית האופנה.

ארמני נחשב לאחד ממעצבי האופנה החשובים במאה ה-20. הוא היה המייסד והבעלים של חברת אופנה הנושאת את שמו. החברה, על פי ההערכות, הכניסה כ-2.3 מיליאד אירו בשנה. "הוא הלך לעולמו בשלווה, כשהוא מוקף ביקיריו", נכתב. "הוא היה בלתי נלאה ועבד עד ימיו האחרונים, כשהוא מקדיש את עצמו לחברה, לקולקציות ולמיזמים הרבים".

"ארמני יצר חזון שיצא מגבולות עולם האופנה והתרחב לכל תחומי החיים. הוא הפך את עצמאות המחשבה והמעשה לסימן ההיכר שלו. החברה, היום ולתמיד, היא השתקפות של התחושה הזו. המשפחה והעובדים ימשיכו להוביל את הקבוצה מתוך כבוד והתמדה בערכים", הוסיפו בבית האופנה.

View this post on Instagram A post shared by Giorgio Armani (@giorgioarmani)

ארמני סבל מבעיות בריאותיות בתקופה האחרונה, ונאלץ לוותר על השתתפותו בתצוגות של קבוצתו בשבוע האופנה לגברים במילאנו בחודש יוני. זו הייתה הפעם הראשונה בקריירה שלו שהחמיץ את אחד מאירועי המסלול. על פי הודעת החברה, בשבת ובראשון ייערך במילאנו טקס אשכבה ולאחריו תיערך הלוויה פרטית במועד שלא פורסם.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12