1. המוטו של איזו עיר באירופה הוא "מתנדנדת על הגלים אך אינה טובעת"?

2. מי הזמר שאלבום הבכורה שלו נקרא "זה רק אור הירח"?

3. אחרי 40 שנה, חברת נייקי משנה את הסלוגן - just do it, מה הסלוגן שיחליף אותו?

4. איזו כיכר נמצאת בתל אביב במפגש הרחובות המלך ג'ורג', שינקין, הכרמל (בו נמצא שוק הכרמל), רחוב הלל הזקן, מדרחוב נחלת בנימין ורחוב אלנבי?

5. מה שמו המקורי של השחקן מייקל קיטון?

6. מה מודדים בטכנולוגיית לידאר?

7. השבוע הודחה נבחרת ישראל בכדורסל מאליפות אירופה בשלב שמינית הגמר. מה היה הישג השיא של הנבחרת באליפויות קודמות?

8. מהי החברה הראשונה שהקים המיליארדר ביל אקמן?

9. ממה מורכב המשקה יואניאונג, הנפוץ בהונג קונג?

10. מה שם הנהר העובר דרך בירת ארצות הברית וושינגטון די. סי. ונשפך למפרץ צ'ספיק באוקיינוס האטלנטי?

11. לאחרונה נמכרה במכירה פומבית חרב האור (הלייטסייבר) המקורית ששימשה את דארת' ויידר בסרטים "האימפריה מכה שנית" ו"שובו של הג'דיי", בכמה כסף?

12. מי מכהן בתפקיד מזכיר הממשלה?

13. מה גורם לגאות והשפל באוקיינוסים?

14. במה עסקו שליטי קטר במאה ה-18?

15. מי כתב את פסקול הסרט "קלרה הקדושה"?

תשובה 1 פריז. הביטוי מופיע בסמל העיר לצד ספינה המתנדנדת על הגלים בים גועש (מקור הביטוי הוא בתאגיד יורדי הים בנהר הסן שבפריז, אשר שלט במסחר בעיר מאז התקופה הרומית) תשובה 2 אביב גפן (ולהקת התעויוט) תשובה 3 why do it תשובה 4 כיכר מגן דוד, שנקראת כך מכיוון שממנה יוצאים שישה רחובות - כמספר צלעותיו של מגן דוד תשובה 5 מייקל דאגלס. בתחילת הקריירה שלו נאלץ קיטון לשנות את שמו מכיוון שכבר היה שחקן מוכר אחר בשם הזה תשובה 6 מרחק, על ידי הארת המטרה בקרן לייזר תשובה 7 גמר אליפות אירופה ב-1979, שם הפסידה הנבחרת לברית המועצות תשובה 8 גות'ם פרטנרס תשובה 9 תערובת של קפה ותה תשובה 10 נהר הפוטומק תשובה 11 3.654 מיליון דולר תשובה 12 יוסי פוקס תשובה 13 כוח הכבידה של הירח תשובה 14 שוד ים במפרץ הפרסי תשובה 15 ברי סחרוף