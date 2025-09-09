צה"ל הוציא אזהרת פינוי גורפת לכל תושבי העיר עזה

עדכונים שוטפים

08:37 - דיווח בלבנון: רכב הותקף על-ידי כטב"ם באזור הר הלבנון

08:35 - דיווח באתר Amwaj.media: "בסיבוב פרסה" - איראן מוכנה לחשוף מידע ולאפשר פיקוח של מאגר האורניום המועשר שלה, לראשונה מאז התקיפות של ארה"ב וישראל במתקני הגרעין. פרשנים מעריכים כי ייתכן שמדובר בתרגיל של הרגע האחרון באיראן במטרה למנוע את הפעלת מנגנון הסנאפבק

08:32 - שחר, חברו של סגן מתן אברמוביץ ז"ל, ל-N12: "כאב עצום שלא ניתן לתאר, אבידה קשה. לוחם אמיץ, תמיד הראשון להתנדב בכל דבר ולתת יד בכל מה שניתן - בצבא, בבית, במסגרות נוער, עם חברים ועם משפחה. הוא היה משהו מיוחד"

08:24 - דיווחים בעזה: כרוזים הוטלו בידי צה"ל - שבהם התושבים נקראים להתפנות דרומה למוואסי בח'אן יונס

08:22 - צה"ל מיפה את בתיהם של שני המחבלים שביצעו אתמול את הפיגוע בצומת רמות בירושלים. הכוחות ממשיכים לסרוק ומתחקרים חשודים באזור

08:18 - יחד עם הודעת הפינוי, צה"ל פרסם לתושבי העיר עזה מספר טלפון שבו יוכלו לדווח על מחסומים שמציב חמאס בניסיון למנוע את הפינוי

08:09 - צה"ל בהודעת פינוי גורפת לכל תושבי העיר עזה: "נחושים להכריע את חמאס. צה"ל יפעל במרחב העיר עזה בעוצמה רבה, כפי שפעל בכל רחבי הרצועה. למען שלומכם, התפנו מיד אל המרחב ההומניטרי במוואסי. הישארות במרחב מסוכנת"

בצה"ל מעלים הילוך לקראת המבצע לכיבוש העיר עזה, ומפרסמים הודעת פינוי לכלל שכונות עזה: "מהעיר העתיקה במזרח ועד הים במערב". בהודעה החריגה של הצבא: מספר טלפון מיוחד לתושבים לדיווח על מחסומי חמאס. ראש הממשלה בנימין נתניהו: "תקשיבו לי טוב: ראו הוזהרתם, צאו משם". לכתבה המלאה

07:45 - דיווחים פלסטיניים: כוחות צה"ל הרסו את ביתו של המחבל ת'אבת מסאלמה בבית עווא שבאזור חברון, לאחר שביצע יחד עם מחבלים נוספים פיגוע ירי בצומת אל-חאדר ב-11 בדצמבר 2024. בפיגוע נרצח יהושע אהרן טוביה שמחה ז"ל בן ה-12, ונפצעו שלושה אזרחים נוספים

07:35 - מומחים לסוכנות הידיעות AP: ההערכה שהנזק לכבלים התת-ימיים שנקרעו במצר באב אל-מנדב וגרם לשיבושי תקשורת במדינות רבות נגרם בשל תנועת כלי שיט מסחריים, ללא קשר ישיר לחות'ים

07:30 - דיווח בעיתון "אל-אח'באר" הלבנוני: ההצעה החדשה של נשיא ארה"ד דונלד טראמפ טרם זכתה לדיון רציני. היא נתפסת כבלתי ישימה בצורתה הנוכחית, במיוחד מפני שהיא ללא ערבויות ממשיות. לכן, המתווכות בקהיר ובדוחא הביעו זהירות ברורה לגבי הצעה זו, תוך המשך מאמציהן ללחוץ על ארה"ב להיכנס למשא-ומתן רציני יותר וללחוץ על ישראל להפסיק את פעולותיה הצבאיות בעיר עזה

בכיר מצרי אמר ל"אל-אח'באר": קהיר חוששת שוושינגטון תיתן לישראל "אור ירוק" להרחבת פעולותיה הצבאיות בעזה, וכי "המגעים עם בכירים אמריקאים לא הובילו ללחץ רציני להפסקת אש". לדבריו, נשיא מצרים א-סיסי ביקש לקיים שיחה ישירה עם טראמפ בימים האחרונים, אבל השיחה טרם בוצעה "מסיבות הקשורות לאמריקאים".

הוא הוסיף כי קהיר ביקשה מישראל לאפשר את חידוש הצנחת הסיוע ההומניטרי בכמה אזורים ברצועה, אך הבקשה שוושינגטון הייתה שותפה לה, לא קיבלה מענה עד אתמול בערב.

