דיווח: טיילור רובינסון, בן 22 מיוטה - הוא החשוד ברצח צ'ארלי קירק

לאחר חיפושים רבים אחר המתנקש שרצח את הפעיל הרפובליקני צ'ארלי קירק , הנשיא האמריקני טראמפ אמר היום (שישי) בריאיון לרשת פוקס ניוז: "אני חושב שתפסנו את הרוצח של צ'ארלי קירק, הם תפסו מישהו שהם חושבים שעשה את זה". בהמשך לדברי הנשיא, בניו יורק פוסט דווח כי המתנקש נעצר - ונחשפו פרטיו: טיילר רובינסון, בן 22 מיוטה. לפי טראמפ, אביו של רובינסון, סייע לכוחות הביטחון לאתר אותו.

עוד אמר הנשיא טראמפ בריאיון: "אני מקווה שהוא יקבל עונש מוות" והוסיף שהוא סירב לצפות בסרטון של צ'ארלי קירק נורה למוות: "לא כך רציתי לזכור אותו".

לאחר פרסום דבריו של הנשיא, מקור אישר לרויטרס את הפרטים: החשוד ברצח צ'ארלי קירק נמצא במעצר של כוחות הביטחון ביוטה.

במהלך הלילה, ה-FBI פרסם תיעוד של החשוד ברצח פעיל הימין הרפובליקני - נמלט מהזירה. בתיעוד נראה החשוד רץ על גג בניין נמוך מיד לאחר הירי. בהמשך הוא קופץ מהבניין, רץ על דשא ליד מגרש חניה ונכנס ליער סמוך, שם השאיר את הנשק. בנוסף, פורסמו הלילה תמונות של החשוד עולה על גג המבנה שממנו ירה.

נציב המחלקה לביטחון הציבור של יוטה, בו מייסון, אמר בהצהרה לתקשורת כי החשוד השאיר בזירה טביעת כף יד, כמה כתמים שעשויים להכיל DNA וטביעת נעל. הממצאים הובילו את החוקרים למסקנה שהחשוד נעל נעלי ספורט של קונברס.

באזור ביער שאליו נמלט החשוד מצאו החוקרים את הנשק ששימש אותו לרצח. הוול סטריט ג'ורנל דיווח אמש כי קירק נורה באמצעות רובה ציד. על פי הדיווח, הרובה שנמצא ביער היה עטוף במגבת והמחסנית בתוכו. במחסנית נותרו שלושה כדורים ועליהם נחרטו מסרים הקשורים לטרנסג'נדרים וכן מסרים אנטי-פשיסטיים.

אמש פרסם ה-FBI תמונות של החשוד וביקש את עזרת הציבור בזיהויו. בנוסף, הודיע ה-FBI על פרס כספי של עד 100,000 דולר למי שיספק מידע שיוביל לזיהוי ולמעצר של היורה או שותפיו, אם יש כאלה.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N17