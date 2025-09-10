איך מענישים מציתים? לא כמו שיו"ר הכנסת אמיר אוחנה מתאר

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

לאחר שביום המחאה בירושלים נשרף רכב פרטי, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה קרא לנקוט יד קשה נגד המציתים, וציין כי העונש על הצתה הוא מאסר של 15 שנה. "עבירת ההצתה היא פשע חמור מאוד, והענישה בהתאם. היא איננה מותנית בנזק, אלא בעצם ההצתה", פירש אוחנה.

כלומר, מהדברים של אוחנה אפשר להבין שהענישה על הצתה לא אמורה להתחשב בנזק שנגרם ממנה. האם זה נכון? הסעיף הספציפי שאוחנה ציטט, סעיף 448 לחוק העונשין, אכן לא מתנה את העונש על הצתה במידת הנזק. אבל זה לא אומר שהתניה כזאת לא קיימת.

על רוב המורשעים בעבירת הצתה נגזר עונש של פחות משנת מאסר. הציון: מטעה

כפי שהסבירה לנו פרופ' מיכל טמיר מהפקולטה למשפטים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, כדי להבין מהו מרחב הענישה, אי־אפשר להסתפק בלהתבונן רק בסעיף בחוק שעוסק בעבירה עצמה - ויש להידרש להוראות הכלליות בחוק העונשין שעוסקות ב"הבניית שיקול־הדעת השיפוטי בענישה". שם, לפי טמיר, מופיעות מספר הוראות שבמפורש קובעות כי הענישה תתחשב בנזק - וגם בשיקולים אחרים.

השיקולים האלה, לפי סעיפים 40ט ו־40יא, כוללים במפורש גם את "הנזק שנגרם מביצוע העבירה" ואף את "הנזק שהיה צפוי להיגרם מביצוע העבירה". שיקולים אחרים שכדאי להזכיר כאן הם "נטילת האחריות של הנאשם על מעשיו", מאמציו לתיקון ולפיצוי על הנזק והיעדר עבר פלילי.

הדבר בא לידי ביטוי גם בפסיקה. לדוגמה, ב־2022 בית המשפט העליון דן בעניינו של אברהם טויטו משכונת רמת שלמה בירושלים, שהשליך חומר שהבעיר לחצר של שכניו. לזכותו נזקו היסוד הנפשי שלו בעת ביצוע העבירה והיעדר עבר פלילי, ונגזרו עליו 27 חודשי מאסר בפועל.

הנתונים מגלים כי העונשים על הצתה רחוקים מאוד מאותו עונש שאוחנה בחר להבליט. לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנים 2010-2021, על רוב המורשעים בעבירת הצתה נגזר עונש של פחות משנת מאסר.

מלשכת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה נמסר בתגובה: "דבריו של יו"ר הכנסת התייחסו לעונש הקבוע בחוק על־ידי המחוקק, ולא לענישה הנוהגת בבתי המשפט. הסעיפים אותם ציינתם הם סעיפים כלליים הנוגעים לכל עבירה; הסעיף שהזכיר היו"ר הוא סעיף ספציפי הנוגע לעבירת ההצתה, שאכן היא עבירה חמורה בלי קשר לתוצאה, כקבוע בחוק (ביחס לפשעים אחרים שאינם מגיעים לכדי ענישה של עד 15 שנות מאסר, ובנסיבות מסוימות 20 שנות מאסר, כעבירת ההצתה). פשיטא שככל שתוצאת המעשה חמורה יותר - גם הענישה בהתאם. זה נכון לכל עבירה". 

השורה התחתונה: דברי אוחנה מטעים. אכן בסעיף הספציפי בחוק שעוסק בהצתה, הענישה לא מותנית במידת הנזק - אבל סעיפים אחרים בחוק מורים להתחשב בנזק שנגרם בעת גזירת העונש.

תחקיר: יובל אינהורן