במקביל, בכירים מצריים מזהירים מפני ההשלכות החמורות של המצור ההומניטרי המונע ממזון ומים להגיע לתושבי העיר עזה, במסגרת מנגנוני הלחץ שמטרתם לאלץ אותם לעזוב את בתיהם.

07:06 - הותר לפרסום: סגן מתן אברמוביץ ז"ל מגני תקווה נפל בקרב בצפון רצועת עזה

סגן מתן אברמוביץ ז"ל, קצין שריון בגדוד 252, והיה בן 21 בנופלו. הוא ההרוג הרביעי בתקרית ירי הנ"ט במגנן בצפון העיר עזה.

סגן מתן אברמוביץ ז''ל / צילום: דובר צה''ל

06:51 - הפיגוע ברמות: בבית החולים שערי צדק עדיין מאושפזים שתי פצועות במצב קשה אך יציב ועוד ארבעה פצועים בינוני. במהלך היממה האחרונה 30 נפגעי חרדה הגיעו לבית החולים לקבלת טיפול במוקד הנפשי שנפתח בעקבות הפיגוע הרצחני; בבתי החולים של הדסה בירושלים מאושפזים בסך-הכול שמונה מנפגעי הפיגוע ברמות, מתוכם שניים במצב בינוני, והשאר קל

04:28 - אנשי המשט לעזה טענו כי הותקפו בידי כטב"ם בנמל בתוניסיה

אחד מכלי השיט העיקריים של משט "סומוד", שעושה את דרכו מברצלונה לעזה, נפגע והחל לעלות באש. ששת השוהים על הסירה לא נפגעו, אולם נגרם נזק לסיפון.

דובר המשמר הלאומי התוניסאי הכחיש שזוהתה פעילות של כטב"מים בנמל שבו עגנה הסירה, ואמר כי ככל הנראה מדובר בתקלה פנימית - זאת בניגוד לדבריהם של אנשי המ שט, בהם פעילת האקלים גרטה טונברג, שטענו כי הותקפו. לכתבה המלאה

01:43 - משרד החוץ הסורי: "מגנים בחריפות את התוקפנות האווירית הישראלית"

משרד החוץ הסורי: "מגנים בחריפות את התוקפנות האווירית הישראלית בכמה אתרים במחוזות חומס ולטקיה. זו הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ועקרונות מגילת האו"ם. התקיפות מהוות הפרה חמורה של הריבונות הסורית, איום ישיר על ביטחונה ויציבותה האזורית והן במסגרת סדרה של הסלמה שישראל מנהלת בשטח סוריה.

"סוריה דוחה בתוקף כל ניסיון לפגוע בריבונותה או בביטחונה הלאומי וקוראת לקהילה הבינלאומית, ובמיוחד למועצת הביטחון, לשאת באחריות המשפטית ולאמץ עמדה ברורה ונחרצת שתשים קץ להתקפות החוזרות ונשנות, באופן שיבטיח את כיבוד ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית".

01:24 - בסוריה מדווחים על תקיפה ישראלית באזור לטקיה

01:05 - בכיר חמאס בחו"ל, מחמוד מרדאווי, בראיון לאל-ג'זירה הלילה: "באופן עקרוני, יש הצעה שכבר הסכמנו לה. זה קרה מיד, בלי הסתייגויות. מ-18 באוגוסט ועד היום נתניהו לא השיב על ההצעה. זו אינה יוזמה חדשה אלא הצעה שהישראלים עצמם כבר קיבלו, ודנו עליה בדוחא. לאחר מכן הם נסוגו בתירוץ, ומאז נתניהו לא מעוניין במשא-ומתן - הוא המכשול"

מרדאווי טען: "עד לרגע זה, ההצעות לא מבטיחות הפסקת אש, לא מגנות על העם הפלסטיני, לא עוצרות את ההשמדה ואת ההרג, לא קובעות נסיגה ברורה, ומשאירות נושאים רבים עמומים: סיוע הומניטרי, שיקום ועסקת שבויים אמיתית. לכן, כרגע אנחנו עם המתווכות, ממשיכים במרץ, דבקים במה שכבר הוסכם עליו וזכה לאישור העולם. כל העולם שתומך בהפסקת המלחמה קיבל את עמדת ההתנגדות וממתין לתשובת נתניהו. אנחנו ממתינים יחד איתם".

מרדאווי נשאל אם נקבע מועד רשמי למתן תשובה להצעה האמריקאית החדשה - והשיב: "אנחנו, יחד עם הפלגים והמתווכות, מגבשים את כל הרעיונות עד שיתכנסו לדרישות הברורות: נסיגה ישראלית, הפסקת אש מלאה וקבועה וסיוע לעמנו".

