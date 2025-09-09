אחרי עשרות שנים של מאבק משפחתי מר, הושג הסכם דרמטי שקובע את עתידה של אחת מאימפריות התקשורת המשפיעות בעולם. לכלן מרדוק (54) יו"ר ומנכ"ל תאגיד פוקס (Fox Corporation), המשמש גם כיושב ראש חברת "ניוז קורפ " (News Corp) ובנו של איל התקשורת רופרט מרדוק (94), תוענק שליטה מלאה בנאמנות משפחתית חדשה במסגרת עסקה בשווי 3.3 מיליארד דולר. בכך יובטח כי כלי התקשורת המרכזיים של המשפחה, ביניהם הפוקס ניוז, הניו יורק פוסט והוול סטריט ג'ורנל ימשיכו לשמור על הקו השמרני שמאפיין אותם. ההסכם המסתמן מסיים סאגה משפחתית של שנים.

האח השמרני שביקש להדיר את אחיו הליברלים

הסכסוך במשפחת מרדוק נוצר מהסדר הגירושים של רופרט מאשתו השנייה, שבו נקבע כי ארבעת ילדיו: פרו, ליז, לכלן וג’יימס (ילדיו של רופרט מהנישואים השניים) יקבלו שליטה שווה באימפריית התקשורת, לאחר מותו. עם השנים, כשהמערכת הפוליטית והתקשורתית בארה״ב הפכה מקוטבת, נחשפו גם הפערים במשפחה: לכלן, הלך בעקבות אביו והתחזק בעמדותיו השמרניות, בעוד שאחיו נטו לעמדות מתונות יותר ואף מתחו ביקורת על כלי התקשורת בבעלות המשפחה.

המתח בין האחים הגיע לשיאו בניסיון של רופרט ולכלן ב־2023 לשנות את תנאי הנאמנות במסגרת מה שכונה "פרויקט הרמוניה משפחתית", במטרה להבטיח את שליטתו של לכלן. המהלך הוביל למאבק משפטי מתוקשר בבית המשפט ברינו, נבדה, שם נקבע כי הניסיון של השניים היה "תרגיל" שנועד לעקוף את ההסכמות המקוריות.

ההסכם המסתמן: "כל אח יקבל 1.1 מיליארד דולר"

אז מה הזיז את הדברים לאחרונה? החשש של המשפחה היה כי עם פקיעת הנאמנות ב־2030 הם יאבדו את השליטה, זה מה שדחף את הצדדים להגיע לעסקת רכישה שמסיימת את הסכסוך המשפחתי.

לפי ההסכם שפרטיו נסגרו בסוף השבוע שעבר, שלושת אחיו הגדולים של לכלן: פרו, ליז וג’יימס יקבלו כל אחד 1.1 מיליארד דולר תמורת מניותיהם באימפריה. המניות מוחזקות כיום בנאמנות המשפחתית הקיימת, שתפורק, ובמקומה תוקם נאמנות חדשה שתנוהל בידי לכלן ושתי אחיותיו הצעירות, גרייס וקלואי (ילדות מהנישואים השלישיים של רופרט).

הנאמנות החדשה תשלוט ב־Fox Corporation וב־News Corp עד שנת 2050. העסקה מעניקה בפועל ללכלן שליטה ארוכת טווח, בעוד שאחיו יקבלו נתח כספי ויוכלו להתנתק מהקו הפוליטי השמרני של המשפחה. כך שני הצדדים בעצם מרוויחים, לכלן מבטיח את הנהגתו וישמור על האופי של גוף התקשורת, והאחים זוכים בהון עתק בתמורה לפרישתם. בנוסף, גם האב מרוויח בגדול: ההסכם מעניק לרופרט את מה שרצה תמיד, להיות "מגן הקול השמרני בעולם דובר האנגלית", תחת יורשו הנבחר.

מעיתון אוסטרלי קטן לאימפריה בשווי עשרות מיליארדים

איל התקשורת האוסטלי, רופרט מרדוק, החל לבנות את האימפריה שלו רק בגיל 22, לאחר שאביו העיתונאי הלך לעולמו והוריש לו עיתון קטן בשם The News. מרדוק הצעיר החל לרכוש עיתונים באוסטרליה, בריטניה, ארה"ב וניו זילנד והרחיב את אחיזתו בעולם התקשורת, עד שהפך לאימפריה של ממש.

כיום, שווי ההון של מרדוק ומשפחתו מוערך ב-24.4 מיליארד דולר, כך לפי מגזין פורבס. ברשימת המיליארדרים של פורבס לשנת 2025, המשפחה ממוקמת במקום 87. מורדוק מחזיק בשתי חברות תקשורות עיקריות: פוקס ניוז וניוז קרופ. תחת פוקס ניוז נמצאים ערוץ החדשות Fox News, ערוץ הכלכלה Fox Business, רשת השידור הארצית Fox Broadcasting, ערוצי Fox Sports ותחנות טלוויזיה מקומיות בארה״ב. תחת הניוז קרופ מרוכזים העיתונים הוול סטריט ג'ורנל, והניו יורק פוסט בארה"ב. והעיתונים, The Times, The Sunday Times ו־The Sun בבריטניה.