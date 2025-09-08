ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "אני חושב שתהיה עסקה בקרוב מאוד"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "אני חושב שתהיה לנו עסקה בקרוב מאוד"

על רקע ההצעה האמריקנית: התקיעות במגעים מול קטאר ומצרים - והתנאי של חמאס לעסקה • חמאס על מתווה טראמפ: "מוכנים לחזור למו"מ באופן מיידי - ולדון בשחרור כל החטופים וסיום המלחמה" • 48 חטופים - 703 ימים בשבי • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:00 עודכן: 07:06
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

07:06 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "אני חושב שתהיה לנו עסקה בנוגע לעזה בקרוב מאוד"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (בין ראשון לשני) כי הוא סבור שתהיה עסקת חטופים בין ישראל לחמאס "בקרוב מאוד". את הדברים אמר לכתבים לאחר שירד ממטוסו בוושינגטון, וציין כי שוחח על הנושא במטוס.

"אנחנו עובדים על פתרון שעשוי להיות טוב מאוד", אמר עוד. "תשמעו על זה די בקרוב. אנחנו מנסים לגרום לזה להיגמר, להחזיר את החטופים. אני חושב שאנחנו הולכים להחזיר את כולם. זה עלול להיות קצת פחות מ-20 חטופים בחיים, כי למרות שהם צעירים, הם נוטים למות. זו חתיכת בעיה שאנחנו רוצים לפתור, עבור ישראל ועבור המזרח התיכון כולו". לקריאת הכתבה.

00:30 - על רקע ההצעה האמריקנית: התקיעות במגעים מול קטאר ומצרים - והתנאי של חמאס לעסקה

על רקע פרטי ההצעה האמריקנית שנחשפו אמש (א') ולצד התקיפות העוצמתיות ולהשמדת רבי-קומות של חמאס בעיר עזה, בישראל עדיין מקווים להתניע עסקה. מתמונת המצב שפרסמנו, עולה כי ניסיונות המשא והמתן בערוץ הקטארי והמצרי נמשכים גם כעת - אך ללא התקדמות.

הלילה מסר ארגון הטרור בהודעה רשמית: "קיבלנו דרך מתווכים כמה רעיונות מהצד האמריקני להגיע להסכם להפסקת אש, ובמקרה זה תנועת חמאס מברכת על כל צעד המסייע במאמצים להפסיק את התקיפה על עמנו, ומדגישה שהיא מוכנה מיד לשבת לשולחן המשא ומתן". לקריאת הכתבה.

23:33 - חמאס על מתווה טראמפ: "מוכנים לחזור למו"מ באופן מיידי - ולדון בשחרור כל החטופים וסיום המלחמה"

23:04 - מקורות שמקורבים לחמאס לסקיי ניוז בערבית: הארגון בוחן את ההצעה האמריקנית האחרונה ברוח חיובית ומתייחס אליה באחריות. בראש סדר העדיפויות - הפסקת המלחמה ונסיגה ישראלית

21:40 - שר החוץ סער יצא מחר לביקור מדיני בהונגריה וקרואטיה. בנוסף, ייפגש עם נשיא מונטנגרו ושרת החוץ של רומניה

פורסם לראשונה ב-N12.