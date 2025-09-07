כנס החברות המשפחתיות של גלובס, שהתקיים ביום חמישי בבורסה לניירות ערך בתל אביב, התמקד השנה בנושא "העברת לפיד המנהיגות" בעסקים משפחתיים. מו"ל גלובס אלונה בר און פתחה את הכנס בהרצאה שבה הציגה נתונים מפתיעים על המצב הגלובלי בתחום, וקישרה בין משברי אמון עולמיים לקשיים של משפחות עסקיות להתמודד עם העברה בין-דורית.

בר און פתחה את דבריה בהתייחסות לחטופים, וסיפרה על איתן מורן, שעדיין נמצא בעזה. "איתן עלה מארגנטינה בגיל 16 עם משפחתו וגר בכפר סבא. הוא היה מדריך בתנועת נעל"ה - נוער עולה לפני הורים, ונשמע איש מיוחד. אנחנו מייחלים לשובו ולחזרתם של כולם הביתה בשלום", אמרה.

בהמשך הציגה בר און נתונים מחקר על המצב בעולם בתחום העברת המושכות הניהוליים של עסקים מדור לדור: "הופתעתי מהאחוז הנמוך של עסקים בעולם (שנערכים להורשת העסק - א"ד). רק 26% מהעסקים המשפחתיים מדברים על זה, רק ל-28% יש תכנית ועל 30% יש חוקה. זה נורא מעט". על פי מחקר של בנק יוליוס בר, הסיבות העיקריות להימנעות מטיפול בנושא העברה בין דורית הן: 46% חוששים מדיון שיעורר מתחים בתוך המשפחה, 22% לא מאמינים שזה נחוץ, 36% לא מספיק מכירים את הנושא ו-9% סובלים מבעיית אמון.

"רציתי להתמקד בחשש מהמתחים ובעיית האמון בעסקים המשפחתיים", אמרה בר און, ודימתה את הנושא לבעיית האמון הגלובלית. היא הציגה ממצאים ממחקר של אדלמן, ממשרדי יחסי הציבור הגדולים בעולם, שעוקב אחר רמות האמון ברחבי העולם כבר 25 שנה.

"מדהים לגלות עד כמה המצב בעולם דומה למה שקורה בישראל מבחינת קרעים פנימיים במדינות", אמרה בר און. המחקר המקיף מתאר "עולם שלם של זהויות שכל אחת מהן מרגישה נדחקת, לא מיוצגת, נשכחת, עם קושי מאוד גדול לתת אמון אחד בשני, למרות שכולם גדלו ביחד".

הדור הבא לא צומח במקרה

בר און המשילה את המשכיות החברות המשפחתיות הוותיקות לעץ זית, שעציצים שלו חולקו למשתתפי הכנס. "זה אחד היחידים שיכולים להגיע לגיל של יותר מאלפיים שנה ועדיין לשאת פרי. השורשים יכולים למצוא מים גם באדמה סלעית, הוא שורד בצורת וקרקע דלה. אבל הוא לא מניב פרי אם לא מטפלים בו. העץ שורד, אך לא מניב פרי".

המסר, לדבריה: "הדור הבא של הפירות לא צומח במקרה. הוא צומח כי יש אנשים שחותכים, שותלים, מטפחים ועוסקים בהמשכיות. וזה נכון למשפחות, למדינה, לעולם. כמו כן, אופטימיות היא רכיב שצריך אותו כדי לשרוד ולהמשיך ולתת פרי".

לקראת סיום הנאום ביקשה בר-און מהקהל לבחור את נושא כנס החברות המשפחתיות הבא. בהצבעה בחר הקהל בנושא "מורשת וזהות" על פני אלטרנטיבות כמו ניהול השקעות, פילנתרופיה וניהול מחלוקות.

