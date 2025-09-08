עדכונים שוטפים

07:06 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "אני חושב שתהיה לנו עסקה בנוגע לעזה בקרוב מאוד"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (בין ראשון לשני) כי הוא סבור שתהיה עסקת חטופים בין ישראל לחמאס "בקרוב מאוד". את הדברים אמר לכתבים לאחר שירד ממטוסו בוושינגטון, וציין כי שוחח על הנושא במטוס.

"אנחנו עובדים על פתרון שעשוי להיות טוב מאוד", אמר עוד. "תשמעו על זה די בקרוב. אנחנו מנסים לגרום לזה להיגמר, להחזיר את החטופים. אני חושב שאנחנו הולכים להחזיר את כולם. זה עלול להיות קצת פחות מ-20 חטופים בחיים, כי למרות שהם צעירים, הם נוטים למות. זו חתיכת בעיה שאנחנו רוצים לפתור, עבור ישראל ועבור המזרח התיכון כולו". לקריאת הכתבה.

00:30 - על רקע ההצעה האמריקנית: התקיעות במגעים מול קטאר ומצרים - והתנאי של חמאס לעסקה

על רקע פרטי ההצעה האמריקנית שנחשפו אמש (א') ולצד התקיפות העוצמתיות ולהשמדת רבי-קומות של חמאס בעיר עזה, בישראל עדיין מקווים להתניע עסקה. מתמונת המצב שפרסמנו, עולה כי ניסיונות המשא והמתן בערוץ הקטארי והמצרי נמשכים גם כעת - אך ללא התקדמות.

הלילה מסר ארגון הטרור בהודעה רשמית: "קיבלנו דרך מתווכים כמה רעיונות מהצד האמריקני להגיע להסכם להפסקת אש, ובמקרה זה תנועת חמאס מברכת על כל צעד המסייע במאמצים להפסיק את התקיפה על עמנו, ומדגישה שהיא מוכנה מיד לשבת לשולחן המשא ומתן". לקריאת הכתבה.

23:33 - חמאס על מתווה טראמפ: "מוכנים לחזור למו"מ באופן מיידי - ולדון בשחרור כל החטופים וסיום המלחמה"



23:04 - מקורות שמקורבים לחמאס לסקיי ניוז בערבית: הארגון בוחן את ההצעה האמריקנית האחרונה ברוח חיובית ומתייחס אליה באחריות. בראש סדר העדיפויות - הפסקת המלחמה ונסיגה ישראלית



21:40 - שר החוץ סער יצא מחר לביקור מדיני בהונגריה וקרואטיה. בנוסף, ייפגש עם נשיא מונטנגרו ושרת החוץ של רומניה

פורסם לראשונה ב-N12.