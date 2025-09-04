שיווק | אמריקן איגל הוכיחה שקמפיין טוב יכול לשנות את כל התמונה העסקית אמריקן איגל הוכיחה השבוע שוב שקמפיין טוב עושה את כל ההבדל. בדוחות האחרונים הכתירה רשת האופנה האמריקאית את הקמפיין שלה עם כוכבת הקולנוע סידני סוויני כ"קמפיין הטוב ביותר" ועלתה על התחזיות. המשקיעים הגיבו בהתלהבות והמניה טיפסה. השינוי קרה בזכות פרסומת אחת שנויה במחלוקת. הסלוגן "Sydney Sweeney Has Great Jeans" - משחק מילים על המילה genes, גנים באנגלית - עורר גלים הפוכים של ביקורת ושל תמיכה. התגובות נעו במנעד קיצוני, אבל כמובן שלמותג זה לא משנה - הקמפיין הוציא את אמריקן איגל מתרדמתה. "תוך מספר שבועות הביא הקמפיין לרכישה חסרת תקדים של לקוחות חדשים", אמרו בחברה בשיחת המשקיעים שלאחר הדוחות. בחברת האופנה המשיכו במגמה והוסיפו שיתופי פעולה נוספים (בהם שחקן הפוטבול טרוויס קלסי, שזה עתה התארס לטיילור סוויפט). כך דיווחו על עשרות מיליארדי חשיפות ועל תוכניות להמשיך לנצל את המומנטום. עד לא מזמן הכל נראה אחרת עבור החברה. ההנהלה דיברה על אתגרים עסקיים, כיווצה תחזיות והודיעה על הפסדים. במחי קמפיין המצב השתנה דרמטית - והדיווחים עברו למאות אלפי לקוחות חדשים ולתנועה חיובית בכל הערוצים. האירוע הזה מדגיש עד כמה קמפיין מוצלח דיו יכול להשאיר מותג עייף רלוונטי, גם אם המוצר עצמו לא השתנה. לחברה עדיין יש אתגרים משמעותיים, במיוחד בהקשר של סביבת המסחר הבינלאומית הנוכחית. אבל את הרעש שעשה הקמפייין הזה אף אחד לא ייקח ממנה. בר לביא קראו עוד

תיק זדורוב | התיק שטלטל את המדינה מסתיים בפיצוי של מיליונים השבוע פורסם כי המדינה צפויה לפצות את רומן זדורוב, שריצה 15 שנות מאסר לפני שזוכה מרצח הילדה תאיר ראדה, ב–17 מיליון שקל. זאת במסגרת הסדר שהושג בהליך גישור שהתנהל בין הפרקליטות לעורכי דינו. ההסדר, הכפוף לאישור בית המשפט, מגיע אחרי שב–2023 זוכה זדורוב במשפט חוזר על ידי שני שופטי הרוב בבית המשפט המחוזי בנצרת, ובניגוד לדעתה החולקת של שופטת המיעוט. זדורוב איננו הראשון לקבל פיצוי על שנים ארוכות שנאלץ להעביר בכלא, אך הסכום שקיבל הוא הגבוה ביותר שנפסק עד כה. ב-2010 קיבל עמוס ברנס פיצוי של 5 מיליון שקל אחרי שריצה 8.5 שנות מאסר על רצח רחל הלר, ממנו זוכה לאחר מאבק ממושך. חגי פליסיאן, שהואשם ברצח ניר כץ וליז טרובישי במועדון הברנוער בתל אביב, קיבל 2.2 מיליון שקל אחרי שהמדינה חזרה בה מכתב האישום נגדו. הזכות לפיצוי בגין מאסר מוטעה מעוגנת בחוק העונשין, אך הסכומים שניתן לפסוק מוגבלים. ולכן, כשמדובר בפיצוי על הסבל שנגרם לאדם (ככל שאפשר בכלל לפצות על כך בכסף), לרוב מושגת הסכמה המשקפת את פוטנציאל הנזק שניתן היה לתבוע. זדורוב היה בלב השיח הציבורי במשך שנים. רבים סברו כי הוא חף מפשע עוד לפני שזוכה - כולל אמה של ראדה. ניתן להניח כי גם השיקול הזה עמד לעיני המדינה, שהעדיפה לשלם יותר ולמנוע מהסאגה סביב זדורוב, הפעם על פיצוי, להגיע שוב לבית המשפט.

מבקר המדינה | דוח המבקר חמור, אבל חמורות ממנו התגובות של הקודקודים דוח מבקר המדינה על התנהלות הממשלה בתחום האזרחי בזמן המלחמה הוא מהחמורים ביותר שהתפרסמו בשנים האחרונות. הוא תיאר כאוס נרחב וכישלון גדול במשילות, שנבעו מהזנחה של שנים רבות, והצביע על שלושה אשמים עיקריים מהדרג הפוליטי: ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון גלנט. הדוח חמור, אבל החלק הבעייתי יותר הוא בכלל התגובות של שלושת הנ"ל אליו: נתניהו כתב שהוא "דוחה את המסקנות המופרכות העולות מהדוח ורואה בו כמסמך בלתי רלוונטי. התזמון בפרסום הדוח ערב הכניסה והשתלטות על העיר עזה [...] תמוהה ומעלה סימני שאלה ביחס למטרת הפרסום והמסקנות שבדוח". כלומר, הוא רומז שהדוח נועד למנוע ממנו לכבוש את עזה, ומסרב להתייחס עניינית לטענות - לרבות הזנחת גופי החירום למעלה מעשור שלו כראש הממשלה. שר האוצר סמוטריץ' אמר שהוא "מצטרף לביקורת ולכשלים שמצא המבקר ומבקש לחזק את המסקנות", אך מתעקש שהוא לא אשם בדבר, אלא "הררי המשפטיזציה והבירוקרטיה הישראלית הציבו חסם אדיר בפני היכולת לקבל החלטות ולממשן בזמן אמת". במכתב תגובה ארוך טען: "לא כשלתי, הוכשלתי". גם אם טענותיו מוצדקות, אין שום התייחסות לדברים שהוא מקבל ולומד מהדוח. אם אין לו שום סמכות כשר אוצר, מה הוא עושה בתפקיד? שר הביטחון לשעבר גלנט בכלל התעלם מהדוח והעדיף לעשות קולות של שטיח. וזה השר שהיה אחראי על רשות החירום הלאומית שכשלה, ועל פיקוד העורף. מטרת מבקר המדינה היא לאפשר לממשלה ולאזרחים להבין את הכשלים וללמוד מהם. אך כל עוד אמירה בסגנון "נעשו טעויות גדולות ואני לומד מהן" מתפרשת כחולשה ולא כחוזקה - קשה לראות איך מצב החירום הבא יתנהל טוב יותר.