23:32 - לפי דיווחים לא רשמיים בסוריה, התקיפה כוונה לעבר גדוד ההגנה האווירית

23:24 - דיווח בסוריה: חיל האוויר תוקף באזור חומס

23:20 - מטה המשפחות להחזרת החטופים, בתגובה להודעת הממשלה כי הם דוחים את תשובת חמאס: "מי שרוצה הסכם, מי שמעוניין באמת להשיב את החטופים הביתה, מנצל כל הזדמנות כדי לנהל משא-ומתן להשבתם. אנחנו קוראים לנשיא דונלד טראמפ - אל תוותר עליהם!"

23:06 - דיווח באיראן: שר החוץ עבאס עראקצ'י צפוי להיפגש השבוע בקהיר עם רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כדי לסכם את חידוש שיתוף-הפעולה עם סבא"א ואת חידוש הפיקוח באיראן

23:04 - דיווחים בעזה: מגדל א-סלאם הותקף אחרי שקיבל התרעה

23:00 - פרטים חדשים על ההצעה האמריקאית - והמוקש בלב ההסכם

הפוליטיקאים בישראל עדיין מתחבטים כיצד להגיב להצעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להפסקת אש בעזה, אך גורמים בישראל שנחשפו לפרטי ההצעה, שנחשפה לראשונה בחדשות 12, טוענים כי היא כוללת כמה רכיבים שנועדו להכניס סדר ותיאום ללוחות הזמנים של המשא-ומתן בין ישראל לחמאס.

הסעיף המרכזי קובע כי כל החטופים החיים ישוחררו בתוך 48 שעות מתחילת ההסכם - לא ביום הראשון אלא בתוך יומיים. זאת, תמורת שחרור מחבלים פלסטינים, בהם גם אסירי עולם, על-פי אותם מפתחות שהוסכמו בהסכם הקודם, ללא שינוי.

סעיף נוסף מתייחס לגופות החטופים: ייקבע מועד מיוחד במהלך הפסקת האש לשחרור החללים, משום שחמאס טוען כי הוא זקוק לזמן כדי לאתרם בין ההריסות.

בנוסף, ההצעה כוללת הפסקת אש ל-60 ימים או עד תום המשא-ומתן, כאשר טראמפ עצמו מעניק ערבות אישית לניהולו.

נושאי המשא-ומתן רחבים יותר מהעבר - לא רק נסיגה והקמת ממשל חלופי בעזה, אלא גם פירוק חמאס מנשקו. לפי המוצע, הנסיגה תהיה הדרגתית, אך חלקה העיקרי יתרחש כבר בתחילת התהליך, משום ששלב זה יתקיים לאחר שחרור כל החטופים החיים. לכתבה המלאה

21:58 - מקור קטארי לרויטרס: ראש ממשלת קטאר דחק בנציגי חמאס בדוחא להסכים להצעה האמריקאית

21:32 - בעזה מדווחים: מגדל א-סלאם במערב העיר עזה קיבל התרעת פינוי

21:09 - רויטרס: חשד לאירוע חומרים מסוכנים בשדה התעופה הית'רו בלונדון. טרמינל 4, ממנו יוצאות טיסות אל על, פונה

20:35 - אביה בן הרוש, בתה של שריתה מנדלסון שנהרגה הבוקר (ב') בפיגוע בירושלים, סופדת לה: "איך דבר טהור כמוך פגש ברוע כזה? אני בטוחה שתשמרי עלינו ותשלחי לנו כוחות משמחים ומחזקים מלמעלה. עם ישראל מתייסר מספיק, זה כואב כבר יותר מדי. תתפללי על החטופים, על החיילים ועלינו"

20:31 - הלוויתו של יעקב פינטו שנרצח בפיגוע הבוקר תצא מחר (ג') בשעה 11:30 מהישיבה בה הוא למד - ישיבת '"דרך אמונה" בלוד

20:27 - בתי החולים בירושלים מעדכנים: 40 בני אדם מאושפזים בבתי החולים בעיר בעקבות הפיגוע בצומת רמות, שניים במצב קשה אך יציב

20:06 - מחר יתקיים תרגיל צבאי ביישוב שלומי בשעות 05:00-10:00. התרגיל יכלול בימוי אויב, וצפויה תנועה גדולה של כוחות צבאיים

19:54 - בבתי החולים בירושלים מאושפזים עדיין 21 פצועים מהפיגוע הבוקר בעיר: שניים במצב קשה, חמישה במצב בינוני ו-14 במצב קל

פורסם לראשונה ב-N12