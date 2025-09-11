סרטון המתעד אירוע חברתי שבו משתתפת מנכ"לית חד הקרן פאפאיה גלובל עינת גז מעורר סערה ברשת בשל התבטאות יוצאת דופן. היזם והמשקיע דני לשם, שהנחה את האירוע, הפתיע את המנכ"לית עם קלפי משחק בשם "Kill Kill Kill", וביקש ממנה לקבוע "את סדר ההריגה", בין שלושה קלפים שהציג לה: אלכס בואזיז, מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ המתחרה, דיל (Deel), שלדברי לשם "מתחרז עם Kill", שנמצא עם החברה בתחרות חריפה; דובי פרנסס, משקיע לשעבר בחברה שביקר בעבר את קריאתה להסיט כספים מהארץ על רקע המהפכה המשפטית, ואף הודיע כי ימכור את מניותיו בה; וראש הממשלה בנימין נתניהו.

עינת גז מפאפיה, את מי להרוג קודם?

את נתניהו או דובי פרנסס?

לא לדאוג, זו רק סאטירה pic.twitter.com/f09HjtMAKC - ינון מגל (@YinonMagal) September 11, 2025

לאחר שהבהירו השניים כי מדובר בסאטירה - שהרי הסרטון היה מיועד לעלות לרשתות החברתיות של לשם - אמרה גז כי "אני בן אדם של קארמה, אני חושבת שהעולם מסדר את עצמו מעולה ויתן להם את אותו המעמד ואת אותו הכבוד בשורה". לשם צייץ הערב ברשת איקס כי "למען הסר ספק, השאלה שלי וביוזמתי - עינת לא ידעה עליה מראש, וגם לא ענתה עליה בשום צורה, כפי שאפשר לראות בסרטון. מוזמנים לבוא אלי בטענות, אני אחראי לסאטירה". עינת גז לא השיבה לפניית גלובס, והפנתה את הפנייה ללשם.

פאפאיה גלובל (Papaya Global) היא חד קרן ישראלי העומד מאחורי מערכת ענן לניהול תשלומי שכר, הטבות ותשלומים של עובדים בחברות גלובליות המחזיקות סניפים מעבר לים. החברה גייסה לפי הערכה לפחות 440 מיליון דולר, כאשר הגיוס האחרון שנערך ב- 2021 שיקף לה שווי של 3.7 מיליארד דולר.